A kutatás az OTP Bank megbízásából a Kantar Hungary Kft-vel készült 1000 fő részvételével. A 18 éves és idősebb, magyar bankkapcsolattal rendelkezdő alapsokaságot reprezentálja nem, kor, iskolai végzettség és településtípus szerint. Az adatfelvétel 2018. februárjában történt.

Advent idején mindenki a karácsonyi ajándékokat igyekszik beszerezni, tömve vannak a bevásárlóközpontok. Ez az az időszak, amikor a szokásosnál is többen gondolnak azokra is, akik a leginkább rászorulnak a segítségre. Van, aki élelmiszereket, bútorokat, kinőtt vagy megunt ruhákat adományoz, mások inkább anyagiakkal segítenek.

Egy, az OTP Bank megbízásából készített reprezentatív kutatás szerint, a megkérdezettek 69 százaléka nyitott az adományozásra.* A többiek főként azért bizonytalanok, mert nem tudják, melyik szervezetet lenne érdemes támogatni, illetőleg azt sem, hogy kis összegű felajánlásuknak egyáltalán lenne-e értelme. A válaszok alapján az emberek ugyanis főként kisebb összegeket adományoznak szívesen, megbízható szervezetek számára, az adomány átlagos összege nem haladja meg az évi 5000 forintot.

A kutatás rávilágított arra is, hogy a megkérdezettek mindössze 56 százaléka szokta rendszeresen felajánlani a személyi jövedelemadója 1 százalékát, pedig a civil szervezetek számára ez nélkülözhetetlen lenne a fennmaradáshoz.

Jó hír, hogy 2020-ban a NAV adatai szerint megállt az elmúlt években tapasztalt csökkenés és 40 ezerrel többen rendelkeztek a személyi jövedelemadó 1 százalékáról, mint 2019-ben. Azonban ez a szám még mindig alacsony. Vajon mi tartja vissza az embereket attól, hogy felajánlják a személyi jövedelemadójuk 1 százalékát? És mit gondolnak úgy általában az adományozásról? Budapest legforgalmasabb helyszínein arra kértük a járókelőket, hogy mondják el gondolataikat a témában.

Jobb adni, mint kapni, avagy mit gondol az utca embere?

Kiderült, hogy a válaszadók számára fontos az adományozás, és az is, hogy meggyőződhessenek arról, az adományuk jó helyre kerül majd. A többség ezért is preferálja az általa ismert szervezeteket, mert bíznak abban, hogy ők tényleg azokhoz juttatják el az adományt, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Jó ötletnek tartanak egy olyan banki alkalmazást is, amelynek segítségével napi pénzügyek intézése közben gombnyomásra, könnyedén lehet adományozni megbízható szervezetek számára.

Az OTP Bank új internet- és mobilbankjának adományozás funkciója mindkét elvárásnak eleget tesz, hiszen segítségével a banki felületen keresztül egyszerűen és közvetlenül tudunk utalni 100, 200 vagy 500 forintot az adott időszakban támogatott, megbízható szervezet számára. Az összeg alacsonynak tűnhet, de ahogy a mondás is tartja: sok kicsi sokra megy. Hiszen, ha elterjed az adományozásnak ez a formája, igen szép összeghez juthatnak az alapítványok, civil szervezetek, intézmények.

Az emberek többsége tehát szívesen adományoz. Ehhez ráadásul nem is kell nagy dolgokra vagy összegekre gondolnunk. Ilyen lehet a személyi jövedelemadónk 1 százalékának felajánlása, ahogy gyors és nem túl költséges megoldás az is, ha pár száz forintot adunk jótékony célja a banki ügyeink intézése során. Nekünk nem túl nagy összeg, másnak viszont rengeteget jelenthet.

Az új OTP internet- és mobilbank adományozás funkciója segítségével könnyedén és biztonságosan lehet adományozni megbízható szervezetek számára. Az ügyfelek jelenleg három szervezetet, a beteg gyerekek közösségben való tanulását segítő KórházSuli Alapítványt, az Illatos úti ebtelep sérült kutyáinak gyógyításával, örökbeadásával foglalkozó Vigyél Haza Alapítványt és a fogyatékos gyerekeket nevelő családokat segítő KézenFogva Alapítványt tudják ilyen módon támogatni. A támogatott szervezetek köre átlag negyedévente változik, így a bankolás során lehetőség van időről időre újabb és újabb szervezetek részére eljuttatni a felajánlást. További információk itt érhetők el.

Aki olyan anyagi helyzetben van, hogy pár száz forintot és tárgyakat sem tud adományozni, pénz nélkül is sokat tehet másokért. Hiszen, ahogy a videóban is elhangzott, a legfontosabb, hogy szeretetből adjunk. Ha mást nem, szeretetet. Egy jó szó, egy mosoly vagy egy beszélgetés is sokat jelenthet. Aki pedig a tettek embere, jelentkezhet akár önkéntesnek is egy általa szimpatikusnak tartott célért küzdő szervezetnél. Hiszen adni jobb, mint kapni. Ez pedig karácsonykor különösen igaz.

