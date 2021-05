Az autóvásárlás mindig nehéz kérdés. Ha másért nem, legalább azért, mert mindenképpen jelentős összeg sorsáról döntünk. Van, akinek kétszázezer vagy félmillió forint, másnak több millió, de általában a legnagyobb értékű használati tárgyunkról beszélünk. Ezért nagyon nem mindegy, mennyire megbízható, hiszen komoly lyukat üthet a családi kasszán, ha beüt a krach.

Sokan mondják, ráadásul joggal, hogy a használtautó-vásárlás kockázatos.

Olyan ez, mint a zsákbamacska: nem mindig ismerjük a kocsi előéletét, szerviztörténetét, és nem tudjuk, az előző tulajdonosok mennyire voltak gondosak, precízek a karbantartást illetően.

Ha belefutunk egy rejtett hibába, sokszor csak a szerencsén és a kitartásunkon múlik, tudjuk-e érvényesíteni jogainkat. Ezt a faktort kizárhatjuk egy új autóval.

Persze nem mindenki teheti meg, hogy zsebében több millió forinttal besétál egy szalonba, rámutat a neki tetsző autóra, aláírja a szerződést, majd mosollyal az arcán távozik. A legtöbbeknek az újautó-vásárlás hosszú távú elköteleződést jelent, ezért is nagyon lényeges ismerni a különféle konstrukciókat, azok esetleges buktatóit – és előnyeit.

A legfontosabb szempontok közt említhetjük az önerőt, a törlesztőrészletet, a futamidőt és a garanciát.

Kezdésnek ugyanis összekuporgatott pénzünket toljuk bele a projektbe, de azt sem árt tudni, hogy havonta ki tudjuk-e csengetni a vállalt összeget.

A hazai újautó-piacon továbbra is a Suzuki Vitara a legnépszerűbb modell, és bár a Vitara a maga 5,7 millióforintos kedvezményes alapárával egyáltalán nem rossz vétel, azonban egy összegben kifizetve sokak számára ez is megterhelő lehet.

Ez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy kénytelenek vagyunk elfelejteni az autóvásárlást. Helyette érdemes szétnézni, hogy melyik márka milyen finanszírozási lehetőségeket kínál.

A Vitaránál maradva érdemes például megnézni a Suzuki Preferencia Programját, amely azoknak is ideális lehet, akik hosszú távra keresnek autót, de azoknak is, akik rendszeresen cserélnének újabbra. Attól függően, hogy mekkora összeget tudunk elsőre beletenni a vásárlásba, 20 és 50 százalék közötti beülővel kalkulálhatunk. Vagyis egy közepes felszereltségű (GL+) Vitarát hazavihetünk valamivel több, mint 1,2 millióért. Ha 61 hónapos futamidőt vállalunk, akkor havi 71 ezer forint körüli lízingdíjjal kell számolni. Persze minél nagyobb volt a kezdőbefizetés, annál kisebb lesz a havi kiadás, így legfőképpen rajtunk áll, hogyan igazítjuk a havidíjakat a háztartási kiadásainkhoz.

A futamidő végén két lehetőségünk van. Ha szeretnénk megtartani az autót, akkor a korábbi befizetések alapján számítanak nekünk egy utolsó, kiemelt lízingdíjat, egyszerűbben fogalmazva maradványértéket. Ezt kifizetve a miénk marad a kocsi. A fenti konstrukciókkal kalkulálva ez nagyjából 1,2-1,3 millió forint, de természetesen minél rövidebb a futamidő, annál több lesz a végső díj.

A Suzuki Preferencia Programban igen kedvező, mindössze akár már 3,99 százalékos induló THM is elérhető. Az említett konstrukció paramétereit egy konkrét példán keresztül egy táblázatban is összefoglaltuk, hogy könnyebben áttekinthető legyen az olvasó számára:

Paraméterek Suzuki Vitara 1.4 Hybrid 48V 6MT 2WD GL+ Bruttó kedvezményes vételár 6.080.000.- Ft Saját erő (30%) 1.216.000.- Ft Finanszírozott összeg 4.864.000.- Ft Futamidő 61 hónap Utolsó kiemelt lízingdíj (20%) 1.216.000.- Ft Kamatozás módja Változó kamatozás Havi lízingdíj összege 71.084.- Ft Ügyleti kamat 3,92% THM mértéke 3,99% Teljes fizetendő díj a futamidő során 5.481.040.- Ft

A másik lehetőség, hogy esetleg nem szeretnénk megtartani az autót, hanem átülnénk egy újabb modellbe. Ilyenkor a futamidő végén kalkulált beszámítási különbözetet önerőként is felhasználhatjuk. Így akár változatlan mértékű havi lízingdíjjal válthatunk ismét új autóra, sőt ezt adott esetben rendszeresen, 3-5 évente is megtehetjük, mindig a friss modellpalettáról választva. A programban az autócsere adminisztrációja is egyszerűsödik.

