Érdekes látvány a megrakott tűz Budapest közepén, a Bazilikánál. Ma már általánosabb a gáz vagy a távfűtés, így nagyvárosiként maximum bográcsozásnál találkozhatunk a pattogó hasábokkal, a vásárban is klasszikus faszénen sült halat találtunk a füst irányában. Azonban 40 éve még jellemzően fával vagy szénnel fűtöttek az emberek. Minden télen elérkezik a „füstszezon” – és ez bármilyen romantikusnak is hangzik, valójában inkább káros. A fa égetésével ugyanis számtalan károsanyag kerül a levegőbe, többek között a rosszul megrakott tűzzel szénmonoxid, emellett széndioxid, hamu, finomrészecskék, amelyek szálló por formájában tüdő- és légúti megbetegedéseket okozhatnak. A füst egészségkárosító hatását ismerjük a dohányzás esetében is. Az FDA (az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatala) a cigarettafüstben közel 7 ezer vegyületet mutatott ki, melyek közül 93-at az egészségre károsnak vagy potenciálisan károsnak jelölt meg. A közhiedelemmel ellentétben nem elsősorban a nikotin, hanem a dohányfüst miatt alakulnak ki a cigarettával kapcsolatos megbetegedések. Bár a nikotin is káros, hiszen amellett, hogy erős függőséget okoz, egyéb káros hatásain túl megemeli a szívfrekvenciát és a vérnyomást is. Egy dohányos nem csak saját magára, környezetére is jelentős terhet tesz, ezért közös társadalmi érdek, hogy ne dohányozzunk: a legjobb, ha egyáltalán el sem kezdjük, vagy ha már rászoktunk, mielőbb leszokunk. Azok a felnőtt dohányosok, akik minden figyelmeztetés ellenére valamiért mégsem teszik le a cigarettát, fontos, hogy tájékozódjanak az ártalomcsökkentésről. Az égés és füst nélkül működő alternatívák - mint az e-cigaretta, a dohányt nem tartalmazó nikotinpárna, vagy a dohányhevítéses technológia - a cigarettánál akár 70-95 százalékkal alacsonyabb károsanyag-kitettséggel járnak, azonban a károsanyag-kitettség csökkenés mértéke és az egészségkárosító hatás közötti összefüggést jelenleg még kutatják. (Fotó: Koppány Zsófia / Brand & Content)