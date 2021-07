A Telekom Vivicittá Összefutó Show bebizonyította, hogy 2021-ben már egy okostelefon és az 5G hálózat segítségével is lehet showműsort készíteni, ráadásul élőben és vágás nélkül! Az ország mintegy hétszáz településéről érkeztek nevezések, és a 7600 nevezőből hatezren célba is értek a különböző távokon. A Telekom egy különleges show-val készült azok számára, akik a helyszínen nem élhették át a versenyt. Hazai hírességek váltóban futották végig a vasárnapi 10 kilométert, igazi futóünnepet varázsolva a nézők számára. Az 5G technológia erejével folyamatos volt közvetítés, melyhez persze szükség volt egy megfelelő okos eszközre, kellő lefedettségre és előfizetésre – mindezeket a verseny fő támogatója, a Telekom biztosította.

A Telekom az utóbbi években mindig igyekezett különleges tartalmakkal készülni a Telekom Vivicittára. Az előző években minden futót személyre szóló videóval leptek meg, melyben maguk a futók voltak a főszereplők, idén pedig egy élő közvetítéssel ünnepelték meg, hogy újra együtt versenyezhetett a futóközösség.

Tíz hazai híresség vállalkozott arra, hogy az Összefutó Show keretében kézről kézre adjanak egy okostelefont, így pedig részesei lehettek egy olyan produkciónak, amely a Telekom részéről sem volt kis technikai kihívás és újítás, de ahogy a futók, az 5G-s technológia is állta sarat.

Az Összefutó Show résztvevőinek egy úgynevezett gimballon lévő telefon segítségével közvetíteniük is kellett futásukat, így persze nemcsak az általuk vállalt egy kilométer és a nézők szórakoztatása jelentette a kihívást, hanem a júliusi 30 fokos, párás hőség, amelyből szerencsére nem lett komoly vihar, csak egy kisebb zápor félúton.

Miközben a sztárok küzdöttek azért, hogy nehogy lemaradjanak és tudják tartani a tempót a többi futóval, nem volt egyszerű feladatuk; végig beszélniük kellett, de még a ritkán sportoló Lakatos Márk és Pimaszúr is erőn felül teljesített, és élvezte a verseny nyújtotta adrenalint!

Puskás Peti jó műsorvezetőhöz illően felkonferálta az Összefutó Show-t a pódiumról, ahonnan Fördős Zé egy dudával indította útjára a népes mezőnyt, majd beállt a többi futó közé és elindult a Margitszigetről, a víztorony mellől a maga ezer méterének. Zé utolérte Petit, majd elhagyta, hogy a stafétát átvéve folytassa a futást. Az Árpád híd feljáróját leküzdve Peti slammelni kezdett a menet közben hozzá csatlakozó gitárossal, miközben Bánki Beni igencsak lelkesítő gondolatait tolmácsolta.

(A fenti videóban végignézheti a teljes közvetítést, de ha csak egy-egy sztárra kíváncsi, az állapotsáv megfelelő részére kattintva a fejezetek segítségével könnyedén megtalálhatja kedvenc futóját is.)

Kovács Patrícia csatlakozott az adáshoz, átvette a telefont, majd arról beszélt, hogy bár hangszálgyulladása volt, semmi sem állíthatja meg a saját kilométerén, amelyet nemcsak a Show kedvéért, hanem egy jó ügyért is teljesít. A SUHANJ! alapítvány nagyköveteként segítette a mozgásukban korlátozottakat abban, hogy ők is eljussanak ilyen rendezvényekre, és átéljék a mozgás és az együttlét örömét. A színésznő szerint a világunk sokkal jobb, ha ezeket az örömöket meg tudjuk osztani, és közösen tudjuk őket átélni. Fenyvesi Zoli csatlakozott hozzá kerekesszékkel, akinek meg sem kottyant a kihívás. Persze aki a világ legnagyobb maratonjain, New Yorkban és Berlinben suhan, annak ez a kis extra nem állítja a feje tetejére a világot. Nem úgy, mint az adást, amely sajátos perspektívából mutatta meg nekünk a versenyt.

Miután helyreállt a közvetítés rendje, Pati megszabadult a magenta színű pólójától, hogy megmutassa nekünk a SUHANJ! alapítvány világoskék mezét is, majd továbbpasszolta a mobiltelefont Elek Péter humoristának, aki saját szürreális futóélményeivel színesítette az adást. Mint mondta, a Telekom Vivicittá olyan csodálatos esemény, amelyen futócuccban sétálva, vizet kortyolgatva is begyűjthet az ember elismerő szavakat a mezőnyből.

