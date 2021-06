Még mindig szeretjük a készpénzt, ugyanakkor az egyre népszerűbb digitális megoldásoknak köszönhetően sokkal több lehetőségünk van arra, hogy pénzügyeinket kényelmesen, papír- és érmementesen végezzük. Magyarországon ráadásul törvény is segíti az online fizetési módok használatát, a különböző innovációk pedig a vállalkozásoknak is lehetőségeket adnak arra, hogy alkalmazkodjanak az új igényekhez.

A világon már szinte mindenhol elterjedt a kártyás fizetés, Magyarországon viszont továbbra is gyakran szembesülhet az átlagfogyasztó azzal, hogy egy-egy üzletben kizárólag készpénzzel fizethet. Bosszantó jelenség ez – főleg ha a pénztárnál közlik vele a tényt –, ráadásul nem is szabályos, hiszen idén január 1-től az online pénztárgépet üzemeltető kereskedőknek kötelező POS-terminálokat biztosítaniuk. A különböző digitális megoldásoknak és a legújabb innovációknak köszönhetően azonban egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy olyan helyeken is búcsút mondjunk a készpénznek, ahol erre korábban nem volt lehetőség.

Szeretjük a pénzt

Bár a járványhelyzetben a felhasználók egyre nyitottabbak lettek a különböző digitális pénzügyi megoldások és elektronikus fizetési lehetőségek használatára, továbbra is jelentős a hagyományos, papír- és érmealapú készpénzforgalom. De vajon miért ragaszkodunk ennyire a hagyományos fizetőeszközökhöz? Elemzők szerint ennek hátterében a 2009-es gazdasági válság áll, amely jelentős hatással volt a magyar gazdaságra, ezáltal pedig a társadalomra is. A pénz fizikális valója felértékelődött a szemünkben, ennek hatásai pedig a mai napig érezhetőek azon, hogyan gondolkodunk pénzügyeinkről, miként viszonyulunk pénzügyeinkhez. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a kis- és középvállalkozások korábban nem találtak olyan kényelmes és gazdasági szempontból hatékony megoldást, amely visszaszoríthatta volna a készpénzt szerepét a vásárlásainkban; a kártyás fizetések lassú és drága alternatívának tűntek szemben a készpénz azonnaliságával.

Idén májusban az InfoRádió Aréna című műsorában a pénzügyekért felelős pénzügyminisztériumi államtitkár elmondta, Magyarországon a fizetési forgalom 80 százaléka még mindig készpénzben történik. Az állam persze igyekszik mindent megtenni azért, hogy változzanak a lakossági szokások, az viszont látszik, hogy – bár a technológia és az innováció adott – még a folyamat elején vagyunk.

Gion Gábor hangsúlyozta,

a bankoknál ugyanakkor nincs olyan számlacsomag, amely megszólítaná a bankszámlával még nem rendelkező lakossági csoportokat.

Gion Gábor az interjúban érdekességként elmondta, hogy hazánkban a nyugdíjak több mint 40 százaléka nem bankszámlára érkezik, hanem készpénzben. Az államtitkár azt is közölte, hogy a szaktárca egy-két hónapon belül előáll egy újabb, a készpénzhasználat visszaszorítását célzó csomaggal.

Innovációk a fizetés terén

Ezek az ötletek meg is látszanak a mindennapokban, a különböző innovációkkal manapság már akár kedvenc piacunkon is találkozhatunk, amikor elmegyünk bevásárolni a hétvégi családi ebédre a hozzávalókat, de pénzügyeink terén nagyobb körben is jelentős fejlesztések mentek végbe, amelyek segítik a felhasználók pénzügyi digitalizációját. Erre a legnagyobb nyitottság értelemszerűen a fiatalabb generációk részéről tapasztalható, hiszen számunkra a digitális megoldások az élet egyéb területein is jelentős szerepet kapnak, a bankkártyahasználatról nem is beszélve. A klasszikus pénzügyi hozzáállás, valamint a bankok és pénzintézetek számukra már elavultnak tűnik, ezekkel szemben jóval kényelmesebb megoldásokkal is találkozhatnak.

