Környezettudatosak vagyunk vagy csak a szánk jár? Most kiderül!

Ahogy olvassuk a híreket a különböző környezeti problémákról, akaratlanul is arra jutunk, hogy a környezetvédelem közös ügyünk hazai viszonylatban is. A közösségimédia-felületeken egyre több és több poszt hívja fel a figyelmet arra, hogy a jelenlegi helyzet és életvitelünk hosszú távon tarthatatlan. Eközben vita tárgyát képezi, hogy mi a fontosabb: a jelenlegi globális gazdasági rendszer teljes felforgatása szükségeltetik-e bolygónk megmentéséhez vagy az is elég, ha elkezdünk máshogy élni, máshogy fogyasztani, visszafogjuk az igényeinket, és ezzel párhuzamban környezetbarátabb módon éljük éltünket.



A trendek arrafelé mutatnak, hogy az emberek, az állam és vállalatok egyszerre próbálnak pozitív változtatásokat elérni. Szelektíven gyűjtjük a szemetet, egyre nagyobb divat a kerékpáros közlekedés, igyekszünk helyi termelőktől vásárolni. Léteznek olyan követendő példák is, amikor az állami és közigazgatási szervek igyekeznek tenni a zöld jövőért, támogatják a környezetbarát megoldásokat. A vállaltok, piaci szereplők sem maradhatnak ki az áramlatból, egyre többen gyártanak környezetbarát módon előállított termékeket, illetve sok piaci szereplő kampányokkal, akciókkal igyekszik szolgálni a Föld megmentésének ügyét.



Zöld otthon



Életünk egyik legnagyobb és leghosszabb időre kiható döntése a lakás- vagy házvásárlás, házépítés. Gondosan felmérjük lehetőségeinket, mekkora az a bizonyos takaró, ameddig nyújtózkodhatunk, majd utánajárunk mindennek. De vajon számít-e a környezetvédelem, amikor „fészket rakunk”? A környezet védelmének egyik legcélravezetőbb módja az energiahatékonyság, amikor a lehető legkevesebb energiát használjuk el a ház vagy lakás használata során.





Az energiafelhasználás csökkentésének szükségszerűsége evidenciának számít mindenki előtt, nem véletlen írunk és beszélünk annyit a minimális energiafelhasználású passzív-házakról, nem véletlenül éli reneszánszát a kiváló hőmegtartó tulajdonságú vályogházak építése.



A Magyar Nemzeti Bank Zöld Otthon Programja ennek a gondolatnak a jegyében indult útra. A nagyívű projekt keretein belül kedvezményes hitel vehető igénybe energiahatékonyan működő ingatlanokra. A program keretében 2021 őszétől vehető igénybe a programhoz csatlakozott kereskedelmi bankokon, például az MKB-n keresztül is, ahol a program keretében elérhető az MKB NHP Zöld Otthon Lakáshitel. A hitelt legalább BB energetikai besorolású új építésű lakások vásárlásához vagy építéséhez lehetséges igényelni, ami azt jelenti, hogy a kérdéses ingatlan a közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelel. A kölcsön legfeljebb 70 millió forint összegű lehet és maximum huszonöt év futamidőre igényelhető. A magyar állam 200 milliárd forintos keretet biztosít a programra, amelynek kimerülése után a hitel - előreláthatólag - már nem lesz igényelhető.



Az irány tehát egyértelműen jó, ugyanakkor felmerül kérdés, hogy a társadalom milyen mértékben nyitott és fogadóképes az energiahatékonysági kérdések tekintetében. Biztosat persze nem lehet ilyenkor mondani, ezért is fordulunk most önökhöz, hogy tisztább képet kapjunk.



Az MKB NHP Zöld Otthon Lakáshitel részletes feltételei megtalálhatók az MKB NHP Zöld Otthon Lakáshitel Termékismertetőben, a vonatkozó kondíciós listákban és a Bank hatályos Üzletszabályzataiban. A THM 2,6%*, a hitel felvételéhez a fedezetül szolgáló ingatlanra vagyonbiztosítás megkötése szükséges, amelynek értékét a THM mutató nem tartalmazza. További információ itt érhető el: https://www.mkb.hu/hitelek/lakashitelek/nhp-zold-otthon-lakashitel.



