Egy tokos srác, aki megcsinálta a szerencséjét

Diller Kevin csupán 15 éves volt, amikor elindította vállalkozását, a Mobilfoxot, amellyel gyakorlatilag egy csapásra forgatta fel a hazai mobiltelefonkiegészítő-piacot. Öt év alatt a szabadidős üzletből egy több mint száz főt foglalkoztató vállalkozás lett, amely immár nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi piacokon is hódít. De mégis mi a Mobilfox titka és hogyan volt képes egy tinédzser összehozni az utóbbi idők egyik legizgalmasabb üzleti sikersztoriját? Hogy közelebb kerüljünk a válaszokhoz, ellátogattunk Kaposvárra, a Mobilfox gyárába, ahol magát az alapítót kérdeztük.

Mobiltelefontokok. A modern kütyük, okostelefonok világában bármennyire is esszenciális kiegészítőnek számítanak, az ember laikusként nem feltétlenül gondol bele, hogy üzleti szempontból is izgalmas terepet jelenthetnek. Diller Kevin, a Mobilfox alapítója 2016-ban viszont úgy gondolta, hogy érdemes lehet szerencsét próbálni ezen a területen. Alapfelvetése egyszerű volt: olyan telefontokokat szeretett volna értékesíteni, amelyek ár-érték arányban jobbak, mint a piacon található alternatívák. 15 éves volt ekkor, saját megtakarított pénze mellett édesanyjától kért segítséget, hogy az ötletből elindulhasson a vállalkozás.

A kezdetek pedig minden értelemben szerénynek számítottak. A Mobilfox ekkor az ifjú vállalkozó egri családi otthonából üzemelt, a kínálat pedig nem mutatott jelentős különbséget a piacon fellelhető egyéb megoldásokhoz képest.

Dinamikus növekedés és türelem

Ahogy a cég kaposvári gyárában sétáltunk, beszélgettünk és megismertük a Mobilfox történetét, a kontrasztélmény szinte letaglózó volt. Öt év az üzleti világban nem számít nagy időnek, a Mobilfox növekedése azonban már szinte az első pillanattól kezdve dinamikusnak számított. Kevin a cég történetének korai szakaszában felismerte, hogy a sikerhez nem lesz elegendő a kezdeti recept. 2017-től ezért már saját tervezésű és gyártású tokokkal jelentek meg a piacon, ahol az ár-érték arány mellett fontos szerepet kapott a külcsín, illetve a strapabíróság, amely mára gyakorlatilag a márka legfontosabb ismérvének számít.

Az igazi áttörésre 2019-ig kellett várni. Ekkor dobták piacra Full Shock tokjukat, amely a komoly védelem mellett az extravagáns dizájnnal és a személyre szabható megoldásaival hódított. Ezek a tokok már minden szempontból más ligában versenyeztek, hiszen 5 méteres ütésállóságot biztosítottak a készüléknek, de a tesztelések során 20 méteres dobásokkal is feszegették a kiegészítő határait.

Egy külső szemlélő számára a Mobilfox céges szintű dinamikus növekedése mellett talán csak a termékeik evolúciója volt a gyorsabb. A kaposvári gyárban tett látogatásunk során Kevin azonban egy teljesen más aspektusból szemlélte az elmúlt időszakban történteket. Bevallása szerint a termékfejlesztés során sokat kísérleteztek, hogy megtalálják a helyes utat, amelyből egyenesen következik, hogy voltak zsákutcás próbálkozásaik is. Sokáig nem is feltétlenül érezte igazán sikeresnek a különböző irányokat, állítása szerint türelmesnek kellett lennie ahhoz, hogy eljussanak a kívánt eredményekig, hiszen mintegy három évre volt szükség ahhoz, hogy az alapítástól eljussanak az áttörésnek számító Full Shock tokig.

A türelem és a kísérletezés kifizetődőnek bizonyult, hiszen a magyar piac mellett 10 országban van jelen a Mobilfox márka.

15 évesen alapította a Mobilfoxot, most saját gyára van

A róka a jelenben és jövőben is stabil

A kaposvári gyár csúcsberendezései között járkálva Kevin nem csak saját történetük állomásairól mesélt, hasonló lelkesedéssel mutatta be a különböző fröccsöntő gépeket, nyomtatókat és szortírozó sorokat, amelyek meghatározzák a helyi munkafolyamatokat. Ismeri és érti a gyári munka napi rutinját, szemmel láthatóan élvezi is, ahogy bepillantást enged a kulisszák mögé. Talán ezért nem is olyan meglepő, hogy amikor arról kérdeztük, tervezi-e a kiszállást, egyértelmű nemmel válaszolt.

A jövő fejleményei ráadásul már nem is annyira távoliak: legújabb termékük, a Pro Shock idén november 7-én 18:00 órától elérhető a weboldalukon.

Az új kiegészítő mögött több mint két évnyi fejlesztési munka áll, és gyakorlatilag a természetes evolúciója előző sikerterméküknek, a Full Shocknak. A gyártás immár teljes egészében Magyarországon, Kaposváron zajlik, a kreatív csapat pedig azokra az erényekre épített, amelyeket felhasználóik már korábban is szerettek: a személyre szabhatóság és a strapabíróság.

BRAND & CONTENT