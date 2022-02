Az angol nyelvből egyre több és több szó kerül át a magyarba, ezek egyike a gyakran hallott influencer kifejezés. Felesleges lefordítani, mindenki tudja és használja a kifejezést. Valaki, aki próbál befolyásolni, megpróbál tanáccsal ellátni. Az internet, a közösségi média hozadékaként nagyjából bárki lehet önjelölt influencer, onthatja a jó vagy rossz tanácsokat az ilyen-olyan nagyságú követőtábora felé. Nem mondunk újat vagy meglepőt azzal, hogy nagyon nem mindegy, kinek a tanácsát fogadjuk meg.

Karikó Katalint senkinek nem kell bemutatni, azon kevesek egyike, akinek mindenki ismeri a nevét, és ami még több: mindenki elismeréssel beszél róla. A professzor asszonyról köztudott, hogy a Szegedi Tudományegyetem alumnája itt kezdte azt a pályát, ami (többek között) a Times magazin címlapjáig, a világhírig vezetett. Karikó Katalin, az SZTE kutatóprofesszora egy rövid, de tartalmas videóban osztotta meg azon tanácsait, amelyeket a volt alma materének jelenlegi és leendő hallgatóinak szánt.

Íme, a 7 jó tanács, amely mögött Karikó Katalin elismerésre méltó életútja áll:

Olyan hivatást válassz, amit szeretsz, hiszen az életed nagy részét munkával töltöd! Tanuld meg kezelni a stresszt! Koncentrálj arra, amit tenni tudsz, amin képes vagy változtatni! Tanulj a jó és rossz dolgokból egyaránt! Higgy önmagadban, hogy munkával, tanulással céljaidat elérheted! Fordíts figyelmet a személyes és munkakapcsolatokra! Találj olyan partnert az életedhez, aki segít álmaidat valóra váltani!

A videóban a világhírű magyar biológus utal a Szegedi Tudományegyetemre, a „keltetőre”, ahonnan elindult. Karikó Katalin természetesen elsősorban saját magának köszönheti a számtalan elismerést és tudományos díjat, de bárki számára jelentős támogatás egy olyan egyetem, ami mindent megtesz, hogy a hét tanács minél könnyebben megfogadható legyen.

Az egyetemi lét nulladik lépése a pályaválasztás, el kell dönteni, milyen irányba megyünk tovább, hova adjuk be a jelentkezési lapunkat.

A szegedi egyetem középiskolásokat támogató tehetséggondozó programjának előnyeit már Karikó Katalin is élvezte: két nyáron is részt vett felvételi előkészítő táborban. A szülőkkel, barátokkal történő beszélgetések is jó irányt adhatnak, de egyre nagyobb az igény arra, hogy a diákok professzionális segítséget kapjanak ezen a téren. (Már azért is, mert a szülők generációja nem feltétlenül lát át olyan dolgokat, mint a folyamatosan változó foglalkoztatási struktúra.) A Szegedi Tudományegyetem ingyenes pályatervezési tanácsadást tart az arra jelentkező középiskolás diákok számára, ahol két-három találkozás során mérik fel a jelentkezők erőforrásait, átbeszélik a motivációkat és felvázolnak lehetséges pályaterveket. Ha már középiskolás korban, az egyetemi felvételit megelőzően, szakember bevonásával történik a tisztázása a „Mi szeretnék lenni, ha nagy leszek?” kérdésnek, az egy nagy lépés afelé, hogy a későbbiekben megvalósulhasson Karikó Katalin első tanácsa:

„Olyan hivatást válassz, amit szeretsz, hiszen az életed nagy részét munkával töltöd!”

Unalomig ismételt közhely, de az internet megjelenésének és terjedésének köszönhetően a tér egyszerűen legyőzhető. A „nem jelenléti” oktatás gyökerei meglepően mélyre vezetnek, még az internet előtti időkbe.

Az Illinois-i Egyetemen már a hatvanas években alkalmazták azt a metódust, hogy számítógépes terminálokat kapcsoltak össze hálózattá, és a diákok ezen keresztül tanultak.

Az első valóban online kurzust a Torontói Egyetem hirdette meg 1984-ben. Hazánkban az online oktatás robbanása a pandémiához köthető. Az általános és középiskolák viszonylatában rengeteg árnyoldallal járt a dolog, viszont az online egyetemi oktatással kapcsolatban nem igazán fogalmazódottak meg ilyen jellegű kritikák. Az online oktatás általános és középiskolák esetében legfeljebb szükségmegoldásként tud működni, ezzel szemben az egyetemeken a jelenléti képzéssel kombinált online oktatásban rengeteg lehetőség rejlik.

