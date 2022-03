Új autót választani ma sem könnyű feladat. Rengeteg gyártó elképesztő mennyiségű modellje alkotja a kínálatot, és természetesen nem lehet rábökni egyikre sem, hogy igen, ez az, ami mindenkinek és mindenre tökéletes. Viszont mindenki megtalálhatja a magáét.

Míg néhány évvel ezelőttig az egyik legfontosabb kérdés az volt, hogy benzines vagy dízelmotoros autót válasszunk, addig ma már egyre nagyobb teret nyernek a környezetbarát törekvések, a részben vagy tisztán elektromos járművek.

A fenti kérdés tehát némiképp átfogalmazva inkább úgy fest: hagyományos vagy alternatív hajtásút válasszunk. Aki pedig úgy érzi, a villanyautózás egyelőre inkább a jövő, mint a jelen, vagy csupán töltőoszlopokkal kevésbé megszórt helyen él, leginkább a hibridek felé orientálódhat, ha a zöldebb közlekedés felé nyitna.

Noha a hibridekről sokakban még mindig él az a kép, hogy ez valami új keletű boszorkányság, biztosan túl bonyolult a technika és drága a fenntartás, valójában sorozatgyártású személyautóban idestova huszonöt éve van jelen a hibridhajtás. Nem mondhatjuk, hogy gyerekcipőben járna. Ma már ott tartunk, hogy minden kategóriában ott vannak a hibridek, tehát szinte mindenki megtalálhatja az igényeinek megfelelőt, az autózási szokásaihoz illőt.

Suzuki hibridek

Így elmondható, hogy ez már nem a prémium- és luxusautók kiváltsága.

Vegyük például a magyarok egyik kedvenc autóját, az eladási listán tavaly is élen végző Suzuki Vitarát.

Közel 7500 fogyott belőle, ezzel magasan a legnépszerűbb volt – és nincs is belőle más, csak lágy hibrid és hibrid. Érdekes lenyomata ez is napjaink autógyártási trendjeinek, hiszen nem is oly rég még egyszerű, 1,6 literes szívó benzinmotor dolgozott benne, aztán jöttek az ezres és 1,4-es Boosterjet turbók, utóbbit pedig integrált indítógenerátorral (ISG)kiegészítve lágy hibriddé faragták. Most még egyet léptek előre a zöld közlekedésben.

A Vitara legújabb hajtásrendszere hibrid, amit öntöltő vagy teljes hibridnek is neveznek, nem lágy hibridnek. Ebben az 1,4-es turbómotor helyét egy 1,5 literes Dualjet szívó benzines vette át, 102 lóerővel, amely egy lényeges szempontból kissé szembemegy a divattal. Míg ugyanis a legtöbben ma már közvetlen befecskendezést alkalmaznak, addig itt a szívócsőbe juttatja az üzemanyagot a hengerenkénti két injektor (erre utal ugye a Dualjet).

Ennek kétségtelen előnye, hogy a közvetlen befecskendezésű motorokkal szemben a szívócső befecskendezésesek kevésbé hajlamosak a kokszosodásra.

A Suzukitól persze nem példa nélküli a megoldás, a Swift 1,2-ese is ilyen.

El is érkeztünk magához a hibrid rendszerhez. Itt a korábbi ISG helyett egy MGU-ként jelölt motorgenerátor-egység működik a benzinmotor és a váltó között. Ez jóval erősebb is: 10 kilowatt helyett 24,6 kilowattos. Az akkumulátor kapacitása is több mint duplája a lágy hibrid Vitaráénak (0,4 helyett 0,84 kWh), a rendszer feszültsége pedig 48 helyett 140 volt. Tisztán elektromosan –EV-módban – immár rövid távot is meg tud tenni, de a hibridhajtás elinduláskor, gyorsításkor is besegít, a váltásokat kisimítja, a károsanyag-kibocsátás, valamint a fogyasztás csökkentéséhez is hozzájárul. Az akkumulátor töltése a mozgási energia visszanyerésével történik.

A legtöbb hibridautó közös jellemzője az automata váltó is – legyen szó bolygóműves, CVT-s vagy hagyományos automatáról. Léteznek azért kézi váltós hibridek, de a gyakorlatban ilyesmivel leginkább a lágy hibridekben találkozhatunk. A 48 voltos lágy hibrid Vitarában is hatfokozatú manuális váltóval kapcsolgathatjuk a sebességet, az új, 1,5-ös hibridben ellenben AGS robotizált váltó kapott helyet. Ez is hatgangos, ám nem kell a vezetőnek kuplungolással és váltogatással bajlódnia, azt megoldja a rendszer magának. A választható AllGrip összkerékhajtás pedig a körülményekhez állítható: Auto üzemmódban csak akkor hajt mind a négy kerék, ha megcsúsznánk, Sportban a hátsó kerekek több nyomatékot kapnak, így kezesebb lesz az autó kanyarokban, Snow módban havas, csúszós felületen tapasztalhatunk nagyobb tapadást, a Lock pedig a sárból, hóból való szabadulás záloga.

Érdemes továbbá azt is megfigyelni, honnan hová jutott a személyautók felszereltsége. Annak idején, például a régi Swiftnél még a kalaptartó sem volt az alapfelszereltség része, egy elektromos ablakos, klímás példány pedig már szinte úri huncutságnak számított.

Mára ott tartunk, hogy az automata légkondi, az ülésfűtés, a panoráma üvegtető mellett egy sor vezetéstámogató asszisztens is rendelkezésre áll a Suzuki modelljeiben, így a Vitarában is: adaptív tempomat, holttérfigyelő, sávtartó, parkolóradar és -kamera, vagy a hátsó keresztforgalmat figyelő rendszer is ott van.

Mint minden autónak, úgy a Vitarának is megvan a maga természetes közege. A mindennapi teendők megoldása, a városi-elővárosi ingázás, a gyerekek oviba, suliba szállítása, a bevásárlás nem jelent gondot, és akkor sincs baj, ha letévedünk az aszfaltos útról, hiszen ott az AllGrip. Oké, nem keményvonalas terepjáró, arra ott van a Jimny. Ha kíváncsi vagy, a te autózási szokásaidhoz melyik modell passzolna leginkább, töltsd ki alábbi kvízünket!

BRAND & CONTENT