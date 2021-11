A vas a testünk számára nélkülözhetetlen nyomelem, létfontosságú a megfelelő oxigénszállításhoz. Ezért nagyon fontos, hogy elegendő mennyiség álljon belőle rendelkezésünkre. A különböző életkorú, nemű és állapotú embereknek különböző mértékű vasra van szükségük, ezért érdemes időszakonként laborvizsgálattal ellenőrizni a szervezetünkben található mennyiséget.

A vashiánynak természetesen vannak tünetei is, ezek azonban igen változatosak és sokrétűek lehetnek, így a felsorolás csak példálózó jellegű.

Tipikus jel lehet az ok nélküli, egész nap tartó fáradtságérzet, a gyakori fejfájás, a levertség, esetleg depresszió, az orrvérzés, a légszomj.

Idegrendszeri tünetként jelentkezhet még szédülés, koncentrálási nehézség, ingerlékenység, de akár a láb rendellenes mozgása is. A hajhullás, a bőrszárazság, a sápadtság és a körmök elvékonyodása is árulkodó lehet.

Amennyiben kevés vas van a szervezetünkben, gyengül az immunrendszerünk, így könnyebben kaphatunk el fertőzéseket és betegedhetünk meg. Különösen fontos tehát feltölteni a vaskészletünket az őszi-téli vírusok idején.

A vashiány súlyos következménye lehet a vashiányos vérszegénység, amelynek fennállása esetén az egész szervezetünk oxigénellátása romlik, ez pedig az egyes szervek működésének zavarához vezethet. Mindez gyermekeknél fejlődési rendellenességekhez, felnőtteknél akár szívproblémákhoz is vezethet, így mindenképpen komolyan kell vennünk ezt a kérdést.

Hogyan pótolhatjuk a vasat?

Természetesen a legfontosabb az egészséges és változatos táplálkozás, amely során magas vastartalmú ételeket is fogyasztunk. A legtöbb vas a májban található, viszont ne feledkezzünk el arról, hogy a beépüléshez C-vitamin, fruktóz és fehérje is szükséges. Tehát bőséggel fogyasszunk citrusféléket, bogyós gyümölcsöket, húsokat és halakat is.

Bár tény, hogy egyes növények vastartalma kifejezzen magas, a felszívódásuk azonban sokkal alacsonyabb, mint az állati eredetű élelmiszereké. Így hiába eszünk például sok mogyorót, tökmagot, lencsét és fehér babot, ettől még nagy valószínűséggel nem tudjuk feltölteni a készleteinket.

Mivel a vas felszívódása általában is elég alacsony, ezért a táplálékkal bejuttatott mennyiségnek csupán a töredéke kerül be a vérbe, így elképzelhető, hogy étrend-kiegészítő tablettát is szednünk kell.

Fokozott kockázati csoportok

A vegetáriánusok és a vegánok hiába esznek változatosan és egészségesen, a testük nem fog tudni akkora mennyiségű vasat hasznosítani, mint azok, akik állati eredetű termékeket is fogyasztanak, nekik tehát különösen oda kell figyelniük arra, hogyan tudják ezt a nyomelemet megfelelő mennyiségben bevinni a szervezetükbe.

Vashiány szempontjából a másik veszélyeztetett csoportot a kismamák alkotják, akiknek másfélszer annyi mennyiségre van szükségük, mint azoknak a nőknek, aki nem várnak gyermeket. Terhesség alatt ugyanis a testnek több vért kell termelnie, ez pedig megnövekedett mennyiségű vasat igényel. A kismamáknál a vashiány nemcsak olyan kellemetlen tünetekkel járhat, mint a légszomj, a gyengeség vagy a szédülés, hanem akár koraszülést, illetőleg szülés utáni depressziót is eredményezhet.

Fokozottan előfordul vashiány a fogyókúrázóknál és a túlsúlyosaknál is. A nőknek a menstruáció miatt eleve több vas ürül ki a szervezetükből, így nekik is fontos, hogy odafigyeljenek a tünetekre és a vasszintjük ellenőrzésére. A gyermekek számára is elengedhetetlen a megfelelő mennyiség, hiszen a vas mind az idegrendszer működéséhez, mind a növekedéshez nélkülözhetetlen nyomelem.

Talán kevesek számára ismert tény, hogy a sportolóknak is kiemelten figyelniük kell a szervezetük vasháztartására. Az intenzív sportolás után ugyanis csökkenhet a vér hemoglobin szintje, mivel a megerőltető mozgás fokozza a vérkeringést, megemeli a pulzusszámot, az izmoknak pedig több oxigénre van szükségük. Ez pedig fokozott vasszükségletet eredményez.

A kismamák, a vegetáriánusok és a vegánok vélhetően még az egészséges, vasban gazdag táplálkozással sem tudják bevinni a szervezetükbe a számukra megfelelő vasmennyiséget, ezért nekik különösen fontos, hogy más forrásból pótolják a hiányt. Jó választás lehet a Bioextra Ferrovit étrend-kiegészítő kapszula, amely a vas mellett cinket, rezet, folsavat, B6 és B12 vitaminokat is tartalmaz, így komplex módon támogatja a vérképzést.

A kúra elkezdése előtt azonban érdemes orvoshoz fordulni, aki laborvizsgálattal tudja ellenőrizni a szervezet vasszintjét, illetve meg tudja mondani az adott személy számára szükséges napi mennyiséget. Egyúttal azt is ki tudja szűrni, hogy a tüneteket esetleg nem más, adott esetben súlyos, azonnali kezelést igénylő betegség okozza.

