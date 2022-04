Mennyibe kerül, ha törik a német autó?

A vásárlók egy része kénytelen a használtautók felé fordulni. Nincs fél- vagy egyéves várakozási idő, szájhúzós megalkuvás a konfigurációhoz képest, mert épp ez vagy az hiánycikk, egy használtautó esetében a papírok kitöltése, valamint a tulajdonjoghoz, forgalmihoz, eredetiségvizsgálathoz kapcsolódó kötelező körök után már mehetünk is tankolni az első töltőállomásra.

Ezzel párhuzamosan nemcsak az autók árai ugrottak meg, hanem a vásárlóerő is több szegmensre osztódik: akinek minden mindegy, csak négy kereke legyen, ne fogyasszon sokat, van akinek már az is fontos, hogy az adott modell hogyan szerepel egy törésteszten, vannak, akik a luxus érzését keresik - bár sokszor ezek a járművek alulról súrolják az új autók árkategóriáját - és ne felejtsük ki a felsorolásból, a tudatos vásárlókat, akik weboldalak százait böngészik végig, mire megtalálják pontosan azt a típust, ami kielégíti az igényeket.

Használt autót átvizsgálás után Természetesen a legalaposabb körültekintés mellett is előfordulhatnak olyan rejtett hibák, amelyeket csak a szakemberek vesznek észre egy alapos áttekintés, állapotfelmérés során. Ha biztosra akarunk menni, a Természetesen a legalaposabb körültekintés mellett is előfordulhatnak olyan rejtett hibák, amelyeket csak a szakemberek vesznek észre egy alapos áttekintés, állapotfelmérés során. Ha biztosra akarunk menni, a TotalCheck használtautó-átvizsgálás során részletesen tájékozódhatunk a megvásárolni kívánt jármű állapotáról, az esetleges hibákról, valamint azok várható javítási költségeiről, így elkerülve a kínos meglepetéseket, amelyek sokszor csak hónapokkal az adásvételi szerződés aláírása után jelentkeznek. A műszaki állapotról, várható kiadásokról és a szükséges javításokról írásos és elektronikus dokumentációt készítenek, amelyet várhatóan az átvizsgálást követő 3 munkanap során küldi a szerviz. Csomagok és időpontfoglalás: www.totalcheck.hu

Mindegy milyen régóta rendelkezünk jogosítvánnyal vagy hány vezetéstechnikai tréningeken voltunk, még a legnagyobb rutinnal rendelkező sofőrökkel is megeshet saját, vagy önhibájukon kívüli kisebb-nagyobb koccanás, baleset. Elbambultunk, a másik autós nem figyelt eléggé, fáradtan nekitolattunk valaminek, vagy épp elfelejtettek mögöttünk időben fékezni. Az autóban kár keletkezett, nincs mit tenni, meg kell javítani. Ilyen esetben a hivatalos szakszervizben ugyan megkérik az árát, hogy a sérülést helyrehozzák, de legalább biztosak lehetünk benne, hogy nem kontár munkát végeznek majd a szakemberek.

Mire számíthat, aki használt német prémiumban gondolkozik? Mielőtt előszedjük a számológépet, az ismerőst, meg a Google keresőt, és vadul pötyögni kezdünk, először is nézzük meg, hogy pontosan milyen típust nézünk, melyik évjáratot. Mivel a magyar használtautók zöme nagyjából már 15 éves tinédzsernek számít, így egyszerűbb ha a prémiumok közül átlagos 12 éves, tehát 2010-es BMW-t (320d E90), Audi-t (A4 2.0 TDI), vagy Mercedes-t (C 220 CDI W204) hasonlítunk össze.

Amikor kategorikusan a német prémium triumvirátus felé húz a szívünk, az első kérdés, amit még a vásárlás előtt érdemes feltenni, hogy mire szeretnénk használni az autót, ki fogja legtöbbet vezetni, és ennél a három típusnál azt is számításba kell venni, hogy ha bármilyen sérülést szenved az autó, nem terheli-e meg a pénztárcánkat a javítási költség? Kifejezetten kellemetlen, amikor a nyaralást kell azért lemondani, mert kell a pénz a kocsira. Egy kisautó esetében jellemzően kevésbé kell a buksza mélyére nyúlni, de minél közelebb vagyunk a luxushoz, az árak is meredeken nőnek. Az alábbiakban bemutatott szakszervizben történő javítási kalkulációkat a TotálKár kártörténet-lekérdezési szolgáltatás adtaszolgáltató partnerétől kaptuk, anyagdíjat és munkadíjat egyaránt magukba foglalnak, de az áfát nem tartalmazzák.

