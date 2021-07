Nem egyszerű az otthonalakítás, különösen, ha a trendekhez és a funkciókhoz is ragaszkodik az ember. A kanapén túl azonban van egy nagyon fontos és sűrűn látható dolog, ami minden lakás és ház szerves részét képezi – ez pedig a villanykapcsoló. Gondolta volna, hogy ma már ez is személyre, jobban mondva lakásra szabható? Infografikánkban bemutatjuk, hogyan jutottunk idáig!

A kapcsolók története nem választható el a villanykörtétől. Bár az izzólámpa létrehozásáért több tucat feltaláló nevét is felsorolhatnánk, akik párhuzamosan dolgoztak hasonló ötlet szerint, az enciklopédiákban hivatalosan Thomas Edisont jegyzik.

Érdekes azonban, hogy a lakossági tömeggyártásra alkalmas mai villanykörte elődje Joseph Wilson Swan nevéhez fűződik, aki egyúttal – ha nem is tudott róla feltétlenül – hozzájárult a villanykapcsoló feltalálásához is. 1880-ban ugyanis egy John Henry Holmes nevű villamosmérnök részt vett Swan izzólámpa-bemutatóján, ami annyira felkeltette az érdeklődését, hogy több háztartási világítás megépítését követően 1884-ben szabadalmaztatta a gyorskapcsolót, azaz a mai kapcsolók elődjét.

A találmány nemcsak megkönnyítette az izzók fel- és lekapcsolását, de lehetővé tette azt is, hogy – a korábbi technológiával ellentétben – a belső érintkezők elég gyorsan kapcsoljanak szét ahhoz, hogy megakadályozzák az elektromos ívek kialakulását, amelyek akár lakástüzet is okozhattak.

Koronként és nemzetenként is változott a kapcsolódizájn

A kapcsolók működési elve meglehetősen változatos, tekerős és dupla nyomógombos változatok is jellemzőek voltak – itt az egyik gomb zárta, a másik megszakította az áramkört.

Eltérések a kapcsolókivitelben a mai napig jellemzőek. Ausztráliában például akár négy darab toggle switch – azaz a keskeny rúd formájú billenőkapcsoló is helyet kaphat egy foglalatban. A francia szabvány a nyomógombokat is szereti, Japánban pedig az oldalirányú kapcsolással találkozhatunk.

Fotó: Claudio-Schwarz/Unsplash

Alapvetően a magyar villamosipar német behatásra formálódott és a német trendeket követi – tudtuk meg Benkó Csabától, a Schneider Electric termékmenedzserétől, aki szerint egyértelműen kimondhatjuk, hogy a hagyományos billenőkapcsolók hosszútávon is fent fognak maradni, nem várható új technológia ezen a téren.

Korábban divathóbort szinten és funkcionalitásában is megjelent néhány különleges megoldás, mint pl. a hangulatvilágítás beállítására szolgáló fényerőszabályzó érintőkapcsolóval, vagy az amerikai filmekből ismert hangérzékelős, például tapsra vagy füttyentésre reagáló kapcsoló.

Magyarországon a 70-es és 80-as évek diszkó miliőjébe illő érintőkapcsoló jellegzetes arany hálójával teremtett trendet, ha nem is tartósan.

„Néhány egyedi újdonság azonban így is található a piacon ma is, mint a hármas kapcsoló, ami egy helyről három áramkört kapcsol, például egy hatalmas csillárt vagy több különálló lámpát. Szintén speciális igényekre készült az elektronikával egybeépített időzítős kapcsoló, ami például 5 perc után lekapcsol. Az okosotthon-funkciókat is több helyről lehet vezérelni, de nem kapcsolóval, hanem nyomógombbal, ami kicsit kimozdul a megszokott technikai megoldástól. Legtöbbször az emberek a nyomógombbal a csengőt azonosítják, és az ettől eltérő a használata ezért furcsa lehet” – mondta Benkó Csaba.