Ön milyen szempontokat vesz figyelembe egy ingatlan megvásárlása során? Esetleg hajlandó lenne ezért valamivel mélyebbre nyúlni a pénztárcájában? Hogy áll a sokat emlegetett energiahatékonyság kérdésével? A pénzügyi szolgáltató kiválasztásánál mennyire jelent előnyt Önnél, ha látja rajta, hogy termékei által is igyekszik egy fenntarthatóbb világot formálni? Töltse ki kérdőívünket, hogy egy későbbi cikkünkben beszámolhassunk arról, hogyan gondolkodnak olvasóink a környezettudatosságról és a lakásvásárlásról!

? Önnek van saját tulajdonú ingatlana vagy ingatlanrésze? Van

Nincs ? Tervezi, hogy ingatlant vásárol a közeli jövőben? Igen

Nem ? A felsoroltak közül ön szerint melyik három tényező a legfontosabb egy ingatlan megvásárlása során? Az ingatlan ára

Az ingatlan típusa (panel, tégla stb.)

Az ingatlan nagysága

A lakókörnyezet (rendezett környék, sok park, játszótér stb.)

Az ingatlan energiahatékonysága

Milyen mértékben szorul felújításra az ingatlan

Munkahely, iskola közelsége

Az ingatlan külseje, beosztása

Milyen mértékben szorul felújításra az ingatlan

Munkahely, iskola közelsége

Egyéb indok ? A felsoroltak közül ön szerint melyik három tényező a legkevésbé fontos egy ingatlan megvásárlása során? Az ingatlan ára

Az ingatlan típusa (panel, tégla stb.)

Az ingatlan nagysága

A lakókörnyezet (rendezett környék, sok park, játszótér stb.)

Az ingatlan energiahatékonysága

Az ingatlan külseje, beosztása

Milyen mértékben szorul felújításra az ingatlan

Munkahely, iskola közelsége

Egyéb indok ? Ön számára mennyire fontos, hogy lakóingatlana minél „zöldebb”, környezetkímélőbb legyen? Nagyon fontos

Valamennyire fontos

Annyira nem fontos

Egyáltalán nem fontos ? Kérem, fejezze be a következő mondatot úgy, ahogy ön számára a legszimpatikusabb. Egy lakóépület energiahatékonysága… …lényegtelen számomra.

…fontos, mivel a kevesebb energiafelhasználással pénzt spórolunk.

…fontos, mivel számomra lényeges a környezet védelme és a zöld megoldások. ? Kérem, gondoljon az ingatlanra, amiben jelenleg él. Amikor kialakították, megvásárolták, mennyire volt fontos az önök számára, hogy az energiahatékony legyen? Nem volt erre ráhatásom, számomra nem releváns a kérdés.

Egyáltalán nem foglalkoztunk/ foglalkoztam ezzel, nem volt fontos.

Kifejezetten ügyeltünk erre, hogy pénzt spóroljunk.

Kifejezetten ügyeltünk erre a környezetvédelmi szempontok miatt.

Kifejezetten ügyeltünk erre környezetvédelmi és anyagi okokból egyaránt. ? Tervezi, hogy energiahatékonyabbá alakítja át saját ingatlanát (vagy ha több ingatlana van, akkor legalább az egyiket)? Nem releváns kérdés, nincs saját tulajdonú ingatlanom.

Nem tervezem.

A közeli jövőben tervezem. (A következő egy évben valamikor.)

Valamikor a távolabbi jövőben tervezem. ? Ön melyik állítással ért egyet leginkább? A környezetvédelem ügye az állami és a civil szféra feladata.

A piaci szereplőknek, például a bankoknak kötelességük támogatni a környezetvédelem ügyét úgy, hogy zöld piaci megoldásokat kínálnak. (Például kedvezményes hitel egy energiatakarékos lakásra.)

A piaci szereplőknek, például a bankoknak kötelességük támogatni a környezetvédelem ügyét úgy, hogy pénzt adakoznak az ezzel foglalkozó civil szervezetek javára. Kijelentem, hogy az Index.hu Zrt adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam, megértettem, és hozzájárulok ahhoz, hogy megadott adataimat a szolgáltató mint adatkezelő a szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje. A kérdőív beküldéséhez szükséges az adatkezelési hozzájárulás elfogadása.

* A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM 5 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű, új lakás vásárlási célú hitelre került meghatározásra. A Bank a THM számításánál figyelembe vett törlesztőrészlet összegének meghatározása során 30 napos naptári hónapokkal, 8-i szerződéskötési dátummal és 8-i elszámolási nappal számolt. Az MKB NHP Zöld Otthon Lakáshitel kondíciói a kapcsolódó feltételek nem teljesítése esetén módosulhatnak. A tájékoztatás kizárólag a figyelem felkeltést szolgálja, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.





