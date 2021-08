Túrázni nagyon egészséges mind a testnek, mind a szellemnek, nyáron leginkább a hűvösebb erdők, nagyobb hegyek ideálisak erre a tevékenységre Európában. Egy jó alpesi kalandba mindig érdemes hát belevágni, amire a szomszédos Ausztriában rengeteg lehetőség akad. Összegyűjtöttük, hogy a green exercise jegyében milyen programokat tartogat a kontinens egyik legerdősebb országa kisgyerekes családoknak, műkedvelőknek és hardcore túrázóknak. Mert ahol télen jó síelni, ott nyáron jó túrázni is.

Ausztria kétharmada fenyvesekkel teli hegyvidék több, mint húsz 3500 méter feletti hegycsúccsal, bővizű vad folyókkal, huszonötezer kisebb-nagyobb tóval és barátságos dombokkal, fennsíkokkal. Az alpesi táj meditatív hangulata mellett bőséges adrenalinemelő programot is tartogat, a kalandparkoktól a raftingon át a nálunk inkább via ferrata néven ismert Klettersteigig.

A változatos nehézségű túrautakat kiváló infrastruktúra jellemzi, szállás terén széles a kínálat: hangulatos hüttéktől kempingeken át a turistaházakig. A hőség elől nemcsak a számtalan tóparti strand egyikére lehet elmenekülni, de a bevállalósabbak akár a hóhatárt is átléphetik.

17 Fürdőzés a Weissensee-ben Galéria: Aktív időtöltés Ausztriában (Fotó: Edward Gröger / Kärnten Werbung)

Mi az a green exercise és miért van rá szükségünk? A zöldben végzett mozgás – avagy a green exercise – minden formája, így a túrázás, séta, erdei kalandpálya, vízitúra vagy akár a kerékpározás segíti leküzdeni a stresszt, csökkenti a vérnyomást. A városi embernek és különösen a gyerekeknek ajánlott a rendszeres testmozgás a természetben, ami híján könnyen kialakulhat egyfajta természethiányos rendellenesség (NDD), ami demotiváltságot, figyelemzavart okozhat, illetve negatívan hat az immunrendszerre. A közös élmény, a kaland és a természet ráadásul összekovácsolja a közösségeket és új lendületet ad a mindennapoknak.

Egy többnapos kirándulás jobb, mint a családterápia

Akik a túrázásra nem egyfajta életformaként tekintenek vagy gyerekekkel, szeniorokkal együtt vágnának neki az osztrák tájnak, azoknak könnyebb terepet javaslunk sok izgalmas megállóval és mozgalmas off-programokkal, kitérőkkel.

A gyerekek viszonylag hamar elunják magukat, és ha nem szoktak hozzá a gyalogláshoz a friss levegőn, elfáradnak és nyűgösek lesznek, így nekik sok-sok erdei élménnyel és játékos megoldásokkal megspékelt gyerektúrautakat alakítottak ki. Érdemes 1-1 nap alternatív programot, strandolást vagy kalandparkozást is beiktatni a nyaralásba. Ilyen például a Katschberg-hágó síközpontja nyáridőben, ahol egy egész napnyi gyerekprogramot hoztak össze nyári bobbal, kötélpályarendszerekkel és GPS-es kincskeresőpályával. (Ausztria élményparkjait ezen az oldalon gyűjtötték össze az ország egész területéről.)

Azokat a kilátópontokat szintén érdemes megcélozni, ahová libegővel lehet feljutni, ami már önmagában is izgalmas program. A legtöbb kilátó környékén sort lehet keríteni rövidebb kirándulásra, akár egy hegyi tóhoz, vízeséshez.

17 Pyramidenkogel kilátó, Karintia Galéria: Aktív időtöltés Ausztriában (Fotó: Tine Steinthaler / Kärnten Werbung)

Nem kíván különleges fizikai kondíciót, viszont feltétlenül a látványos útvonalak közé tartozik a Dachstein-hegység függőhídja és a semmibe vezető lépcső, azonban tériszonnyal ezt semmiképpen nem ajánljuk.

