A Földön évente mintegy 100 millió tonna műanyag szemét keletkezik, amelynek 10 százaléka az óceánokban landol. Nem csak esztétikai problémát jelent az élővíz és partok szennyezése. Évente körülbelül 100 ezer tengeri élőlény hal bele a műanyag hulladék okozta szennyezés következményeibe a National Geographic adatai szerint: a vízben úszó műanyagot tápláléknak nézik, vagy belegabalyodnak; a műanyag hulladékban található kémiai alkotórészek 84 százaléka mérgező a tenger élővilágára. A partokon fellelhető műanyag szemét mellett szintén a környezetre fokozottan veszélyes hulladék a cigarettacsikk, melynek jellemzően cellulóz-acetát, azaz szintetikus selyem az alapanyaga (biológiai eredetű műanyag), amely azonban szintén az egyszer használatos műanyagok közé tartozik. Ezekre a termékekre, más műanyagot tartalmazó termékekhez hasonlóan speciális jelölés kerül, mely arra hivatott felhívni a figyelmet, hogy a csikket nem szabad eldobni, hanem a megfelelő gyűjtőhelyre (csikkgyűjtőbe vagy szemetesbe) kell dobni azt. Az eldobott csikk füstszűrőjében ugyanis veszélyes vegyületek gyülemlenek fel, hiszen abban a nikotin mellett nehézfémek, ólom, arzén is található. Ezek a káros anyagok bejutnak a tengerekbe, talajvízbe, kutakba is. A cigaretta égése során keletkező hétezer vegyület közül 93-ról megállapította az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatal (FDA), hogy káros vagy potenciálisan káros az egészségre. Az eldobott cigarettacsikkek pedig nemcsak a vizet, a talajt is mérgezik. Önmagunk és környezetünk érdekében nyilvánvalóan az a legjobb, ha el sem kezdünk dohányozni – ezzel nemcsak egészségünket óvhatjuk meg az ártalmaktól, de környezetünk számára is ezzel tesszük a legjobbat. Ha már dohányzunk, törekedjünk a mielőbbi leszokásra, de addig is óvjuk a természetet, járjunk el felelősen és ne dobjuk el a csikket, mert az nagyon lassan bomlik le és káros vegyületeket tartalmaz, így kárt tehet többek között a földben és vizeinkben is. Az égéssel nem járó technológiák esetében ezek az anyagok sokkal alacsonyabb koncentrációban vannak jelen, és ezeket – a cigarettával ellentétben – a kommunális hulladékgyűjtőbe is biztonságosan elhelyezhetjük. (Fotó: Shutterstock)