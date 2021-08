Egy lángos a strandon, egy pohár bor este egy borteraszon, egy plusz fagyi a gyereknek a korzón – a balatoni nyaralást ma már szinte lehetetlen az eredeti költségvetésnek megfelelő összegből kihozni, és az árak is évről évre magasabbak. Nagyobb összeget – és nem kevés időt – lehet megtakarítani, ha a nyaralás alatt is megtervezzük az étkezéseket, és bevásárlás helyett a Balatonnál is elérhető házhozszállítást választjuk.

A balatoni nyárról mindenkinek van egy jó története. A gyerekkori, vállalati üdülőben, táborokban, nagyszülőknél eltöltött időszakról vagy a későbbi, már a szülők nélküli kiruccanásokról. A lényeg, hogy szívesen megyünk vissza, és mutatjuk meg a gyerekeinknek a magyar tengert és azt az életérzést, amit egy balatoni nyaralás jelent.

A tó rengeteget változott az elmúlt évtizedekben. Kevesebb lett a nádas, több lett a beépített partszakasz, átalakult a települések utcaképe, nagyobbak lettek a nyaralók – sokan négy évszakos hétvégi házakká alakították a régi, retró épületeket. A gasztronómia is rengeteget fejlődött, sorra nyílnak a minőségi alapanyagokkal dolgozó vendéglátóhelyek. A szolgáltatások színvonalával együtt az árak is emelkedtek, és ma már egy kisebb költségvetésű családi nyaralás is több százezer forintba kerül, főleg, ha a strandoláson kívül más programokat is betervezünk.

Konkrét összeget természetesen lehetetlen előre meghatározni, hiszen mindenkinek mások a preferenciái és az igényei. Míg van, aki a passzív pihenés híve, és örömmel tölti el, ha a strandon és a nyaralóban kapcsolódik ki, mások kirándulással, biciklizéssel vagy egy sor kulturális programmal teszik színesebbé a tónál töltött időt.

Az étkezésen rengeteg múlik

A költségek jelentős részét a szállás jelenti. A panorámás, Balaton-felvidéki luxusnyaralóktól a családi panziókon át egészen a vízparti kempingekig széles a kínálat. Az sem mindegy, hogy a nyaraló vagy hotel a vízpart közelében van, ahol egy sétával elérhetjük a strandot, vagy egy, a tótól távolabbi kistelepülésen, ahonnan autózni kell, ha úszni vagy étterembe szeretnénk eljutni. Felmerül az is, hogy szabadstrand vagy fizetős strand van a közelben, hiszen a drágább strandok belépői alaposan megdrágítják a költségvetést.

Van, aki minden nap szeretne kipróbálni egy gasztrohelyet, és van, aki a kényelemre esküszik, valamint a szálláshelye svédasztalos reggelijét és vacsoráját fogyasztja. Ismerjük azt a típust is, aki gasztronómiai ámokfutásba kezd a parton, lángost eszik hekkel, majd megkóstolja a csemegekukoricát, hogy aztán egy négy gombócos fagyival koronázza meg a lakomát, sokan pedig hűtőtáskákkal érkeznek, vagy bevásárolnak és grilleznek a nyaraló udvarán. A fenti nyaralótípusok természetesen együtt is előfordulnak, és napi szinten váltogathatják étkezési szokásaikat.

Pontos árakat nem tudunk meghatározni, de kidolgoztunk három profilt, ami részben lefedi a balatoni nyaralóközönséget. A szállások áránál a július második felében, augusztus eleji foglalással elérhető, kevés számú szabad szálláshely árait vettük alapul, ha valaki korábban kezdi el a szervezést, kedvezőbb árakat és nagyobb kínálatot talál.

Az étkezési költségeknél a szokásos költségen felüli összegekre koncentráltunk, vagyis nem számítottuk bele azokat az élelmiszereket, amelyeket otthon is megvásárolnak az üdülők, például müzli, alapélelmiszerek.

2 gyermekes család Balatonlellén, apartmanban

A Balaton déli partját a sekély partszakaszok, a szabadstrandok és az északi parthoz képest mérsékeltebb árak miatt kedvelik a családosok. A profilunkban szereplő 4 tagú család két általános iskolás korú gyerekkel tölt el egy hetet Balatonlellén, átlagos költségvetéssel, amibe belefér egy sor „impulzusvásárlás' – spontán fagyizás, szuvenírvásárlás satöbbi.

A család a nyaralóban reggelizik és vacsorázik, a strandon ebédelnek, csak két alkalommal ülnek be vacsorázni egy-egy étterembe. A strandon többször bérelnek vízibiciklit, kipróbálják a SUP-ot, meglátogatnak egy kalandparkot és elmennek egyszer kertmoziba, egy alkalommal pedig áthajóznak az északi partra és vissza.

2 gyermekes család egy balatonfüredi apartmanban

Sokan azonnal beleszeretnek az északi part fővárosába, és nem tudják máshol elképzelni a nyaralást, mint a Tagore sétányon vagy a reformkori városrészben sétálva, prémium strandokon, trendi kávézókban és éttermekben.

A példánkban szereplő család programja megegyezik az előzővel. Nekik strandbelépőre is kell költeniük: az Esterházy-strand 3 napos belépőjét vásárolják meg, a többi napon a tihanyi Gödrös és az örvényesi szabadstrandokra járnak inkább.

Páros nyaralás a Balaton-felvidéken, magas költségvetéssel

A nyugalom, a kirándulási lehetőségek, a mesébe illő települések, a kulturális programok és a borteraszok miatt sokan választják azt, hogy a tótól kicsit távolabb, egy Balaton-felvidéki faluban – vagy külterületen szőlőhegyen, a Pécselyi-, a Káli- vagy a Tapolcai-medencében bérelnek házat. Mivel a tömegközlekedés nem mindig opció, aki ilyen szálláshelyet preferál, annak meg kell oldania a strandra való lejutást, a bevásárlást, a kertmozikból, a koncertekről való hazajutást. Ezért a legtöbben autóval érkeznek az ilyen szálláshelyekre, és szinte mindenhová így közlekednek a nyaralás alatt.

A példánkban szereplő pár egy szőlőhegyi vendégházban pihen. Szeretnek főzni, és kipróbálni a helyi termelők alapanyagait, de az estéket különféle felkapott helyeken, éttermekben, borteraszokon, kiállításokon töltik. Két alkalommal taxival mennek haza az esti programjukról.

Kevesebb bevásárlás, több idő

A nyaraláshoz a gasztronómiai élmények is hozzátartoznak, legyen szó új helyekről, a jól bevált törzshelyekről vagy a teraszon elköltött ráérős reggelikről. Ilyenkor azonban nemcsak az utakon sokkal nagyobb a forgalom, hanem a tóparti városok üzleteiben, bevásárlóközpontjaiban is. Ha indulás előtt vásárolunk be, helyet kell szorítani az autóban a megvásárolt élelmiszereknek, ha a legközelebbi balatoni városban, akkor pedig akár több órát is erre kell szánnunk a nyaralásból. Aki pedig tömegközlekedéssel indul vakációzni, csak nagyon-nagyon kevés alapanyagot tud magával vinni. A Tesco Online szolgáltatásai mindezekre megoldást nyújtanak, így könnyebbé tehetik a balatoni nyaralást – és még egymásra, a minőségi időtöltésre is több időnk jut.