Kevésbé jó kondiban lévő túrázók és a szelídebb tájakat keresők választhatják az erdei és tóparti túrákat is a hegyvidékek helyett. Ha kifejezetten a stresszűzés a cél, akkor a WALDNESS* tanúsítvánnyal ellátott úti célokat érdemes felkeresni, ahol célirányos programok és coachok segítenek a minőségi ellazulásban.

Lekapcsolódni a város zajos keringéséről

Alapvetően stresszes napról napra helytállni a taposómalomban, aminek ellensúlyozására az aktív pihenés minden formája ajánlható, minél változatosabb, annál jobb. Bár a közepes nehézségű többnapos túrákhoz vagy a vadvízi evezéshez azért kell egy kis kurázsi, mint minden más esetben, itt is igaz: csak elkezdeni nehéz.

Kezdésnek napi 10-15 km-es, könnyű vagy közepes nehézségű táv ideális, mint például az Iseltrail 5 napos, kisebb szakaszokra osztott túrája Kelet-Tirolban.

17 Iseltrail, 4. szakasz, Kelet-Tirol Galéria: Aktív időtöltés Ausztriában (Fotó: Ramona Waldner / TVB Osttirol)

Aki valami merészebbre is vállalkozna, bújjon neoprén ruhába és próbálja ki az ösvények helyett a folyómederben vezető kalandtúrát (canyoning) például a Salza mentén. Rövidebb, de meglehetősen kalandos gyalogbúvárkodásba is érdemes belekóstolni az Attersee hátországában található Gimbach-kaszkádok és a vízesés meghódítása során, ami bár hagyományos gyalogtúrának indul, viszont 5 km után előkerül a neoprén ruha és a búvárszemüveg is, és a következő szakaszt már úszva kell megtenni.

Bátorságpróbáló program a sziklamászás. Kezdőként és haladóként is ajánljuk a létrákkal, kábelekkel és kapaszkodókkal felszerelt meredekek meghódítását Ausztria számtalan kiépített Klettersteig útvonalán.

17 Kaiser-Franz-Josef via ferrata az Eisenzerz környékén / Uschowa via ferrata Eisenkappelben Galéria: Aktív időtöltés Ausztriában (Fotó: Luke Nagler / Österreich Werbung)

Bár kívül esik a gyalogtúra kategóriáján, még vállalható az extrém sport faktora a raftingnak Ausztria legmagasabb csúcsai közelében, így az Isel akár vadabb folyószakaszain vagy a könnyű és közepes nehézségű Salza folyón.

A legnagyobb kihívás önmagunk legyőzése

Hosszabb és nehezebb túrákhoz már elhivatottság sem árt, ahol a teljesítmény és a rutin is fontos tényező. A magaslati túrautak éppen ilyenek: nem egyszerűek, de nem is leküzdhetetlenek. Lassan, megfontoltan, néhol gleccsereken, komolyabb nehézségeken átlendülve kell feljutni a csúcsig. Kétségkívül hipnotizáló a 2-3 ezer méter magasságban vezető út a sziklaormok között. Az útvonalat úgy alakították ki, hogy hüttétől hüttéig megfelelő kondíció birtokában teljesíthető legyen. Mászófelszerelésre - beülő, védőfelszerelés, téli ruházat – a magas csúcsok vidékén biztos, hogy szükség lesz és sportbiztosítást is javasolnak.

17 Karwendel magaslati túraút / Gránátkőkapu, Millstatti-Alpok / Karwendel magalati túraút, Seefelder Joch Galéria: Aktív időtöltés Ausztriában (Fotó: Hansi Heckmair / Österreich Werbung)

Aki a nehézségi fok helyett inkább a távolság leküzdését tűzné a zászlajára, azoknak ajánljuk a tartományokon vagy országokon átívelő túrautakat. Nagyon izgalmas terepet és változatos látnivalót tartogat a Gleccsertől a borig útvonal, amely a 2995 méter magas Dachstein gleccsereinek jégországából a stájerországi borvidékig vezet, két alternatív leágazással. különlegesség a 350 km hosszú, 35 tavat összekötő Salzkammergut túraút 20 szakasza helyenként több ezer méternyi szintkülönbséggel.