Ha lízingről vagy hitelről van szó, kulcskérdés, hogy mennyire érezhetjük magunkat biztonságban pénzügyi értelemben. Érdemes elgondolkodni a teljes futamidő alatt fix kamatozású verzión is, amellyel kivédhetjük a kamatváltozásból adódó ingadozásokat is. Így elérhető, hogy alacsony beszállóval új autóba ülhessünk, és a fix kamatozású konstrukcióban végig azonos összegű törlesztőrészletet kell a futamidő végéig teljesíteni.

Ha pedig már a bevezetőben arra utaltunk, hogy a használtautó-vásárlás sok kockázatot rejt, új autóknál viszont véd minket a garancia, érdemes azt is megnézni, hogy meddig és milyen feltételekkel számíthatunk erre. Egy nullkilométeres kocsinál nyilván nem hatja át a mindennapjainkat az érzés, hogy bármikor megállhat alattunk, de a modern járművek egyre bonyolultabb technikát vonultatnak fel. Ha pedig ezekkel van valami baj, akkor mélyen a zsebünkbe kell nyúlni.

Ilyen lehet például a turbófeltöltő, ami nem is olyan rég még a sportos autók, esetleg a dízelek sajátossága volt, de ma már alig találunk olyan kiskocsit vagy családi modellt a piacon, amelyikben ne lenne.

Bizony, még az apró benzinesekben is.

Vagy mondjuk a hibrid rendszer, amely elősegíti a takarékosabb és környezetkímélőbb közlekedést. Sőt, nagyon sok mai autóban mindkettőt megtaláljuk egyszerre. Nem árt tehát, ha ilyenkor ott van a garancia mint afféle védőháló.

Ha viszont alaposan körülnézünk, láthatjuk, hogy elég nagy a szórás abban a tekintetben, hogy melyik gyártó mennyi garanciát vállal modelljeire. És nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy nemcsak évben, hanem kilométerben is megadják annak időtartamát, a kettő közül értelemszerűen az lesz a mérvadó, amit hamarabb elérünk. Vannak olyan márkák, amelyek három vagy öt évet, másképp megközelítve 100 vagy 150 ezer kilométert vállalnak. Akadnak azonban ennél hosszabb garanciaidők is.

Egyes gyártók jól ismerték fel, hogy az olyan újdonságoktól, mint a turbómotor vagy a hibridhajtás, sok vásárló tart kissé. Ezért kiterjesztett garanciát kínálnak ezekre a típusokra.

Így van ez a Suzukinál is, ahol 3+7 éves Hybrid Pro garanciát választhatnak a vevők. Itt a kiterjesztett rész a három évig tartó alapgarancia után, vagyis a negyedik évtől lép életbe. További hét évig és összességében elért kétszázezer kilométeres futásteljesítményig lehetünk nyugodtak afelől, hogy egy esetleges motor-, váltó-, turbó- és a hibrid rendszer elemeinek meghibásodása nem a mi zsebünket terheli majd. És hogy mennyi az a 200 ezer kilométer? Ötször kerülhetnénk meg a Földet az Egyenlítő mentén. De talán beszédesebb, ha belegondolunk, hazánkban az autók átlagos futása évente 14-17 ezer kilométer közt mozog.

A garancia feltétele minden esetben az, hogy a tulajdonos megfelelően karbantartsa autóját. Ebbe beletartozik, hogy a gyártói előírások szerint mindig időben megtörténjen az időszaki szerviz, de erre a Suzuki például egy hónapos vagy ezer kilométeres tűréshatárt jelölt meg. Ha például egy hosszabb külföldi útra megyünk, emiatt egy picit túlszaladunk a céldátumon, az még a fenti határokon belül belefér. Emellett természetesen rendeltetésszerűen kell használni a kocsit. Ha pedig garanciaköteles kárt észlelünk, azt haladéktalanul be kell jelenteni.

Nagyon fontos, hogy a garancia akkor sem szűnik meg, ha eladjuk az autót. Ez egyben azt is jelenti, hogy a kiterjesztett garanciával rendelkező, ebből kifolyólag rendszeresen és mindig időben szervizelt kocsi adott esetben többet is érhet a használtpiacon, mint egy hasonló, de vezetett szervizkönyv nélküli példány. Sőt, talán könnyebben és gyorsabban is értékesíthető.

Ahogy a fentiekből kiderül, a biztonság és megbízhatóság nemcsak használt, hanem új autónál is lényeges. Csupán az különbözik, mit értünk ezen fogalmak alatt. Új autó-vásárlásnál ide tartozik a kiszámítható és tervezhető finanszírozás, a belátható futamidő és a fix törlesztés vagy lízingdíj. Emellett pedig a garancia is, hogy legnagyobb értékű vagyontárgyunk esetleges meghibásodása ne lékelje meg a családi kasszát. Ha ezek adottak, akkor sok évig problémamentes lehet az autózás.

