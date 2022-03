Március végén lezárul egy 35 éves történet: a Budapest Bank beolvad az MKB-ba, jövőre pedig a Takarék Csoport is csatlakozik a közös bankcsoporthoz. Az ügyfeleknek teendőjük azonban nincs, sőt áprilistól még több bankfiókban intézhetik az ügyeiket, és ezernél is több ATM-et használhatnak kedvezményesen – mondja Ginzer Ildikó, a Magyar Bankholding standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese.

Március 31-én beolvad a Budapest Bank az MKB Bankba. Pontosan hány ügyfelet érint a két bank egyesülése?

A Magyar Bankholdingon belül tervezett egyesülés többlépcsős procedúra lesz. Ennek az első lépése az, hogy a Budapest Bank beolvad az MKB-ba, ez hozzávetőlegesen 1,3 millió ügyelet érint majd. A következő lépés 2023 májusában várható, amikor a Takarék Csoport is csatlakozik jogilag a fúzióhoz – az ő ügyfeleiket a mostani egyesülés nem érinti.

A most érintett ügyfeleknek mik a teendőik?

Semmilyen teendőjük nincs az átállással kapcsolatban. Sokan kérdezik, hol lehet majd ügyet intézni, változik-e a bankszámlaszám, amire utalják a fizetést vagy a nyugdíjat, amelyről vonják a közüzemi számlákat, de minden marad az eddig megszokott módon. A hiteleket is ugyanúgy kell fizetni, a meglévő hitelek, bankszámlák kondíciói sem változnak meg. Annyi lesz csak a különbség, hogy április 5-től már a Budapest Bank és az MKB Bank fiókjaiban is tudnak majd ügyet intézni mindkét bank ügyfelei. Emellett a közös működésbe bekapcsoljuk az MKB és a Budapest Bank mellett a Takarékbank ATM-hálózatát is, ami azt jelenti, hogy mindhárom bank ügyfelei kedvezményes, banki fiókhálózatban végrehajtott készpénzfelvételként tudnak pénzt kivenni több mint 1000 ATM-nél az országban. Készülünk persze arra, hogy ennek ellenére lesznek kérdések, ezért megerősített ügyfélszolgálattal készülünk az egyesülésre.

Amikor két bank egyesül, vagy az egyik bank átveszi egy másiknak az ügyfélkörét, mindig szokott lenni valamilyen szünet a szolgáltatásokban az átállás idején. Most tartanak bankszünnapot?

Igen, április 1-jén pénteken rövidített nyitvatartás lesz az MKB és a Budapest Bank fiókjaiban is, amelyek délben egységesen bezárnak. Április 4-én hétfőn pedig bankszünnap lesz, vagyis csak 5-én, kedden nyitnak ki újra a fiókok. Az informatikai rendszert is össze kell hangolni a hétvégén, emiatt az április 2-3-ai hétvégén az ügyfelek csak az április 1-jei egyenlegüket tudják majd használni a bankkártyás készpénzfelvétel és fizetések során. Az internetbank és a mobilbank ezen a hétvégén nem lesz elérhető, de a tervek szerint vasárnap délutánra, estére ezek a szolgáltatások ismét működni fognak. A bankkártyás vásárlás, az ATM-es készpénzfelvétel viszont egész hétvégén működni fog. Megnéztük historikusan a számlaforgalmakat, és azt láttuk, hogy ez a hétfői nap a legjobb időpont a bankszünnapra, mert azok a jövedelmek, amelyeket minden hónap elsején vagy az első napokban utalnak át, pénteken megérkeznek az ügyfelekhez, így senkinek sem kell napokat várnia a jóváírásra az átállás miatt.

Vannak olyan városok, helyek, ahol egymás mellett áll a Budapest Bank és az MKB fiókja. Ezekkel mi történik? Melyiket zárják be?

Egyiket sem, egyelőre minden fiók ugyanúgy kinyit majd április 5-én és működik tovább. 2022 második felében tervezzük kialakítani az új fiókstratégiánkat, de a Magyar Bankholding továbbra is a legnagyobb fiókhálózattal rendelkező univerzális bank kíván lenni Magyarországon, a Takarék Csoport beolvadása után is. Ez nem jelenti azt persze, hogy a digitális kiszolgálásra nem összpontosítunk. Sőt, a közeli céljaink között szerepel egy, a hazai piacon kimondottan újszerű digitális platform megteremtése is.

A szolgáltatásokkal, termékekkel mik a terveik?

A régi csomagok, hitelek, számlák mennek tovább a korábbi kondíciókkal. Az egyesült bank viszont már egységes palettát kínál majd az ügyfeleknek – a termékeket harmonizáltuk, mindkét bank legjobb ajánlatait tartottuk meg. Hamarosan új akciókkal is jelentkezünk az egyesülés után, például a személyi hitelek piacán.

Miért a Budapest Bank név tűnt el a piacról? Ha a Takarék Csoport is beolvad a közös bankba, akkor is megmarad az MKB név?

Az, hogy a Budapest Bank olvad be az MKB Bankba, alapvetően jogtechnikai kérdés volt. Az egyesülés során arra törekszünk, hogy a két bank, illetve jövőre a Takarék Csoport beolvadása után a három bank legfontosabb értékeit vigyük tovább. 2023 májusára, amikor a bankholding harmadik tagbankja is megérkezik a fúzióba, új márkanevet vezetünk be. Hogy mi lesz az egységes bank neve, azt nem árulhatom el, ennek a kidolgozásán most egy szakértői csoport dolgozik.

BRAND & CONTENT