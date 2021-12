Így fejlődtek az otthonaink az elmúlt 100 évben

Az 1970-es években a masszív foteleket és a vaskos bútorokat felváltották a bútorlapos, könnyebb kivitelek. A tipikus szocreál berendezés hűen tükrözi a bútoripar fénykorát a műanyagkorszak előtt. Az ikonikus rádió még a Gazdálkodj okosan! nevű kultikus társasjátékban is megjelent. A nappali most is fontos szerepet tölt be egy lakásban és mi magunk is sokat tehetünk azért, hogy környezetbarátabb, fenntarthatóbb környezetben éljünk. Bútorvásárláskor például válasszunk természetes anyagokból készült, vegyszermentes, fenntartható forrásból származó, biológiai úton lebomló anyagokat. Korlátozzuk a lakóhelyiségekben lévő elektromos készülékek számát, és részesítsük előnyben az energiatakarékos típusokat! Érdemes kombinált készülékeket vásárolni, mert így nemcsak az áramfogyasztás, hanem az elektromágneses mezők is csökkennek. Kapcsoljuk ki, és ne hagyjuk készenléti állapotban a készülékeket! A világításhoz pedig használjunk energiatakarékos fénycsöveket és LED izzókat! Mindezek hozzájárulnak egy fenntartható élettér kialakításhoz. (Fotó: Magyar Hírek Folyóirat / Fortepan)