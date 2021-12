Így ne őrüljünk meg a karácsonytól

Két karácsonyi történet

Éva régebben imádta a szenteste hangulatát, amit szeret magában visszaidézni, de az utóbbi időben az odáig vezető út megviseli. Óriási stresszként éli meg a karácsonyi készülődést, és most már alig várja, hogy december 27-ét mutasson a naptár. A legtöbb idegeskedést a bevásárlás jelenti. Az ünnepek előtti napokban már alig lehet közlekedni a városban, a nagyobb bevásárlóközpontok környékén garantált a dugó.

Fotó: Jantine Doornbos/Unsplash

Ilyenkor a tömegközlekedés sem opció hazafelé a munkából, ahogy normál hétköznapokon megoldja a kisebb bevásárlásokat. Egy ünnepi vásárlás mennyiségét képtelen hazacipelni. Nem beszélve arról, hogy a hűtést igénylő termékek sem viselik jól, ha sokáig utaztatjuk őket nem megfelelő hőmérsékleten. Így marad az autó, és mire hazaér, Éva úgy érzi, hogy stresszes, elmondhatatlanul fáradt és képtelen ráhangolódni az ünnepekre. Mindeközben nyomasztja, hogy az ajándékok beszerzésére és a bevásárlásra szánt időt a gyermekeivel is tölthette volna, akiket inkább nem vitt magával, mert mindig találnak valami számukra kedveset, amit meg kellene venni. Ilyen esetben van, amiről lebeszéli őket, és bizony van, amikor beadja a derekát. De ez mind plusz időt igényel, amiből így is úgy érzi, mérhetetlenül kevés van. Végül arra is ráébred, hogy néhány kulcsfontosságú hozzávalót elfelejtett megvásárolni. És még csak most fog nekiállni a főzésnek és a lakás feldíszítésének.

Kata tavaly megfogadta, hogy soha többé nem fog részt venni a karácsony előtti bevásárlásnak nevezett őrületben,

és mindent nyugodtan, kényelmesen, otthonról intéz. Készít egy finom tejeskávét, elindítja a kedvenc playlistjét és helyet foglal a kanapén. A laptopjáról rendeli meg az alapanyagokat az előzőleg összeállított bevásárlólista alapján.

Nem csak élelmiszereket választ, hanem néhány hangulatos kiegészítőt és ajándékba szánt kozmetikumokat, játékokat és könyveket is.

A végén még egyszer ellenőrzi a netes kosár tartalmát, hogy biztosan ne maradjon ki semmi, aztán elküldi a rendelést, és a megjelölt időpontban, december harmadik hetében átveszi a termékeket a futártól. Az ünnephez közeledve még egy rendelést lead, ebben a friss alapanyagok érkeznek majd házhoz, a megfelelő hőmérsékleten. A két rendeléssel Kata legalább egy munkanapnyi időt nyer magának, és az idő ilyenkor kincset ér egy családanyának. Alig várja a december 24-ét, hogy nekiálljon a lakás feldíszítésének, hogy a családdal együtt elkészítsék az ünnepi vacsorát, és kipróbálják az új karácsonyi sütemény receptjét.

Fotó: Joanna Kosinska/Unsplash

Az online rendelés vészhelyzetekben is segít

A karácsonyi bevásárlás és az ajándékkeresés rengeteg időt vesz el az életünkből. Pont akkor, amikor amúgy is elképesztően sok a teendőnk: ahelyett, hogy pihenéssel, a szeretteinkkel töltött idővel hangolódnánk az ünnepekre, a dugóban ülünk és órákig keringünk a bevásárlóközpontokban.

A stressz-szintünk az egekben, és úgy érezzük, lehetetlen küldetést jelent az, hogy mindennel időben végezzünk.

Akinek már elege van abból, hogy fáradtan kezdi a karácsonyi ünneplést vagy szeretne több időt megtakarítani a mindennapi sürgés-forgásban, annak érdemes tenni egy próbát az online rendeléssel. Bárhonnan, akár a metrón hazafelé, vagy egy kávé mellett el lehet intézni a nagybevásárlást.