A Szegedi Tudományegyetem büszke arra, hogy Kelet-Közép-Európában elsőként csatlakozott a Coursera nevű, magát „digitális ököszisztémának” definiáló platformhoz. A platform 2011-ben indult azzal, hogy a Stanford Egyetem egyik oktatója megosztotta a gépi tanulásról szóló kurzusának anyagát az interneten. A kezdeményezés annyira népszerűnek és innovatívnak bizonyult, hogy napjainkban a Coursera 70 millió regisztrált felhasználóval rendelkezik, továbbá kétszáz egyetem (többek között a Yale és a Michigani Egyetem) és több ezer partnercég (többek között a Google és az IBM) csatlakozott hozzá. A Szegedi Tudományegyetem hallgatói ingyen, online formában végezhetik el a Coursera által kínált kurzusokat. A céges jelenlét nem véletlen, a különböző üzleti profilú társaságok nem „Pilátusként kerültek a krédóba”, amikor egy oktatási platformhoz csatlakoztak. A Coursera kurzusai nem azért jöttek létre, hogy kiváltsák az egyetemi oktatást, hanem azért, hogy kiegészítsék azt, olyan tudást adjanak a hallgatók kezébe, ami az átalakuló munkaerőpiacon használható.

A duális képzések szintén azt a célt szolgálják, hogy a hallgatók „kilépve az egyetem kapuján” naprakész, eladható tudással rendelkezzenek. A képzés ötlete Németországból származik, célja az, hogy a felsőoktatás és a későbbi munkahelyek, a vállalatok igényei szinkronba kerüljenek. Lényegét az adja, hogy az elméleti, iskolai keretek között folyó oktatást kiegészíti egy gyakorlati képzés.

A SZTE jelenleg olyan vállalatokkal működik együtt, mint például a Pick Szeged Zrt. és a MOLTECH AH Anyagmozgatás- és Hajtástechnikai Kft.

De nem a Coursera az egyetlen lehetőség a szegedi diákok számára, hogy bekapcsolódjanak más egyetemek munkájába, életébe. Az SZTE tagja a EUGLOH (European University Alliance for Global Hearts) néven ismert kutatási és oktatási együttműködésnek, ami szintén közös kurzusokat, workshopokat és nyári egyetemeket jelent, illetve kutatási projektekhez való csatlakozásra is lehetőséget ad.

Nagy szavak, de ezzel a programmal minden résztvevő „jegyet vált” a tudomány világába, aminek Karikó Katalin ismert és megbecsült tagja. Nemcsak „szegedi szinten”, hanem világviszonylatban is lehetőség nyílik ismerkedni a diáktársakkal, követni szakmai munkájukat.

Mindez nagyon szépen hangzik, de a mai magyar viszonyok mellett sokan mondhatják, hogy ideje leszállni a földre, az egyetemi oktatásban való részvétel pénzbe kerül, a számítások szerint nem is kevésbe, és ha a hallgató például dolgozni kényszerül az oktatás mellett, akkor nem biztos, hogy lesz ideje és energiája kihasználni ezeket a lehetőségeket. A Szegedi Tudományegyetem a Start Ösztöndíj programmal már azoknak a tehetséges diákoknak is ösztöndíj lehetőséget és segítséget biztosít, akik még csak most felvételiznek. Az 50 ezer forinttól 150 ezer forintig terjedő összegű ösztöndíjat a tavalyi évben hatszáz első éves diák nyerte el. Ennek a konstrukciónak a kiegészítése a Start Ösztöndíj Plusz, ami a díjköteles, emelt szintű érettségi költségeinek kvázi visszafizetése. Az egyszeri juttatás azokat a diákokat érinti, akik a nem iskolarendszeren belül teszik le az emelt szintű érettségi vizsgát, így az újra érettségizők mellett a határon túli, de Magyarországon „megérő” diákoknak jelent segítséget. Szegeden, a határ közelsége miatt elsősorban a Szerbia és Románia területén élő magyar fiatalokat érinti.

A felsőbb éves hallgatóknak a Talent ösztöndíj program nyújt anyagi támogatást az egyetemi évek alatt. Az ösztöndíj különlegessége, hogy széles spektrumban értelmezi a tehetséget, vagyis nem csupán a graduális képzésben részt vevők pályázhatnak rá, hanem azok is, akik művészi vagy sportolói karrierjükben értek el olyan eredményeket, amelyek feljogosítják őket a támogatásra.

Karikó Katalin tanácsaiban kifejezetten nagy hangsúlyt fektet az emberi kapcsolatok ápolására is. Szeged híres a nyüzsgő kulturális életéről, rengeteg a szórakozási lehetőség, ezek számtalan alkalmat adnak mind a diáktársakkal való ismerkedésre, mind a megfelelő társ megtalálására.

Csongrád-Csanád megye székhelye, Szeged, közel 170 ezer lakosával Magyarország harmadik legnagyobb városa, minden értelemben központja és vonzáskörzete a dél-alföldi régiónak.

A Szegedi Tudományegyetem 22 ezer hallgatója nyüzsgő, fiatalos élettel tölti meg Szeged városát.

A Szegedi Szabadtéri Játékok a legismertebb fesztivál, ami a városhoz köthető, közel kilencven éves múltra tekint vissza. E mellett más rendezvénysorozatoknak is otthont ad a Tisza-parti település, ilyen a Szegedi Ifjúsági Napok, a Szeged Napja ünnepségsorozat vagy a Szent Gellért Fesztivál. Színház, több mozi és rendezvényközpont is tárt karokkal várja a kultúrára és szórakozásra vágyókat. De néha nem kell több, mint kiülni a Tisza-partra és nézni a hullámokat.

Stresszlevezetésnek, relaxációnak ez is kitűnő. Karikó Katalin ajánlásával Szeged ezt is biztosítja.

BRAND & CONTENT