De mi az a TotálKár? Ha a kiszemelt autó balesetes volt az utóbbi 20 évben, és javították idehaza, vagy legalábbis kellett volna, itt szinte biztosan megtaláljuk. És ez miért jó? Mert így tudjuk, korábban mit javították az autót, azaz hol érdemes jobban megvizsgálni. Attól, hogy sérült volt egy autó, még nem kell elállni a vásárlástól, ez akár jó alkualap is lehet. A TotálKár Kártörténet lekérdezés használata esetén az alap lekérdezés ingyenes. Ha nincs kártörténeti adatunk, még csak fizetnünk sem kell. A részletesebb gépjárműkár-kalkulációs adatok lekérése 3990 Ft. Az adatokat egyenesen a javítási kalkulációkat készítők töltik fel, a legálisan működő magyar piac szinte teljes egésze ezt használja. A szolgáltatást a totalkar.hu felületén érheti el.

Ha például elbambultunk és leamortizáltuk az első lökhárítót, az ember azonnal a szívéhez nyúl, és lefogadom, hogy szinte mindenki arra gondol, hogy egy BMW-n majd legalább kétszer annyi lesz a javítási költség, szemben a másik kettővel. Pedig az igazság az, hogy az első lökös helyrehozatala esetében a Mercedes javítási költsége munkadíjjal együtt közel 310.000 Ft-ra rúg, az Audi A4 esetében 290.000 Ft körül fogunk fizetni, és a BMW tulajok 280.000 Ft-ból ússzák meg a szakszervízben a javítást fényezéssel, alkatrész cserével együtt. Tehát, ha egy négyfős balatoni nyaralást terveztünk volna, azt nagyjából ezen a ponton el is engedhetjük.

Egy elnézett tolatásból, vagy a mögöttünk haladó hibájából fakadó hátsó lökhárító teljeskörű helyrehozatala már nagyságrendileg ugyanez a szint, 318.000 Ft. körül mozog a BMW, 298.000 Ft-ból ússza meg egy Mercedes tulaj, és a szakszervízben 275.000 Ft-ot kérnek el az Audi javításáért, anyagköltséggel és munkadíjjal együtt.

Ilyen esetben hatványozottan él az a mondás, hogy akinek van pénze majomra, legyen banánra is, ellenkező esetben el kell viselnünk, ahogy a forgalom többi résztvevője vegyes érzelmekkel telve figyeli a sérült autónk hátsó felét - már ha a sérülés olyan mértékű, hogy azzal még szabályosan részt vehetünk a közlekedésben.

Előfordulhat persze olyan eset is, hogy a szélvédőnk kap egy akkora kavicsot az autópályán, hogy teljes cserére szorul, mert a szakemberek sem szeretnék, ha a javítás után mégis tovább repedne. A BMW esetében a szélvédőcsere 235.000 Ft körül jön ki munkadíjjal, az Audi A4-nél 200.000 Ft-ot kell leszurkolni, a Mercedesnél pedig szintén 235.000 Ft-ba kerül az egész mutatvány mindenestől. Ilyenkor persze mindenki szívja a fogát, de nem érdemes alkudozni, hiszen elég egy nagyobb kátyú, és csinosnak távolról sem nevezhető pókhálót rajzolunk az edzett üvegre. A problémát magasabb árkategóriájú autónál tetézheti a szélvédőfűtés is, ebben az esetben, sajnos mélyebben kell a pénztárca fenekére nézni.

Ha a motorháztető sérül meg egy ráfutásos balesetnél ,a komplett csere a szakszervizes árak szerint a Mercedesnél 401.000 Ft plusz az apró, az Audinál kiszakadhat a tulajokból egy cifrább káromkodás, amikor meglátják, hogy a végszámla összege majdnem 427.000 Ft-ra rúg, miközben a BMW-ben ülők 346.000 Ft-ot hagynak ott, fényezéssel, anyagköltséggel és munkadíjjal együtt. De hát erre jó, ha az ember új autó vásárlásnál előre gondolkozik, és extrában kéri még a ráfutásos balesetek megelőzésére szolgáló érzékelőt.

Amennyiben egy utolsó pillanatban rosszul megválasztott reakcióval sikerült belekormányozni, és nemcsak a jobb első sárvédő, hanem az elektromos visszapillantó tükör is ment a kukába, akkor bizony a sárvédő javítása lesz a legkisebb probléma. Amíg annak cseréje a BMW esetében közel 188.000 Ft-os mutatvány, addig az Audinál ugyanezt 194.000 Ft-ból a Mercedesnél pedig 356.000 Ft-ba kerül. Ezzel szemben a sárvédő javítása kevesebb izzadságcseppet varázsol a tulajdonosok homlokára, ugyanis ha azt nézzük, mennyivel nagyobb felület szenvedte el a kárt, mégis szinte ugyanannyiba kerül a cseréje, vagy egy hangyányit (a Mercinél ez potom 150 ezres különbség) kevesebbet kell fizetni érte, szemben a visszapillantó tükör cseréjével. A sorrendet megtartva a BMW-nél 183.000 Ft-ot, az Audinál 198.000 Ft-ot, a Mercedesnél pedig éppen pont 200.000 Ft-ot fogunk a szakszervizben befizetni a pénztárba.

