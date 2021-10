Ahogy az a tudományokra jellemző, az orvostudomány is a nagyobb léptéktől az egyre kisebb felé fordítja a kutatások irányát, hiszen a molekula vagy a nanoszintű műveletek is egyre inkább a gyógyítás fókuszába kerülnek. Az orvoslás is óhatatlanul összekapcsolódik más irányú fejlesztésekkel és tudományágakkal, akár a műszereket, gyógyszereket vagy kutatási módszereket, a hatalmas adatállományok mozgatását és elemzését vesszük példának. Vajon mik az orvostudomány aktuális trendjei és ezek hogyan válnak a beteg hasznára? Körbejártuk a témakört, miként kapcsolódnak össze korunk vezető tudományágai, valamint azt is, mit jelentenek a főbb kifejezések.