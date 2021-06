Az utóbbi másfél év sok vállalkozás működését gyengítette meg időszakosan a megszorítások vagy a vásárlói szokások változása miatt. A nehézségek egy jelentős részét azonban digitális megoldásokkal lehet kompenzálni, az üzletmenetet gördülékenyebbé lehet tenni, illetve a másfajta üzletszemléletre való átállás is megoldást jelenthet. Felmerül a kérdés: egy pékség, egy kis bisztró vagy egy fodrászat hogyan kezdjen neki a szemléletváltásnak. A Mastercard kutatást végzett a hazai piacon, és összeállított egy ingyenes e-bookot 50 fontos tippel ebben a témában.

A Mastercard friss kutatása arról számolt be, hogy a magyar kis- és középvállalkozások közel fele (48 százalék) tartani tudta 2020-ban a korábbi év eredményeit, közülük 52 százalék pedig úgy nyilatkozott, hogy ezt az eredményt idén is elérik majd. Kisebb hányadban (27 százalék) üzleti növekedésre is számítanak az elkövetkezendő időszakban. A világjárvány miatt kisebb mértékű visszaesést tapasztalt a vállalkozások 35 százaléka, súlyosabb következményekkel a megkérdezett vállalkozások 16 százalékának kellett szembenézni.

A kisvállalkozások helyzete tehát meglehetősen vegyes képet nyújt, és ezen belül van néhány olyan ágazat, ami különösen megérezte a szigorítások következményeit; a szépségiparban és a turizmus-vendéglátásban dolgozók biztosan a toplista elején lennének, a kiskereskedelemben pedig a kártyás és mobilfizetés lehetőségét kihagyók kerülhettek hátrányba.

Azok a kereskedők, akik időben léptek az alternatív és digitális megoldások felé, óriási előnybe kerülhettek versenytársaikkal szemben,

ilyen tipikus példaként lehet felhozni a webshop kialakítását, akár a kiszállításra való átállást is– tudtuk meg a Mastercard szakértőjétől.

A magyar leleményesség ezen a téren is megmutatkozott, amire kiváló példát hozott fel Szabi, a pék. Ő az, aki a korlátozások alatt fél Magyarországot Facebookon tanította meg kovászolni.

Fotó: Mastercard Szabadfi Szabolcs avagy „Szabi a pék”

„Igenis úgy indult el az élet, hogy egyre többen kezdtek el járni piacokra, nem akartak a nagy áruházakba bezsúfolódni, vagy nem is tehették meg. Éppen ezért ezek a piacok kezdtek fellendülni.

Voltak olyan jópofa kezdeményezések, hogy interneten keresztül leadták a rendeléseket már előre, ezért elkerülték a sorban állást. Például volt olyan piac, ahol gyakorlatilag egy Drive-ot alakítottak ki, ahol az előzőleg megrendelt pékárut, almát és kolbászt összecsomagolták, erre rá volt írva egy nagy sorszám. Tudta, hogy mi a sorszáma, megállt az autóval, az autó egyik oldalán beadták ezt a csomagot, és a másik oldalon lehúzta a bankkártyáját”

– mesélte a BrainBar podcastjében.

Legyőzte már a digitális fizetés a készpénz-használatot?

Míg néhány éve a vállalkozásokat a kártyás fizetések, az átutalások használatára ösztönözték, a Mastercard felmérése azt mutatja, hogy ebben a témában relatív sikereket könyvelhetünk el az e-megoldások terén. A megkérdezett cégek 68 százaléka használja elsődlegesen a banki átutalást nemcsak a közterhek kiegyenlítésére, de a napi ügymenet során is. A kártyás fizetést arányaiban kevesebb vállalkozás használja (16%), ezen a módon főleg a kisebb kiadásokat és szolgáltatásokat rendezik, mint például az üzleti ebédek vagy a tankolás. A készpénz a magyar vállalkozások 17 százalékánál maradt meg elsődleges fizetési eszközként annak ellenére, hogy a kezelése és a könyvelése egyaránt lassú és bonyolult, ezért a többség nem szívesen fizet így.