A jelenlegi használtautós hirdetéseket böngészve a legtöbb eladásra váró példányt az Audi A4-re dobja ki a kereső. A szakszervizek árait elnézve az emberben nehéz elnyomni a kisördögöt, hogy vajon a javítási költségeket elnézve, talán nem is véletlen? Ha egy kellemetlen szendvicsben kezdődik, vagy ér véget a napunk, és az első-hátsó fényszórókat is sikerült végérvényesen leamortizálni, nem lennénk egyik tulajdonos helyében sem, amikor megkapja a részletes kárfelmérőt, ami tartalmazza a várható javítás költségeit. A Mercedes tulajdonosok, valószínűleg lábon kihordanak egy enyhe infarktust, amikor a számla legvégén megpillantják a közel 461.000 Ft-os összeget, amire ugye magánszemély esetén rákerül egy csinos kis ÁFA, de a BMW-s autótársaknak emellé egy szapora szívdobogás is befigyelhet a nettó 584.000 Ft-os tétel láttán, és hogy az Audi A4-el rendelkezők se maradjanak le a “Le kell ülnöm egy percre” híres mondatokról, nálunk potom 462.000 Ft-ból oldja meg a szakszerviz a teljes cserét, munkadíjat, anyagköltséget.

Abba már ezen a ponton sokan bele se mernek gondolni, mi van akkor, ha emellé törik a vezetőoldali ajtó is, mert előre lelőve a poént, az sem lesz sokkal olcsóbb mutatvány, ha a legvégén olyan állapotra szeretnénk helyrehozni, hogy csak a csavarfej árulkodjon róla, hogy valaha le volt szedve. Egy ilyen folyamat esetében közel 429.000 Ft-ért cserélik az Audi A4 vezetőoldali ajtaját, de a Mercedes C220-al se járunk jobban, ott nagyjából 441.000 Ft-ba kerül a komplett szervízdíj, míg a BMW-nél a 345.000 Ft-os ár szinte barátinak számít, amikor fizetésre kerül a sor.

Bárkivel előfordulhat, hogy elbambul, nem észleli megfelelően a fáradtság, vagy a figyelemhiány tüneteit, és egy szerencsétlen helyzet végkifejletében nyílik a vezetőoldali légzsák. Ez a lehető legrosszabb káresemény, és jobbára nem az az első gondolatunk, hogy Jézusom, ez mennyiben áll majd meg?! Hanem, De jó hogy ép bőrrel megúsztuk! - majd aztán jöhet a kétperces káromkodás, ha sértetlenül szálltunk ki az autónkból.

Ebben a szituációban már esélyes lehet egy gazdasági totálkár is, de ha szerencsénk van, és javítható, akkor is egy időre alaposan elintéztük, hogy közlekedési eszköz nélkül maradjunk.

Az Audi A4 esetében a vezetőoldali légzsák, valamint a kormány, öv, és szenzor cseréje egy kicsivel több mint 636.000 Ft-ban fog megállni munkadíjjal, a Mercedes C220-nál szenzor helyett övcsat van, de aki azt gondolja, hogy ettől majd kevesebb lesz, téved. Potom 818.000 Ft-ért cserélik az alkatrészeket a szervizben, a BMW E90 tulajdonosok pedig ugyanezért 546.000 Ft-ot fognak fizetni a számla végösszegén, amire mint minden más tételnél is magánszemélyeknél rákerül az ÁFA.

Kérje az értékcsökkenési kártérítést is! Sokan nem tudják, de ha nem mi voltunk a vétkes fél és az autónk még nem múlt el 6 éves, nem csak a kár helyreállítását, de az autó használtpiaci értékében beállt csökkenést is köteles megtéríteni a károkozónk kötelező biztosítása. Ez az értékcsökkenési kártérítés, amit akár 5 évre visszamenőleg is igényelhetünk. Ennek kalkulációjára használja a TotálKártérítést!

Minden helyzetre sajnos nem lehet előre felkészülni, mindig akadnak olyan esetek, amikor se többet se mást nem tehettünk volna. Ennek ellenére érdemes szem előtt tartania a német használtautó után vágyóknak és rajongóknak, hogy sajnos a prémium nem olcsó javítási költségeket hoz magával. A fenti példákból is látszik, hogy akár egy kisebb koccanás is milyen kiadással terheli meg a tulajdonost. Azonban ha ezzel számolunk még így is belefér a büdzsébe, és a lekérdezések, átvizsgálások után is megvásárolhatónak ítéljük meg az autót, cserébe meg megbízható, remélhetőleg hosszú évekig lesznek mindennapjaink társa az utakon.

