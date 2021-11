Nem látja át az energetikai besorolásokat? Segítünk!

Ha építkezne vagy felújítana, biztos nem éri meglepetésként a hír, miszerint 2022 júliusától itthon is az EU-s épületenergetikai szabályok lépnek életbe. Cél a közel nulla vagy ennél is kevesebb energiaigényű épületek létrehozása, ami kissé meredeknek tűnhet, ha az ember a számláira gondol. Hogy lesz ezekből nulla? Elmagyarázzuk, pontosan mit is jelent ez a hatósági elvárás, hogy fog kinézni egy ilyen épület és miért van erre szükség.