Ha online intézzük a rendeléseket, kiválaszthatjuk azokat a termékeket, amik a leginkább megfelelnek az étrendünknek vagy elképzeléseinknek.

Több időnk van dönteni, átgondolni, miből, mennyire van szükségünk, mindezt egyszerűen és könnyedén, a kanapénk kényelméből.

Vészhelyzetek esetén is segít, ha online rendeljük házhoz az élelmiszereket. Mindenkivel előfordult már, hogy bejglit, vagy valamilyen más ünnepi finomságot akart készíteni, de azzal szembesült, hogy elfogytak a hozzávalók vagy lejárt a szavatosságuk, és már nem tud beiktatni egy újabb bevásárlókört. Az online rendeléssel Budapesten, Gödöllőn, Érden és vonzáskörzetükben akár aznap, vidéken (nagyobb városokban és környékükön) pedig másnap kiszállítják a termékeket.

Nincs újabb sorban állas, felesleges autózás, vagy buszozás.

Otthonról kényelmesen és biztonságosan oldható meg a vásárlás.

Sokkal több idő marad a készülődésre

Az online rendelésnek köszönhetően felszabadult időt az ünnepre való készülődéssel, családi programokkal tölthetjük. Így juthat időnk arra, hogy kapkodás nélkül, nyugodtan készüljünk az ünnepekre: karácsonyfadíszeket, mézeskalácsot készítsünk a gyerekekkel, kipróbáljunk egy új receptet, vagy egy kis énidőt csempésszünk a pörgős napokba. Ha nem ragaszkodunk ahhoz, hogy személyesen végezzük el a bevásárlást, sokkal nyugodtabb lehet a készülődés, és meghittebb lehet az ünneplés is.

Nem csak az ünnepek alatt hasznos, de ilyenkor talán még inkább, hogy ha elkészültünk a bevásárlólistánkkal, a Tesco Online weboldalán vagy mobilalkalmazásával meg is rendelhetjük a kiválasztott termékeket. Ha a Tesco Otthonról szolgáltatást használjuk, akkor több mint 13 000 termékből válogathatunk, minden termékkategóriában. Jól jön az is, hogy a friss árukat mindig megfelelő hőmérsékleten tárolva szállítják ki. Előfordulhat, hogy az előzetesen megrendelt termék a rendelés összekészítésének időpontjában éppen nem elérhető az adott áruházban, ebben az esetben helyettesítő terméket ajánlanak fel a rendelés közben, amit lehetőségünk van elfogadni a vásárlás egészére vagy bizonyos termékekre vonatkozóan, a döntés a kezünkben van. Amennyiben nem kérünk helyettesítő terméket, úgy természetesen nem küldenek. A helyettesítő termék ára és minősége közel azonos az eredeti termékkel. Az adásvétel az átvételkor jön létre: ha valamelyik terméket mégsem szeretnénk átvenni – legyen az akár egy helyettesítő termék –, akkor azt visszautasíthatjuk, a futár visszaviszi, és természetesen nem kell kifizetni. Hová: nagyobb városokba és környékükre – Házhozszállítással akár az ajtónkig vagy Személyes Átvétellel az általunk kiválasztott áruház Átvételi Pontján Mikor: a rendelést követő naptól, az általunk kiválasztott 2 órás idősávban (Budapesten, Gödöllőn, Érden és környékükön akár már aznap) Módosítás/törlés: a kiszállítást megelőző napon 23:30-ig lehetséges, vagy kiszállításkor akár vissza is utasítható a rendelés. A Tesco Doboz Webáruház szolgáltatáson keresztül több ezer tartós élelmiszert és háztartási terméket lehet rendelni. Hová: az ország egész területére. Mikor: a rendelést követő 3-5 munkanapon belül. Módosítás/törlés: a rendelés napján 23 óráig lehetséges.

Bővebb információ a tesco.hu/osszehasonlitas oldalon és ebben a videóban található.

