Mindenki szereti látni, ahogy egyre nagyobb számok köszönnek vissza a bankszámlakivonatáról, de nem sokan szeretnek a pénzügyeikkel túl sokat foglalkozni. Ennek egyik fő oka, hogy többekben talán még mindig egy nagyon idejétmúlt kép él a bankolásról. Tömött bankfiókok, sorban állással töltött órák, idegesen gyűrögetett sorszámok, bonyolult azonosítási procedúra. Bármi, ami az automatából történő pénzfelvételnél egy kicsit is bonyolultabb, már felállítja a szőrt a hátunkon. A valóság azonban az, hogy az ügyletek legnagyobb részét ma már az otthonunk kényelméből is el tudjuk intézni, sőt, a székünkből sem feltétlenül kell felállnunk, hiszen a hazai bankoknál is jó ideje a legfontosabb innováció a pénzügyi folyamatok digitalizációja.

Kezdeti lépések

A pénzügyi szektor központi szereplői között évtizedek óta komoly verseny folyik, az ügyfelekért folytatott harc egyik legfontosabb eszköze pedig a digitalizáció. Ezen a téren izgalmas újdonságokat hozott az elmúlt néhány évtized a szélessávú, mindenki által hozzáférhető internetnek, valamint az okostelefonok megjelenésének és elterjedésének köszönhetően. Pedig egy generációval ezelőtt még a pénzfelvétel sem volt magától értetődő. A világ első bankautomatáját 1967-ben állították működésbe Londonban, a hazai pénzpiac viszont ez idő tájt még több évtizedes lemaradásban volt a Nyugathoz képest. Itthon az első bankkártyát 1988-ban vehették kézbe a vállalati ügyfelek, az első ATM-ek pedig 1989-ben bukkantak fel a fővárosban. Az áttörést a rendszerváltás hozta el, a kereskedelmi bankok létrejöttét ugyanis olyan innovációk követték, mint a fizetési forgalom alapját képező GIRO, aminek köszönhetően a bankok képessé váltak elektronikusan nyilvántartani az egymás közti utalásokat.

A '90-es évek elejére az OTP Bank nagy előnyre tett szert a piacon, köszönhetően annak, hogy már az egyszintű bankrendszerben is komoly szereplő volt itthon, hiszen szinte az egyetlen igazi lakossági bankként funkcionált. A rendszerváltás után viszont komoly verseny kezdődött el a bankok között, amelyben csakis innovatív megoldásokkal lehetett az élen maradni. Elsőségének megőrzése érdekében 1994-ben indult el az OTP TeleBankja, egy olyan automata telefonos szolgáltatás, amely lehetővé tette, hogy a telefonbillentyűk segítségével kérdezzük le az egyenlegünket, vagy letiltsuk a bankkártyánkat. 1998-ban elsőként vezették be az SMS-sel történő utalásindítás jóváhagyást, majd elkészült a honlap, nem sokkal később pedig létrejött az e-bank, végül a mobilbank. Az ezredfordulón már napi háromszázezren vették igénybe az OTP Bank telefonos banki szolgáltatásait.

(Videó: OTP reklám a '90-es évekből)

A cél az volt, és ez máig sem változott, hogy a bank mindig elérhető legyen, az ügyfelek pedig személyre szabott szolgáltatást kapjanak.

Óriási előrelépés a járvány alatt

A hazai bankszektorban hosszú évek óta tartó digitalizációnak komoly lökést adott 2020-ban a koronavírus-járvány, a lezárásokból adódó nehézségekre pedig villámgyorsan reagáltak a szereplők, így a pénzügyi szcénában is ugrásszerű fejlődést figyelhettünk meg. A pandémia hatására a lakosság a digitális csatornák felé mozdult, amire a piac is reagált: egy nemzetközi tanácsadó cég felmérése alapján a vállalatok átlagosan 20-25-ször gyorsabban alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez, mint azt korábban feltételezték volna. Hazánkban a bankszektor alig pár hónap leforgása alatt közel kétéves előrelépést tett a digitalizáció terén. A virtuális térben az ügyfélélmény is egyre fontosabbá válik, különösen azért, mert ma már nem csak a fiatalabb generáció kiváltsága a digitális bankolás, tehát minden korosztály igényeit ki kell tudni elégíteni.

Magyarországon az ügyfelek kifejezetten nyitottak az új, digitális megoldásokra, ennek köszönhetően lett itthon az egyik legnépszerűbb pénzügyi alkalmazás az OTP Bank mobilbankolást kezelő applikációja.