Az elmúlt évek legnagyobb dobása ilyen téren az azonnali fizetési rendszer bevezetése volt, mely egy modern kommunikációs és informatikai technológiának tekinthető. Célja az, hogy Magyarországon 10 millió forint összeghatárig a nap 24 órájában, az év minden napján utalásokat lehessen lebonyolítani magyarországi bankszámlák között, potom 5 másodperc alatt. A rendszert hosszas előkészületek után tavaly március 2-án vezették be, különlegessége, hogy ellentétben más azonnali fizetési megoldásokkal, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendeletben tette kötelezővé a magyarországi bankok számára a szolgáltatás biztosítását. Így már az indulás pillanatától kezdve valamennyi magyarországi banknál igénybe lehetett venni.

Az azonnali fizetési rendszer előnye, hogy bankszámlaszám mellett a kedvezményezett mobiltelefonszámának, e-mail-címének, adószámának vagy adóazonosító jelének megadásával is lehet utalni. Ezeket a másodlagos azonosítókat a számlavezető banknál előzetesen egy bankszámlaszámhoz kell rendelni. Az azonnali fizetési szolgáltatás kapcsán létrejövő új alapinfrastruktúra használatával hosszabb távon arra számít az MNB, hogy a bankok pénzügyi applikációkat fejlesztenek. A rendszer jelentősen felgyorsítja a pénz forgási sebességét, így dinamizálja a gazdaságot, ami az egész gazdaságra pozitívan hathat.

Bármilyen furcsa is, jót tett a koronavírus-járvány a bankkártyás fizetésnek. Ez abból az összefoglalóból derül ki, melyet az MNB tett közzé idén áprilisban. Ebben a jegybank megvizsgálta a tavalyi elektronikus és készpénzpénzforgalmi adatokat, és elemezte a pénzforgalmi folyamatokat. A témában írt szakmai cikk szerint a koronavírus-járvány hatására az első (2020. március-június) és második (augusztus-december) hullám időszakában a legtöbb fizetési mód forgalmában visszaesés történt, ami a legerőteljesebben a kis értékű készpénzes fizetéseket érintette, ugyanakkor gyakoribbá vált az elektronikus fizetési módok használata több fizetési helyzetben.

Pénzforgalmi szempontból a koronavírus-járvány elhúzódásának egyértelmű nyertese az online kártyás fizetés volt, az internetes vásárlások értéke különösen belföldi viszonylatban a már korábban is jelentős bővülést számottevően meghaladva nőtt. A kártyatípusokat tekintve a hazai kibocsátású hitelkártyákkal lebonyolított tranzakciók sokkal nagyobb mértékben estek vissza, mint a mérsékelt növekedést mutató betéti kártyás fizetések.

Az elemzés rámutatott arra is, hogy a készpénzes fizetések jelentősebb és a kártyás vásárlások mérsékeltebb visszaesése következtében az elektronikus tranzakciók számának és értékének aránya is számottevően emelkedett az online pénztárgépeken regisztrált fizetéseken belül, amely emelkedés április és május, majd december hónapokban különösen kiugró mértékű volt.

Így éves szinten a vásárlások értékének már a 40 százaléka elektronikusan zajlott tavaly,

a darabszámot tekintve 5 százalékponttal 22 százalékra emelkedett a kártyás fizetések aránya, ami az online pénztárgép adatbázis fennállása óta mérhető legnagyobb éves növekedésnek felel meg.

