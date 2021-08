Az augusztus 20-ai hétvége a bulizásról és az ünneplésről szól, nem is könnyű megtalálni a legjobb programokat a hatalmas kínálatban. Segítünk választani: egy sor izgalmas eseményt ajánlunk a Szent István Nap eseménysorozat legjavából. Elmondjuk, hol találkozhat olimpikonokkal, hol kóstolhat ikonikus csárdaételeket Michelin-csillagos étterem tolmácsolásában, de azt is eláruljuk, hogy lehet fix áron jókat enni-inni a rendezvények helyszínein.

Augusztus 20-án, Magyarország nemzeti és állami ünnepén általában kiemelkedően érdekes programok várják az érdeklődőket, az idei évben azonban különösen izgalmas eseményeknek lehetünk résztvevői. Azért, hogy egy kicsit megkönnyítsük a kikapcsolódás megtervezését, kiválasztottunk tíz olyan programot, amelyek kiváló kikapcsolódást biztosíthatnak mindazok számára, akik Szent István napját felejthetetlen módon szeretnék megünnepelni. Nézzük is meg, merre nézelődjünk, ha a hosszú hétvégén Budapesten tartózkodunk!

1. Az augusztus 20-ai felvonulás és kiállítás

Különleges születésnapi partira készül az ország, az ünnepi eseménysorozatot egy grandiózus felvonuló ünnepség nyitja meg. Az Oktogontól a Hősök teréig impozáns, guruló installációk közt vonul végig több száz fellépő, köztük Péter Szabó Szilvia, Wolf Kati, Navratil Andrea és Horváth Tamás énekesek, valamint a Kelemen Kabátban, a Road és a Göncöl Zenekar több száz táncos kíséretében.

Az Andrássy úton végiggördülő alkotások három tematikába rendeződnek: föld, haza és nemzet. Elsőként a magyar eredetmondák legendás állatai, a pogány hitvilág alakjai, a turul és a csodaszarvas jelennek meg itt. A négy és fél méter magas turulmadarat és a 16 ember által működtetett csodaszarvast a „haza” témájú blokkban a kilenc méter átmérőjű korona követi, de Szent István óriásszobra is megjelenik majd. Az ünnepélyes felvonulás zárójelképe a mintegy 60 méter hosszú magyar zászló lesz.

Az installációk az augusztus 20-ai felvonulást követően, az ünnepi hétvégén is látogathatók lesznek egy interaktív kiállítás keretében a Hősök terén.

A felvonulás augusztus 20-án, 10:00 és 11.30 óra között tekinthető meg. A kiállítás augusztus 20-án 12:00 és 22:00 óra között látogatható.

2. A Hősök útján életre kel a történelem

A történelem szerelmeseit is izgalmas programok várják. A Budai Vár legnagyobb területen zajló eseménye például a magyar történelem kivételes alakjainak állít emléket. A szervezők hét történelmi személy hősi cselekedeteit mutatják be hét különböző helyszínen, a Tóth Árpád sétányon a Hadtörténeti Múzeum és a Magyar Honvédség Hagyományőrző csoportjainak támogatásával.

I. István király, Szent László, Hunyadi János, az Egri nők, Kászonyi Dániel, Muhr Ottmár és Duska László: közös bennük, hogy mind olyan sorsfordító döntéseket hoztak meg, amelyek miatt ma hősként tekintetünk rájuk, döntésük nagy hatással volt a magyar történelem alakulására. A látványos, szerepjátékos hagyományőrző bemutatókon lehetőség lesz a korhű fegyverek, eszközök kipróbálására is, az előadások végén pedig egy különleges, erre az alkalomra készült selfie-géppel mindenki készíthet közös fotót kedvenc történelmi hősével.

A Hősök útja augusztus 20-án 9:00 és 19:00 óra között látogatható.

3. Komolyzenei élmények festői kilátással: Panorama Classical

Aki nyugodtabb, „csendesebb” programokat keresne a nyüzsgés közepette, annak egy rendhagyó zenei élményt ajánlunk a teljes hosszú hétvégére: a város egyik legszebb panorámájával bíró Filozófusok kertjében (Gellért-hegy, víztározó teteje) egy elegáns piknikre kerül sor, ahol a legnépszerűbb komolyzenei előadók koncertjeihez a vár és a város látképe adja a nem hétköznapi díszletet, a zenét babzsákokon, vagy a fűben ülve, a lámpafüzérek meghitt fénye alatt falatozva, borozgatva hallgathatja a közönség.

A gyerekek sem fognak unatkozni közben, egész napos „hangszersimogató” keretében ismerkedhetnek a különböző hangszerekkel.

A Panorama Classical augusztus 20-án 11:00 és 20:00 óra között, augusztus 21-én és 22-én pedig 11:00 és 22:00 óra között várja az érdeklődőket.

4. Csárdafesztivál - hagyományos ételek Michelin-csillagos tolmácsolásban

Az ország és a határon túli térségek legjobb magyar csárdáinak ikonikus ételeit kóstolhatjuk meg a Vörösmarty téren. Erre az alkalomra a két Michelin-csillagos Onyx étterem is csatlakozik a résztvevőkhöz egy pop-up csárdával. A kivételes gasztroélményt tánc- és népzenei programok kísérik a térre épített színpadon, de az éttermek asztalainál ülve is nyomon követhetjük az eseményeket.

A fesztivál első napja a népművészeti hungarikumokat állítja a középpontba, a második napon a magyar nóta lesz a főszerepben, míg a harmadik napon „folk&roll” dallamokat hallhatunk a bemutatók és kóstolók ideje alatt. A műsorvezető Kovács Lázár lesz.

