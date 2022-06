Így mentheti meg kedvence életét baj esetén

Magyarországon rekordokat dönt a kisállatok száma, ugyanakkor az állattartás kultúrája még nincs a népszerűségükhöz mérhető szinten. Sok esetben alapvető dolgokkal sincsenek tisztában a gazdik, pedig egy kis odafigyeléssel, gondossággal akár kedvencük életét is megmenthetik a kritikus pillanatokban. Dr. Richter Ádámmal, a gödöllői Suttogó Állatorvosi rendelő orvosával az elsősegély fontosságáról beszélgettünk.

Egyre többször látom, hogy amikor valami baj történik kedvencükkel, a gazdik tanácstalanok, ezért a gyors cselekvés helyett például a közösségi média felületeken próbálnak segítséget kérni. Mi az Önök tapasztalata?

Hasonlót tapasztalunk mi is. Sajnos hiába fejlődött az utóbbi években sokat az állattartás kultúrája, még mindig nagy szélsőségeket mutat. Az internet nagyon hasznos eszköz sok esetben, de vannak olyan helyzetek, amikor nem helyettesítheti a valódi szakmai tudást. Kritikus helyzetben pedig döntő tényező lehet, ha mi magunk gyorsan cselekszünk, és nem mások esetleges tanácsára várunk.

Fotó: Koppány Zsófia/POP - Pet On Pictures Dr. Richter Ádám

Egy traumás sérülésnél vagy súlyosabb hányásnál, allergiás esetnél fontos a minél gyorsabb elsősegélynyújtás, amit sok esetben mi magunk is megtehetünk, és ezzel stabilizálhatjuk kedvencünk állapotát, amíg eljutunk vele az orvoshoz.

Viszont a gyors beavatkozást, segítséget igénylő esetek sokszor nem rendelési időben történnek. Ez nem könnyíti meg a gazdik helyzetét.

Így van, és gyakran nem tudják az emberek, hogy ilyen esetben éppen hol és kit keressenek. Sokan keresnek minket úgy a Suttogóban, hogy előtte már 15 állatorvost felhívtak, ebből mondjuk 10 nem vette fel a telefont, 5 pedig nem ért rá, mert épp más dolga volt. Eleve kevés olyan hely van, ami ügyeleti időben is elérhető telefonon, ezért előre készülni kell az ilyen vészhelyzetekre, egy felfokozott állapotban ez nagyon sokat ér. Mentsük el a telefonunkba az állatorvosi ügyelet számát, vagy ahogy egy hűtőmágnes kint van az otthonukban a 0-24 órában elérhető villanyszerelő, vagy gázszerelő számával, egy állatorvosi ügyelet telefonszámát vagy címét szintén kirakhatjuk. Ha tudjuk, kit hívhatunk ilyenkor, az rendkívül értékes perceket jelenthet, ne vegyük félvállról.

Sokszor a tulajdonos is sokat tehet, hogy szállítható állapotba kerüljön a kedvence. Mit javasol ilyen helyzetekre?

Gyakori eset a traumás sérülés, például egy vágás, amit maga a gazdi is el tud látni. Ahogy a saját kezén, ha elvágja az ujját, tudja, hogy beköti, mielőtt elindul az orvoshoz, hogy legalább egy kicsit csökkentse a vérzést. Ehhez nem szükséges a Google kereső vagy a Facebookra beírt kérdés, fontosabb, hogy minél gyorsabban orvosoljuk a problémát. Utána már hívható az orvos és sokkal nyugodtabban tudjuk közösen kezelni a helyzetet, kitalálni a legjobb megoldást.

Fotó: Koppány Zsófia/POP - Pet On Pictures

Ha már itt tartunk. Mi az, amire érdemes felkészülni otthon, amit érdemes otthon tartani, hogy az ilyen helyzetekben legyen mihez nyúlni?

A leggyakoribbak a traumás sérülések, csakúgy, mint nálunk, embereknél is. Ez nem feltétlen kell, hogy egy komoly, nagy szövet károsodással járó sérülés legyen, elég, ha beakad a kutya füle valamibe, vagy megharapják séta közben, esetleg elvágja a talpát. Ezek is nagy vérzéssel járhatnak, ami hirtelen a tulajdonosnak sokkoló lehet. Ez általában nem jár életveszélyes állapottal együtt, de gyors kezelést igényelhet. Erre előre felkészülhetünk, ha van otthon egy adag géz, kötszer, rugalmas pólya, egy adag sebfertőtlenítő, amit egy állatpatikában vagy az állatorvosoknál könnyen be lehet szerezni.

Mi legyen mindenképp az elsősegély készletünkben? Suttogó rendelő QR kód Ugyan szigorúan nézve nem a készlet része, de mégis az egyik legfontosabb dolog baj esetére, ha tudjuk, melyik állatorvosi rendelőhöz fordulhatunk ügyeleti időben. Már előre mentsük el a telefonunkba és tegyük elérhető helyre a család számára is a rendelési időn kívül is hívható rendelő telefonszámát! A gödöllői Suttogó Állatorvosi rendelő minden nap hívható ezen a számon +36 70 940 38 33, ha kedvence sürgős ellátásra szorul.