Aki az erejét tenné próbára, hódítsa meg a komolyabb besorolású via ferrata túrák sziklafalait, például a technikásabb Möll-szurdokban vagy Hohe Wand lenyűgöző szirtjei között. Kevésbé technikás, de hasonlóan kemény a hóhatár felett kalandozni, például a nyáron is hófödte Schneeberg csúcstúrát végigjárni.

Akit pedig a vadság, a romantikus csipkés hegyek és az elemekkel való küzdelem vonz, a Gesäuse Nemzeti Park akár 1800 méter magas egyenes sziklafalaival és a megvadult Enns-folyóval is birokra kelhet.

17 Gesäuse Nemzeti Park Galéria: Aktív időtöltés Ausztriában (Fotó: Andreas TISCHLER / ViennaPress)

Koszt, kvártély, kutyák és más közérdekű

Az alpesi táj legautentikusabb formája a hütte muskátlis ablakokkal és a zöld legelőkön lézengő tehéncsordákkal. Aki ki akar szakadni a városi létből, egy önellátó hüttébe is elvonulhat, de talán kényelmesebb, ha a kedélyes házigazda teszi elénk a friss levegőn a reggelit. Az, aki nem akar leragadni egy tartományban, rengeteg kempinget is talál akár sátorral, lakókocsival vagy bérelhet faházat, sőt, alvóhordót vagy közvetlenül a tóparton álló házikót is.

17 Lombházak, Baumhaus Lodge Schrems, Alsó-Ausztria / Falusi üdülés Tirolban / Biwak Quelle - modern faház az erdő közepén Galéria: Aktív időtöltés Ausztriában (Fotó: Österreich Werbung)

A kreatív vadkempingezést és a bivakolást a legtöbb tartományban tekintélyes büntetőcsekkel jutalmazzák, így csak a kijelölt helyeken vagy vészhelyzetben (például, ha a túrázókra sötétedik az erdőben) lehet élni a lehetőséggel. Tehát aki a vadkempingezést választaná, minden tartományban külön, illetve a nemzeti parkoknál is egyenként érdeklődjön a legális helyszínek iránt.

Az Ausztriára vonatkozó friss COVID beutazási intézkedések és szabályok itt érhetők el: konzuliszolgalat.kormany.hu

Különösen annak fontos észben tartani, aki túravezető nélkül indul el hosszabb hegyi túrára, hogy az osztrák túrautak szintkülönbségben, nehézségben is különböznek a hazai viszonylattól.

A hegyvidék lényegesen zordabb, szélsőségesebb körülményeket kínálhat, és számos olyan helyre lehet tévedni, ami esetleg meghaladja a túrázó képességeit. Megfelelően fel kell készülni felszereléssel, térképpel vagy térkép applikációval, illetve navigációval.

A hegyi utakon minimum középkategóriás túrabakancs, a hóhatár felett pedig a vízhatlan felszerelés, a téli túrabakancs mondhatni kötelező viselet, ami mellé ajánlott túrabotot is vinni. A hátizsákban pedig legyen elsősegély felszerelés, víz és étel, illetve a kopár szirteken gyalogláshoz napfény elleni védelem. Szintén fontos, hogy többnapos túrák vagy csillagtúrák esetén a napi távokat úgy kell megtervezni, hogy sötétedésig kényelmesen teljesíthető legyen.

Az ételfelhozatalból inkább a tartományok specialitásaira érdemes koncentrálni, mint a tiroli rétes, a sajtos nokedli, a gőzgombóc vagy a Tafelspitz. Minden finom, tápláló, és egy alpesi túra után szükség is lesz a plusz kalóriára.

17 Fatányéros uzsonna, sajtos nokedli és császármorzsa. Galéria: Aktív időtöltés Ausztriában (Fotó: Lisa Eiersebner / Österreich Werbung)

Kedvenc háziállatunkat a legtöbb helyre magunkkal vihetjük, szívesen fogadják a szállásokon is, sőt kutyás tavi strandokat is szép számmal kijelöltek. Az itthon is kötelező okmányokat, pórázt, oltásokat ott is kérni fogják.

(Borítókép: Luis Diego Hernandez/Unsplash)

BRAND & CONTENT