USB és mozgásérzékelő, avagy a legújabb trendek

A villanykapcsolók után az elektromos készülékekhez szükséges dugaljak is hamar megjelentek az otthonokban, és ezek teljesítményükben, szerelhetőségükben is óriási változáson mentek keresztül, még ha mi, fogyasztók ezt nem is vesszük feltétlenül észre.

Benkó Csaba a Schneider Electric legújabb kapcsolócsaládja, a Sedna Design és Elements példáján keresztül magyarázta el, hogy jelenleg milyen trendek mentén fejlesztenek ahhoz, hogy a lakosság és a villanyszerelők elvárásainak egyaránt megfelelő terméket tudjanak előállítani.

„Az új szerelvénycsaládban számos technikai újítást vezettünk be, hogy egyszerűbb és gyorsabb szerelhetőséget tudjunk biztosítani, ami időt, pénzt is spórol mind a megrendelőnek, mind a villanyszerelőnek. Ezek közül kiemelném a fali egyenletlenség kompenzálását, így egy görbébb falszakaszra is könnyen, ám esztétikusan felszerelhető a szerelvénycsalád minden tagja”

– tette hozzá Benkó Csaba.

Funkcionalitásában is bővíteni kellett a legújabb kapcsolócsaládot, hiszen ma már szinte az összes kényelmi eszközünk USB-n keresztül kapja a töltést. Nagyon praktikus az USB-töltővel egybeépített dugalj, a TV és az informatikai adatcsatlakozó kombinációja, melyekkel így helyet tudunk spórolni, és ezáltal több hagyományos konnektor fér el a falon.

Fotó: Schneider Electric Mozgásérzékelőt, fényerőszabályzót is szereltethetünk a kapcsoló mellé

Az az igény, hogy a berendezéseket és a lámpákat távolról állíthassuk, irányítsuk vagy időzítsük, nem újdonság. Korábban távirányítóval, érintőkapcsolóval és külső érzékelőkkel oldották meg a gyártók. Mára a mobilon és wifin keresztüli kommunikációt részesítjük előnyben, hogy minden egy helyen legyen, és talán nincs is olyan elektronikai eszköz, aminek manapság ne lenne nincs applikációja.

A Schneider Electric ezen a fronton is bevezetett nemrég egy újdonságot a piacra, a Wiser okosotthon rendszert. Különlegessége, hogy egy központi egységből és az azt építőkocka-szerűen bővíthető elemekből áll, ráadásul egy képzettebb villanyszerelő is be tudja építeni a meglévő kapcsolók közé, nem kell speciálisan képzett rendszerintegrátor hozzá.

A rendszer alapját a világítás-t és redőnyvezérlést adja, amit mozgás-, hőmérséklet és pára-, vízszivárgás, illetve nyitásérzékelőkkel vértezhetünk még fel, így egy komplex rendszert hozhatunk létre, ami sok kényelmi és energiamegtakarítási funkciót nyújt. Az év vége felé pedig már külső és belső IP kamerát is kapcsolhatunk a központi egységhez, így az otthonunk biztonságát is magasabb szintre emelhetjük.

Elvárás volt továbbá az okosotthon-vezérlő felé, hogy az applikációja „magyarul tudjon” – mondta Benkó Csaba –, továbbá, hogy az Alexa, Siri és Google Assistant intelligens asszisztensekkel is összekapcsolható legyen a rendszer.

Ma már el sem hisszük, hogy régen ebből csak fehéret lehetett venni

A fejlesztés korántsem érhet véget csak a technikai funkciókkal, hiszen a mai otthonokban legalább olyan fontos a dizájn is; a színek, a formák és az anyagok összhangja ugyanúgy számít, mint az automata redőnyvezérlés. A színek mellett anyagimitációk, mint fa, kő vagy fém is helyet kaptak a legfrissebb termékek között. Jelenleg a bőség zavara jellemzi a kapcsolókínálatot, ezért megkérdeztük a profikat, hogy mit kezdenének a színes és anyagában különleges kapcsolókkal a lakberendezés terén.

