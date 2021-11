Amikor a cigarettázás ártalmairól és az ártalomcsökkentés lehetőségeiről beszélünk, gyakran csak az egészségügyi ártalmak jutnak eszünkbe, pedig a környezetünkről sem szabadna megfeledkeznünk. Ma már a környezeti ártalmakat is csökkenthetjük, infóvideónkban pedig el is mondjuk, mit tehetünk ennek érdekében!

A dohányzással kapcsolatos ártalomcsökkentés kérdésköre nemcsak egészségügyi szempontból bír kiemelt fontossággal, a cigarettázás ugyanis komoly környezeti ártalmakat is okoz; az égés során a füstben rengeteg káros anyag keletkezik, ami nemcsak a dohányzóra, hanem a közvetlen környezetére is hatással van. Ezért a legjobb megoldás egyértelműen az, ha el sem kezdünk dohányozni, vagy ha már dohányzunk, akkor mihamarabb abbahagyjuk azt. Fontos azonban megjegyezni, hogy azok számára, akik valamiért nem szoknak le, jelentős ismeretanyag elérhető, hiszen ők is képesek csökkenteni a saját magukat és a környezetüket érő ártalmakat. Infóvideónkból kiderül, hogyan!