Feltűnően gyarapodott az utóbbi években a POS-terminálokkal rendelkező és a kártyás fizetést biztosító vállalkozások száma. 2020 áprilisáig 4 ezer újabb, év végéig pedig 38 ezer terminált telepítettek, így összesen a tavalyi évben 20 százalékkal nőtt az elfogadóhelyek száma Magyarországon az előző évi adatokhoz képest.

A dinamikus növekedést kétségtelenül ösztönözték a koronavírus miatt megváltozott vásárlói szokások és az érintésmentes fizetés igénye. Ugyanakkor az előnyösebb és gyorsabb termináligénylési procedúra is hozzájárult a végeredményhez; az új rendszernek köszönhetően már néhány nap alatt kártyaolvasóhoz lehet jutni, az újonnan belépő vállalkozások 80 ezer forint állami támogatáshoz juthattak és próbahónapot is kérhetnek.

„Úgy látjuk, hogy azok a vállalkozások tudnak fenntartható eredményeket, fejlődést elérni, akik figyelnek a saját vásárlóik igényeire. Az elmúlt egy év is nagyon jó példa erre, hiszen biztonsági szempontból nagyon megugrott az érintésmentes fizetések népszerűsége, az online vásárlás pedig ezt is túlszárnyalta”

– összegezte Berkes Tibor, a Mastercard üzletfejlesztési igazgatója.

Berkes Tibor, a Mastercard üzletfejlesztési igazgatója

Az elektronikus fizetés előnyei számos módon bizonyítják hasznosságukat a kereskedők életében. „Egyrészt a saját működésük is sokkal átláthatóbbá válik, így könnyebben tudnak optimalizálni, javítani, módosítani belső folyamatokon, több idő és forrás marad a fejlesztésekre. Másrészt olyan ügyfelekkel is bővül a vásárlói körük, akik a kényelmes és biztonságos fizetéseket részesítik előnyben, az ő számuk pedig dinamikusan növekszik. Makroszinten ez erős stabilitást ad a teljes kisvállalkozói szektornak, amire a gazdaságunk gerinceként tekintünk.”

Jó hír a mikrovállalkozásoknak, hogy a trend az egyszerűbb, költséghatékonyabb megoldások felé mozdul nemcsak vásárlói, de kereskedői oldalon is. Így ma már egy kereskedő saját, arra alkalmas, NFC-chippel ellátott androidos telefonjával is fogadhat fizetéseket, nincs szükség plusz eszközre. A megoldás neve szinte adja magát, ez a Telefonterminál.

Nemcsak az elektronikus fizetés, de a belső folyamatok digitalizálása is fontos előrelépés

„Számos vállalati termék biztosít lehetőséget arra, hogy egy kártya használatát bizonyos szabályokhoz kössünk, limitet rendeljünk hozzá, vagy korlátozzuk azon üzlettípusokat, ahol fizetni lehet vele. Ezzel is egyszerűsödnek a belső folyamatok, hiszen nem kell minden vásárlással összefüggő tevékenységet a cégvezetőnek intéznie” – mondja a Mastercard szakembere.

A fizetési megoldásokon túl több olyan terület van, ahol a vállalkozások a digitális megoldásokkal tehetik optimálissá működésüket. Így a kártyás fizetés mellett lényeges szempont a fejlődés érdekében a cég belső folyamataira való odafigyelés.

Wossala Rozina, aki számos területen ismert – TV-s személyiség, séf, nem utolsó sorban pedig a Bestia étterem társalapítója –, a vendéglátóiparban dolgozók mentora abban a digitális felzárkóztatást támogató kampányban, melyet a Mastercard indított. Az étteremtulajdonos többek között a válság alatti üzleti stratégiáikról, az újranyitásról és az előremutató üzleti folyamatokról beszélt a Brain Bar vele készült podcast epizódjában.