A negyedik futó Vecsei H. Miklós színművész volt, aki Nemecsek dalából adott elő egy rövid részletet, majd arról elmélkedett, hogy mi a közös a futásban és a színművészetben. Az egyik legklasszikusabb futóirodalom, Murakami Haruki Miről beszélek, amikor futásról beszélek című kötete is előkerült természetesen. A lényeg a futás, és a szereptanulás közös pillanata, a holtpont, amikor a helyére kerülnek a dolgok. Miklós számára ilyenkor „lesz meg" a szerep, az a katarzis, amikor pár pillanatra vagy percre teljesen azonosulni tud a szereppel. Futásban is megvan ez a pillanat, az átlényegülés, főként a rég nem látott, tapasztalt tömegben.

Fördős Zé, aki a teljes, 10 kilométeres távot lefutotta, megvárta a stafétát, és elismerően nyilatkozott váltótársa futásáról, majd ezt követően elárulta, hogy edzés vagy verseny előtt mit eszik. Csinos hosztesz lányok segítségével gondoskodott arról, hogy a mezőnyben vele futók frissítése rendben legyen. Szépen fogytak a banánok, mire a hatodik kilométerig elértek, ahol Tatár Csilla várta őket.

A műsorvezető meglepetése az volt, hogy édesanyaként egy üres babakocsit maga előtt tolva érkezett. Mint mondta, szülőként nagyon fontosnak tartja, hogy a gyerekek személyiségi jogait mindenki tiszteletben tartsa, és ne osszon meg a közösségimédia-felületeken olyan tartalmakat, amelyek később kellemetlenek lehetnek a gyerekeknek. A Hintalovon alapítvány küldetése és szlogenje: "mi leszek, ha nagy leszek? Önmagam!"

A sorban következő Lakatos Márk volt, aki természetesen divatbemutatót rögtönzött futás közben, modell lányok segítségével. A Csillagszóró legnagyobb kihívása nemcsak a számára szokatlan mozgásforma, a futás volt, hanem a hőség, és mindennek tetejébe még a folyamatos beszéd. A hőségre még csak-csak felkészült – egy legyezővel –, a beszéd kis híján kifogott rajta. De hősiesen kitartott, miközben a Magyar Olimpiai Csapat tokiói formaruháját tervező Nubu kollekcióját bemutatta, valamint couture stílusú patchwork, használt sportruházatok újrahasznosításából készült kollekciót is.

A nyolcadik futó, Fancsikai „Nemakarokbeleszólni" Esztert Márk már a futása elején megkoronázta, ezzel is extra adrenalinlöketet adva a Margit hídra történő felfutáshoz. El is kellett ez neki, mert élete első, öt évvel korábban megesett félmaratonijának felidézésétől szem nem maradt szárazon!

A népszerű futóedző, Debreczeni Dóri szinte a reptérről esett be erre a futásra. Bár a hatalmas hőségben csak egyszer jutott el futni, a hűvös konditeremben próbált készülni a budapesti fellépésére – persze ez meg sem kottyant neki, főleg hogy az ő teljesítményét okosóra is segíti. Dóri tippjei kezdőknek kimondottan hasznos, érdemes meghallgatni.

Időközben Dóri mellett feltűnt a Magenta Futó, akit a közvetítést nézők, ha felismertek a Telekom játékában előre megadott számra sms-t küldve egy Xiaomi Mi 10T 5G okostelefont nyerhetett a legszerencsésebb.

Papp Gergő Pimaszúr megfogadta Dóri tanácsait. Korábban sprinterként jeleskedett, egyszer még egy oklevelet is kiérdemelt a teljesítményével. Más kérdés, hogy akkor a célban kifulladva érthetetlenül mondta el a nevét, így első, és eddig utolsó elismerő oklevelén Bab Gergőként szerepel. Ennél persze sokkal komolyabb volt a feladat, hogy az előre megbeszélt tempót, pulzust tartva haladjon a cél felé, hogy aztán a célegyenesbe fordulva előhozza magából a korábbi sprintert, és valóságos extázisban rohanjon át a célvonalon Péter Attila, minden futóversenyek szpíkere, és a csapattársak gratulációit besöpörve.

Az Összefutó Show így happy enddel zárult, a csapat minden tagja teljesítette a rá bízott kilométert és kihívást, az adás pedig élőben, valamint felvételről végig, megszakítás nélkül, élvezhető minőségben volt látható és hallható az 5G lefedettségnek, a megfelelő eszköznek és a szükséges havidíjas előfizetésnek köszönhetően. A teszt nagyszerűen sikerült, ezt pedig bárki kipróbálhatja a Telekom Vivicittá távján, aki rendelkezik megfelelő készülékkel és előfizetéssel.

BRAND & CONTENT