Már egy mobiltelefon is elegendő a fizetések fogadásához

A szakemberek szerint fontos lenne, hogy a készpénzhasználat ne csak a fogyasztók oldalán szoruljon vissza, de a fejlődő fizetési szemlélettel a kereskedők is képesek legyenek lépést tartani. A kereskedőket korábban nem feltétlenül motiválták a bankkártyás fizetések, hiszen néha napokat kellett várniuk arra, hogy beérkezzenek a fizetések, ami a fentebb említett okok mellett tovább említette az itthon tapasztalható készpénzfüggőséget.

Ezért különösen fontos, hogy az új digitális megoldások a kereskedők számára is komfortosak legyenek, amelyek a könnyű használat mellett a gyors fizetéseket is lehetővé teszik.

Erre nyújt kiváló lehetőséget a myPOS Glass nevű POS-szoftver, mely lehetővé teszi, hogy a kártyákon, mobilpénztárcákon és NFC viselhető eszközökön keresztül fogadjon el villámgyorsan kifizetéseket a kereskedő mobiltelefonján. A szolgáltatás használatához csupán egy okostelefonra és egy myPOS-számlára van szükségük a kereskedőknek.

Fotó: Mika Baumeister/Unsplash

A myPOS Glass segítségével mindenféle EMV-alapú hitel-, betéti, feltöltős Visa és Mastercard kártyával, valamint digitális pénztárcákkal (Google Pay, Apple Pay) lehet fizetni, az igazi könnyebbséget azonban kétség kívül az jelenti, hogy a kereskedőknek nincs szükségük más POS-terminálra, a tranzakciókat az okostelefonjuk segítségével hajtják végre.

A felhasználóknak, amennyiben a szolgáltatás starter csomagját választják, nem kell előfizetési díjakkal számolniuk a myPOS felhasználói fiókkal, csupán egy 2,25 százalékos tranzakciós díjjal, amely a konkrét fizetéseknél kerül levonásra, ugyanakkor a jelentősebb forgalommal rendelkező vállalkozások számára létezik egy Pro csomag is, amely 1700 forintos havi díj mellett 1,75 százalékos tranzakciós díjjal használható.

A szolgáltatás további előnye, hogy az elfogadott összeget a rendszer azonnal megjelenteti a myPOS kereskedői számlán, mint ahogyan minden számlán végzett értékesítés, valamint a tranzakciók útközben történő nyomon követése is lehetséges a mobilalkalmazással, amely Android rendszerű készülékeken érhető el.

A szolgáltatás számos iparágnak nyújt előnyöket, használatával könnyebbé válnak a szállítmányozó-, a vendéglátó-, a kereskedelmi-, a turisztikai-, a szolgáltató cégek mindennapjai, hiszen csupán egy okoseszközre lesz szükségük ahhoz, hogy fogadhassák a fizetéseket. Ez pedig azon vásárlók számára is komfortos megoldás, akik a korszellemnek megfelelően már inkább digitális úton intéznék pénzügyeiket, és ahol csak lehet, tartózkodnak a készpénzhasználattól.

A digitális pénznek sincs szaga?

A fentebb is említett digitális megoldások egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, ugyanakkor folyamatosan felmerül a kérdés, hogy a társadalomban valójában mely lehetőségeket preferálják a felhasználók. Alább ön is elmondhatja, hogyan kezeli a pénzügyeit!

Ön a digitális pénzügyeket vagy a hagyományos fizetési megoldásokat kedveli? 6 Amikor csak lehet, digitális módon fizetek

3 Használom a digitális megoldásokat, de a pénztárcámban mindig van egy kis költőpénz

3 Csak készpénzzel fizetek

1 Kizárólag digitális módon intézem pénzügyeimet

1 Csak bankkártyával fizetek

Hol szokott jellemzően bankkártyával fizetni? 10 Ahol csak tehetem

3 Nem szoktam bankkártyával fizetni

1 Nagybevásárláskor

Hol szokott jellemzően készpénzzel fizetni? 11 Szinte sehol sem készpénzzel fizetek

5 Kizárólag készpénzzel fizetek

0 Kisboltokban, trafikokban