Fotó: Mastercard Wossala Rozina

„Fantasztikus segítségül szolgál az, hogy ha egy olyan számítástechnikai rendszerrel tud dolgozni az ember, ahol készletkezelést tud használni, vagy tudja monitorozni azt, hogy a felszolgálói hogyan értékesítenek, milyen selejttel dogoztak. Hogyha ezek az adatok folyamatosan monitorozva vannak és folyamatosan el vannak raktározva, akkor nagyon könnyen tudsz jó irányba változtatni. Például mi egy étlapváltásnál vagy egy újranyitásnál, étlapösszeállításnál meg tudjuk nézni, hogy mik voltak azok a slágertételek, amelyekkel biztos, hogy olyan fogyasztást tudunk biztosítani az étteremnek, hogy minimalizáljuk a selejteket, minimalizáljuk a hibalehetőségeket.”

A digitális megoldások tárháza tehát nem áll meg a fizetési rendszereknél. A napi ügyvitelt lényegesen megkönnyítik az olyan lehetőségek, mint az állami intézményekhez, például a NAV-hoz kapcsolódó online ügyfélkapu, a digitális számlázás és számlakezelés vagy az online raktárkészletkezelés. Az ügyfélszerzést és a vásárlókkal való hatékony kommunikációt támogatja a saját honlap létrehozására, valamint az erős social media jelenlét.

Ácsként majdnem 42 ezer YouTube-feliratkozója van Balázs Péternek (Ács Budapest), aki a youtuberkedése kezdetéről mesélt.

Balázs Péter, Ács Budapest

„A YouTube-csatorna? Mindenki ellene volt, aki élt és mozgott. 2015-től azzal teltek a napjaim, hogy az Amerikában beszerzett tankönyveket és szabálykönyveket vizsgáltam azért, hogy mi az, amit szabad és mi az, amit nem. Ezekből zárkóztam fel, és amikor ezekhez kutattam még pluszban videós témákat is az írott anyagok mellé, akkor már egy csomó videós amatőr megjelent, akik rengeteg anyagot tettek közzé, például szerszámteszteket. Néztem, hogy milyen nézettségnek örvendenek. Itthon már nekem volt weboldalam, volt a Facebookon minivideó, amin nem magyaráztam a kamerába, csak felvettem apró kis szösszeneteket. Fogtam a telefonomat, kihegyeztem egy témát, hogy mi az, amiről beszélni fogok, és megpróbáltam elmondani. Én mindenkit arra biztatok, hogy használja ezt a lehetőséget, mert ingyen van.”

E-bookkal segítik a vállalkozások talpra állását

A Mastercard vállalkozásokat támogató kampánya rávilágít a vásárlók folyton változó igényire és segíti a vállalkozásokat a digitális rendszerekkel való ismerkedésben. A Digitális Kisokosban praktikus tanácsokat, könnyen megvalósítható ötleteket, illetve ingyenesen letölthető alkalmazásokat és hasznos linkeket olvashatnak a vállalkozók, melyek megkönnyítik a digitális átalakulást.

„Annak érdekében, hogy hatékonyan tudjuk támogatni a vállalkozásokat, friss kutatásunkban négy olyan vállalkozói szegmenst azonosítottunk, amelyek a maguk módján sajátságosak és eltérő eszközeik lehetnek a fejlesztésre. Ez a négy szegmens a vendéglátás, a kiskereskedelem, a szépségipar, illetve a háztartási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások”

– mondta Berkes Tibor.

Nem csak ágazatspecifikus ismeretanyagot tettek közzé, több sikeres vállalkozó támogatásával a programban résztvevő vállalkozások személyes mentorálást is nyerhetnek.

„Szeretnénk, ha négy vállalkozást testre szabott tanácsadással segíthetnénk, ezért ebből a négy szegmensből választottunk ismert és sikeres képviselőket, akiket a maguk területén hitelesnek ismertünk meg. A négy mentor Wossala Rozina séf, Szabadfi Szabolcs „Szabi a pék”, Zólyomi Zsolt a Le Parfum és Balázs Péter az Ács Budapest vezetője. Ők mind olyan szakemberek, akik a munkájuk minősége és az innovatív gondolkodásmódjuk miatt váltak szakmájuk közismert és népszerű képviselőivé. Személyes emlékeik vannak a kezdetekről, a nehézségekről és biztosak vagyunk benne, hogy hasznos tanácsokkal látják majd el a négy győztest.”

(Borítókép: Mastercard)

BRAND & CONTENT