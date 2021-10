Az utóbbi évtizedben itthon is újra felértékelődött a barkácsolás, a kézműves holmik és az otthonátalakítás iránti szeretet. Ez a trend a korlátozások alatt még inkább megtalálta a műfaj iránt affinitást érzőket. Mi most arra vagyunk kíváncsiak, hogyan szokott barkácsolni, átalakítani és lakberendezni az Index-olvasó. Milyen eszközöket használ, honnan merít ihletet és mennyire elégedett a végeredménnyel.

Nem véletlenül népszerűek a kreatív hobbitevékenységek, hiszen a barkácsolásnak, dekorálásnak rengeteg a pozitív hozadéka – feltéve, ha az ember minimális kézügyességgel vagy dupla annyi elszántsággal rendelkezik.

Spórolás vagy kikapcsolódás?

Sokak számára a barkácsolás egy módszer arra, hogy megéljék a kreatív oldalukat; kisebb lakásdekorációt készítenek, vagy éppen csinosítják a kerti ágyásokat. Mások inkább arra használják, hogy levezessék a stresszt, például felújítják a lakást, készítenek egy bútort vagy akár komolyabb építkezésbe is belekezdenek. Ennek persze részben az is lehet az oka, hogy manapság nehezen találni szakembert – gyakorlatilag bármire. Egyre gyakoribb ok viszont az, hogy egyszerűen maguk szeretnék megcsinálni.

Nem csoda, hogy az OBI felkarolta ezt a trendet és ezerféle ötlettel segíti a műfajban még kezdőket.

Az egyik kedvencünk például a tape-art világtérkép, amire az Create by OBI oldalán bukkantunk.

Fotó: OBI

Egyre izmosabb trend a „csináld magad”

Még ha nem is feltétlenül spórol az ember a barkácsolással, bőven kárpótolja a sikerélmény, az anyagválogatás vagy az inspiráció szerzése. Régi tárgyakat menthetünk meg egy kis szereléssel, festéssel, csiszolással vagy újra is hasznosíthatjuk, más funkciót adhatunk azoknak. Számtalan praktikus ötletet lehet megvalósítani néhány alapanyagból, ami megkönnyíti a mindennapjainkat vagy feldobja a lakást, kertet.

Bár bizonyos szintig természetesen mindenki rákényszerül, hogy belemerüljön a DIY kihívásaiba de hála az egyre sokasodó barkács videóknak és útmutatóknak, már valami komolyabbnak, egyedinek is érdemes nekifogni.

Például akár használt faanyagból is készíthet csinos szekrénykét vagy polcot. A barkácsolás sok mindent takar, a csináld-magad mozgalmak szinte minden évben mást tűznek a zászlajukra a fonott falvédőktől a dekorbeton használati tárgyakon át a sokszög polcokig.

Ezt a beton lámpabúrát például néhány egyszerű, háztartásban megtalálható eszköz segítségével, kartonból és hobbibetonból el lehet készíteni.

Hatalmas népszerűségnek örvendett pár éve a raklapbútor, amit most úgy tűnik, hogy a kerítéshez is használatos acélháló és különböző kövek kombinációja, a gabion fog felváltani, melyet fa ülőrésszel és asztallappal kombinálnak.

Egyedi tárgyak, egyedi megoldásokkal és anyagokkal

Igaz, ma már szinte bármit meg lehet vásárolni és a tömeggyártott áru viszonylag olcsó az egyedihez képest, egy kis ügyességgel és találékonysággal a saját ízlése szerint formálhatja otthonát vagy a kertjét. Legyen az egy műgyantából készített kézmosó, egy grillsütővel kombinált kerti asztal vagy akár egy mini kandalló.

Számos kipróbált anyagot és technológiát karolt fel az utóbbi években barkácsolási hullám, ezek közül csak néhány az epoxi, amiből ékszer és nagyobb lélegzetű tárgyak is készülhetnek, de ilyen a dekorbeton is.

Az alábbi videóban például rengeteg ötletet gyűjtöttek össze.

Soha ne maradjon szerszámok nélkül

Kétféle ember létezik: amelyiknek van otthon sarokcsiszolója és amelyiknek nincs. Azt is mondják rá, hogy ez a hétköznapi ember Jedi kardja. Talán nem ez a legszükségesebb szerszám, de jól mutatja, hogy a barkácsolás igazi szenvedéllyé, akár gyűjtőszenvedéllyé is válhat, hiszen mindig megjelenik egy erősebb, precízebb, nagyobb kiadás.

A mindennapok megkönnyítésére néhány barkácsolási műveletet akkor sem árt megtanulni, ha egyébként ez tényleg nem az ön műfaja. Kanyarodjunk vissza például a megvásárolt bútorokhoz és tárgyakhoz, melyeket néhány csavar behajtásával lehet összeállítani, ahogy az is szinte elkerülhetetlen, hogy egy képkeret felrakását megússza fúrás nélkül. Az ilyen kisebb műveletek megoldásához nem árt, ha van kéznél egy akkus csavarhúzó-fúró kombinációja, egy mérőszalag és kalapács, sőt, egy fűrész és egy ragasztópisztoly is sokszor jól jöhet. Ezt vehetjük egy általános alapkészletnek is.

Ha már van egy fúrógépe és egy kalapácsa, akkor néhány egyszerűbb tárgyat el is tud készíteni, Minden út az első lépéssel kezdődik.

Unja a lakását? Fesse át!

Míg régen egészségügyi oka is volt a gyakori meszelésnek, ma már sokkal inkább a belső harmóniánkra hatunk a falak színeivel. Ráadásul a falfestés az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy új színt vigyünk az életünkbe. Kicsit hasonlóan a frizurákhoz, már egy kis változtatással is egészen más eredmény érhető el, nagyobb költségek nélkül. Ehhez ma már gyakorlatilag bármilyen árnyalatot könnyedén ki lehet keverni. Idén az okker, az antracit és az élénk színpárosítások uralják a beltereket. Merész a sötét falfestés, de egy hozzá passzoló berendezéssel nagyon jól tud működni, mint ez a Glam botanic stílusú enteriőr.

Nem csak a falak és kerítés, de a bútorok is kaphatnak egy kis felfrissítést, például, ha a natúr polcokat vagy a konyhaszekrény frontjait átfestjük.

Használhatja kreatívan a festőszalagot arra, hogy csíkokat, formákat alakítson ki, melyeket más árnyalattal, színnel fest ki, mint ebben a bohó stílusú hálószobában. Ez a díszítés egyszerű módja, amivel egyedivé teheti a falat.

Fotó: OBI

A színen túl egyéb fontos jellemzőkkel tudja felvértezni a falat, lehet könnyen lemosható, páragátló, ami sikeresen felveheti a küzdelmet a penész ellen.

Ugyanígy átfestheti a kerítést olyan anyaggal, ami nem csak dekoratív, de meghosszabbítja az élettartamát, például rozsdaállóvá teszi.