A jövő bankja, a bankolás jövője

Bár az elmúlt két évben rohamtempóban fejlesztettek a pénzintézetek, a jövőben sem pihenhetnek. Ugyan az elmúlt időszak eseményeinek fényében a klímaválság kevesebb figyelmet kapott, a karbonsemlegesség továbbra is fontos célkitűzése a legtöbb vállalatnak, és ez alól a bankok sem kivételek. A kriptovaluták fejlődése és terjedése új pénzügyi megoldásokért kiált, de a fintech cégek is feladják a leckét a bankszektornak. Folyamatos innovációra, kreatív megoldásokra lesz szükség, ha tartani akarják a lépést. És miközben ütemesen haladunk a legfunkcionálisabb digitális bankolás irányába, az ügyfelek nagyon is ragaszkodnak az emberi kapcsolatokhoz, így a szolgáltatóknak valahogy be kell építeniük ezt a vonalat az egyre sterilebbé váló folyamat lépései közé.

Az innováció következő állomása az új OTP MobilBank

Az OTP új MobilBankja 2021 nyarán vált elérhetővé a lakossági ügyfelek számára, azóta pedig több mint egymillió felhasználó cserélte le a korábbi applikációt. Az új app nemcsak kényelmesebbé teszi a bankolást, hanem számos új, innovatív funkciót is tartalmaz, amelyek átláthatóbbá, követhetőbbé teszik a mindennapi pénzügyeinket.

Az egyik ilyen újítás a Kiadásfigyelő, amely automatikusan felismeri a tételeket és különböző szempontok alapján - például számlák, utazás, bevásárlás - kategóriákba rendezi őket. Ezeket aztán egy könnyen átlátható diagramba rendezi az alkalmazás, amit összehasonlíthatunk az elmúlt három hónap költéseivel, sőt, azt is látjuk, hol tartunk épp az átlagoshoz képest. Természetesen nemcsak a költéseinket, hanem a megtakarításainkat is szemmel tarthatjuk, hála a Portfólió nézetnek, amely koherens információt nyújt az alkalmazást használó ügyfeleknek az OTP Banknál tartott valamennyi megtakarításukról.

A mobilbankba történő belépés is leegyszerűsödött, hiszen PIN kód megadásával egyszerűen beléphetünk, sőt a kompatibilis készülékeken ujjlenyomattal vagy arcfelismerővel is azonosíthatjuk magunkat. Az új OTP MobilBankban elérhető a QR-kódos csekkbefizetés, de az állampapírvásárlást is könnyedén intézhetjük, az azonnali, rendszeres és időzített átutalások mellett pedig az ügyfeleknek immár adományozásra is lehetőségük van a bank által támogatott aktuális adományozási projektek javára. Az SMS-ek helyett az applikáció push üzenetekkel értesít minket a számlamozgásokról, és ezeken keresztül hagyhatjuk jóvá az online bankkártyás fizetéseket is, nem kell várni az SMS-ben kapott kódra, az egyenlegünket pedig akár belépés nélkül is láthatjuk az új OTP MobilBankban.

A korábban használt mobilbankot, a SmartBank alkalmazást a lakossági ügyfélkörből március 24-én vezeti ki az OTP Bank. A SmartBank május végéig még elérhető marad, viszont a lakossági ügyfelek számára a kivezetést követően már csak az új internet- és mobilbank regisztráció funkció, valamint a Selfie számlanyitás lehetőség jelenik meg, azonban a számláikat már nem érik el a régi alkalmazásban és nem tudják az egyéb banki tranzakciókra sem használni a SmartBankot. A lakossági SmartBank regisztrációk várhatóan 2022 május végén törlésre kerülnek. Így kiemelten fontos, hogy aki még nem váltott a SmartBankról az új alkalmazásra, regisztráljon mihamarabb az új OTP MobilBankba. Ez a SmartBank felhasználók számára ez legegyszerűbben az applikációból tehető meg. Akik pedig eddig még nem bankoltak mobilon, számukra is itt a tökéletes alkalom, hogy megtapasztalják, milyen kényelmes és egyszerű a pénzügyeik intézése okostelefonon keresztül. Az OTP Bank nem lakossági ügyfelei továbbra is tudják használni a SmartBank minden funkcióját . További információk itt érhetőek el. A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta. A tájékoztatás nem teljes körű, ezért további részletekről kérjük, tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban és honlapján (www.otpbank.hu) közzétett üzletszabályzatokból és hirdetményekből.

Az OTP Bank 2021-ben elnyerte a Digitális Jólét Program kiemelkedő digitális hitelintézet védjegyét.

A bank fejlesztéseivel, a Digitális Jólét Programban foglalt elvekkel összhangban, elősegíti a digitális átalakulást, mint átfogó, esélyteremtő társadalmi változást, amelynek középpontjában ügyfelei állnak.