A Csárdafesztivál augusztus 20-21-22-én 10:00 órától 22:00-ig látogatható.

5. Sporthősök - emberek emberfeletti teljesítménnyel

Augusztus 20-án és 21-én a Március 15. téren megtapasztalhatjuk, hogy hősök nemcsak történelmi személyek lehetnek, hanem olyan kortársak is, akik erőn felül teljesítenek az egész ország javát szolgáló cél érdekében. Ilyen hősök a sportolók is, akik nem csak sikereikkel, hanem kemény munkájukkal is inspirálnak minket. Róluk fog szólni a Sporthősök című, kétnapos rendezvénysorozat: a Március 15. térre tervezett egyedi „fordított lelátó” jellegű színpadon a múlt és jelen sporthősei és a tokiói olimpia magyar bajnokai mesélik el győzelmeik és bukásaik történetét.

A tér egy rendhagyó kiállításnak is otthont ad, ahol az olimpikonjainkról készült, eddig soha nem látott portrésorozatot, sportolói relikviákat és mozgóképeket láthatunk. A gyerekeket egy interaktív, sport tematikájú játszótér várja, ahol próbára tehetik képességeiket és megtudhatják, melyik sporthoz illenek leginkább az adottságaik.

A Sporthősök augusztus 20-án és augusztus 21-én 9:00 és 19:00 óra között látogatható.

6. Gyerekliget - mesebirodalom nemcsak kicsiknek

A Városliget egyik elvarázsolt helyszíne, a Vajdahunyad vára két napra mesebirodalommá változik: herceg- és hercegnőképző, bábelőadás, vásári mutatványok, tűzzsonglőrök, Csukás István leghíresebb és legszeretettebb mesehősei várják a gyerekeket és szüleiket.

Minden korosztálynak különleges élmény lehet a Magyar Honvédség eszközeinek, járműveinek megismerése, és sok más különleges hadászati eszköz mellett itt látható majd először a Honvédség új büszkesége, az új Leopard tank.

A Gyerekliget augusztus 20-án és augusztus 21-én 9:00 és 19:00 óra között látogatható.

7. Operett Korzó - zene, amely felpezsdít

A Vigadó előtti téren, az ikonikus szökőkutat augusztus 20–22. között egy félkör alakú színpad fogja körülölelni, ahol a Budapesti Operettszínház sztárjai adnak elő közönségkedvenc műveket.

A pezsgő élőzenei show-t exkluzív gasztronómiai élmény teszi teljessé: a VinCE Buborék Fesztivál, melyen az itthon elérhető pezsgők, proseccók, cavák, champagne-ok és fröccsök legjava mutatkozik be.

Az Operett Korzó augusztus 20-án 10:00 és 18:00 óra között, augusztus 21-22-én 10:00 és 22:00 óra között látogatható.

8. Városok sétánya - Budapestre költözik az ország

Az Alkotmány utcában Magyarország összes zászlója felsorakozik, ezenkívül olyan információs „totemek” láthatók, amelyek az összes megyéről, Budapestről és az egész országról mesélnek. A kiállítás célja, hogy bemutassa az ország kulturális gazdagságát.

A vidékről érkezők megkereshetik saját településük zászlóját, és akár egy szelfit is készíthetnek a lobogóval, háttérben a Parlamenttel.

A Városok sétánya augusztus 20. és augusztus 22. között egész nap látogatható.

9. Aranyvonat Kiállítás – sínre tett időutazás

Az eredeti Aranyvonat 1938-ban készült el, azzal a céllal, hogy körbeutaztassa a Szent Jobb ereklyét a történelmi Magyarország területén. A szerelvény a második világháborúban megsemmisült, a meglévő tervek alapján, történészek bevonásával azonban hitelesen újra tudták építeni, és 2020-ban adtak át a Vasúttörténeti Parkban.

A rekonstruált Aranyvonat az augusztus 20-ai hétvégére a Parlamenthez közel eső Alkotmány utcába költözik, hogy bemutatkozzon az érdeklődő közönségnek.

Az Aranyvonat Kiállítás augusztus 20. és augusztus 22. között 9:00-től 18:00 óráig látogatható.

+1: Szent István Nap bisztró

A szervezők arra is gondoltak, hogy a Szent István Nap résztvevői ne találkozzanak irreálisan magas árakkal az ünnepi hétvégén. A rendezvénysorozat összes helyszínén megtalálhatók lesznek a fix árakkal dolgozó Szent István Nap bisztróházak, melyekben a Szent István Nap söre, a Borsodi Világos csapolva és dobozosan egyaránt 350 forintért, az alkalomra címkézett NaturAqua ásványvíz 190 forintért, a Spar Szent István Nap szendvicsei pedig 390 forintért lesznek kaphatók. A Coca Cola egyedi, magyar motívumokkal díszített dizájnnal készült palackokkal ünnepel, az italok 290 forintba kerülnek majd. Azok a vendégek, akik a visszaváltó pontokon leadják a már nem használt poharaikat, Szent István Nap karkötőt kapnak ajándékba.

A Szent István Napon még több száz ünnepi program közül választhatunk, ezekről itt található információ: szentistvannap2021.hu A rendezvények ingyenesek, de van olyan program, amely regisztrációhoz kötött. Minden kültéri esemény látogatható kutyával is, de a tűzijáték és a sok hanghatás miatt érdemes mérlegelni, hogy magunkkal hozzuk-e a házikedvenceket. A Szent István Naphoz tartozó szabadtéri események korlátozás és védettségi igazolvány nélkül látogathatóak.