Fotó: Schneider Electric Nem csak a falhoz, a kiegészítőkhöz is illeszkedhet színében a villanykapcsoló

Ha saját kezébe venné a lakásátalakítást, Mojzes Nóra lakberendező szerint idén a meleg árnyalatok, a földszínek, illetve a mély tónusok hódítanak, amelyek nemcsak a bútorokon és dekorációs tárgyakon, de a falakon is visszaköszönnek. A mélykékek, mohazöldek, a terrakotta és az okker árnyalatai egytől egyik jól mutatnak nagyobb felületen is. Apró változtatásokkal is hatalmas eredményeket lehet elérni, például, ha lecseréljük a párnahuzatokat, a függönyöket, vagy a tapétához passzoló kapcsolókat választunk 2021 trend színei szerint.

Aki nagyobb átalakításon gondolkodik vagy lakásvásárlás előtt áll, jobban jár, ha a komplex rendszer kiépítését szakemberre bízza, aki átlátja a színeket, formákat, de a funkciókat és akár a szükséges világításokat is el tudja helyezni.

„Mindig a harmóniára törekedjünk” – javasolja Sallak Andrea lakberendező. „Nem biztos, hogy a legújabb trendet kell követni, mindenki a saját egyénisége szerint válasszon. A lakberendező a legharmonikusabb egységet keresi. Ezért is hatalmas segítség, hogy ma már nemcsak fehér villanykapcsolókat lehet kapni, hanem mindenféle anyagból, színből gyártanak. Éppen most tervezek egy lakást, ahol a nappali fala sötétszürke, amihez kifejezetten jól mutat a fémes kapcsolókeret. Az alaptónusában sötétkék, bézsmintás hálószobába is választottunk egy olyan kapcsolót, ami passzol ehhez a hangulathoz.”

Nemcsak számtalan szín és színkombináció szerint választhatunk a kapcsolók és aljzatok közül, de különféle anyagok is megjelentek, így például az üveg a glamour, a beton a férfiasabb indusztriál, a fából készült pedig a rusztikusabb stílusú környezetet kedvelők számára optimális. A kapcsolók és aljzatok megválasztása és elhelyezése természetesen a lakberendezés egyéb részleteitől is függ, ezért jó, ha szakemberhez fordulunk, aki körültekintően, a funkcionalitást és az esztétikát is figyelembe véve tervezi meg a koncepciót.

„Egy helyiségen belül több központi és helyi fényforrást, álló, asztali vagy álmennyezetbe rejtett világításokat szoktam használni, melyekkel különböző hangulatokat lehet előidézni” – mondta Sallak Andrea.

„Egyre jobban igénylik az ügyfelek, hogy ezeket appal lehessen irányítani. Nemcsak a fel- és lekapcsolásra gondolok, hiszen az applikációk, okosotthon-vezérlők segítségével ma már akár a világítás fényerejét, színhőmérsékletét is lehet változtatni, sőt, aki kedveli, színét változtató ledsorokat is beépíthet.”

Az okosotthon kiegészítő funkciói nemcsak a kényelmet vagy a világítás optimalizálását, de bizonyos biztonságtechnikai beállításokat is lehetővé tesznek. Például segítenek abban, hogy távolról bepillantást nyerjünk a lakásunk állapotába, monitorozzuk a mozgást vagy ajtónyitást, fizikailag bekukkantsunk kamerán keresztül vagy manipuláljuk azt távolról, például fel- és lekapcsoljunk villanyokat vagy leeresszük a rolót.

A gyorskapcsoló evolúciója valódi sikertörténet, ami a tűzbiztonságtól és egyszerűbb villanyoltástól egy teljesen komplex otthonirányítási rendszerig fejlődött, nem is beszélve arról, hogy már gyönyörű színekben is megvásárolható.

BRAND & CONTENT