A készlet tartalma: - gumikesztyű - steril gézkötöző pólya és gézlap kötözéshez, tisztításhoz - rugalmas pólya, ragtapasz rögzítéshez - hasfogó erős hasmenés esetére (például széntabletta vagy más, vény nélkül beszerezhető, állatok számára is adható készítmény) - fertőtlenítő sebkezeléshez, a seb környékének tisztításához - hámosító-, sebkezelő kenőcs - fültisztító pálcika - csipesz, esetleg pluszban kullancscsipesz - flexibilis digitális lázmérő, lehetőleg a pár másodperces verzió Ezeket a szereket, eszközöket tartsuk külön a családi elsősegély készlettől, csak a kedvencünk ellátására használjuk.

Fotó: Koppány Zsófia/POP - Pet On Pictures

Szintén megkezdhetjük a kezelést mi magunk például egy hasmenésnél. Ez nem azt jelenti, hogy ezzel le is tudjuk a dolgot, mert egy hasmenés nagyon sok komoly problémának a tünete lehet, de első körben már mi magunk is adhatunk Bolust vagy széntablettát, bélflóra regenerálót. Persze, ha hányás is társul mellé, akkor már nehezebb dolgunk van, mert nem fog az állatban maradni. De el lehet kezdeni otthon kezelni, majd a továbbiakat egyeztethetjük az orvosunkkal.

Mindig fontos, hogy az ember ilyenkor saját magát is védje, akár szennyeződéstől, akár harapástól. Nagyon sokan nem szeretik használni a szájkosarat, vagy a műanyag szájbekötőt, de amikor fáj valami a kedvencünknek, akkor nem azt nézi, hogy ki nyúl a fájós lábához, ezért esetleg akaratlanul is odakap. Egy gumikesztyűvel pedig az átfertőzést előzhetjük meg, amikor lekezeljük a sebét, lemossuk a szőréből a vért, a rátapadt szennyeződéseket. Ne vegyük ezt se félvállról! Érdemes ezeket otthon egy csomagban tartani, lehetőleg elkülönítve a családi elsősegély csomagtól, hogy ne akkor kelljen a sütő kesztyűvel vagy mással próbálkozni, amikor már minden tiszta vér.

Nekünk az egyik dolog, amit az első saját kutyánk esetén megtanultunk, hogy szinte a leghasznosabb eszköz otthon egy külön a számára vásárolt 10 másodperces lázmérő.

Igen, nagyon sokat segít, és szerencsére ez is már pár ezer forintért elérhető. Általában az állatgyógyászati felhasználásra készült hőmérők nagyon gyorsak és rektálisan – azaz végbélben mérve - tényleg néhány másodperc alatt tudhatjuk azt, hogy mitől van rosszul az állatunk. Például, ha bágyadt, zihál, akkor meg tudjuk nézni, hogy nincs-e 41 fokos láza, vagy épp nincs-e kihűlve, és ez már egy jó támpont ahhoz, hogy tudjuk, most sürgősen szaladni kell-e vele. Orvosként is probléma esetén az első kérdéseink egyike, hogy van-e láza. A tévhittel ellentétben az orrtükör vizsgálata ennek megítéléséhez nem elegendő.

Ilyen speciális eszköz lehet még a kullancseltávolító csipesz -, de egy hagyományos csipesz is hasznos lehet -, amivel viszonylag könnyen eltávolíthatóak a kullancsot, lehetőleg úgy, hogy magunkat se fertőzzük meg. A kézzel eltávolítást nem szoktuk javasolni, mert akkor rossz esetben akár saját szervezetünkbe is bevihetjük a kórokozót, akár a körömágyon keresztül is.

Tartja magát az emberek körében, hogy a kalcium segít az allergiás tünetek kezelésében. Ezt tartsunk otthon?

Ami kalcium beadást követően javul az anélkül is oldódna, ami pedig nem, az azzal sem fog. Egy erősen bedagadt nyelvű kutyánál pedig, aki levegőt is alig kap, nyelni sem igen tud, rengeteg időt vesztünk a hasonló kísérletezéssel. Jobb az állatorvosra bízni a kezelést, a gazdiknak arra kell figyelni, hogy biztosítsák az állat légzését addig is, amíg minél gyorsabban eljutnak vele az orvoshoz. Ez is egy olyan szituáció, amikor nincs idő sokat telefonálgatni, ügyeletet keresni.

Tavasztól kezdve egyébként is megszaporodhatnak a különböző allergiás vészhelyzetek. Ezt okozhatja akár egy méhcsípés, amit addig esetleg nem is tud a gazdi, hogy a kutyája allergiás rá. Sokszor ez is rosszabbul néz ki, mint amilyen problémát okoz egy állatnál. A csípéssel nem feltétlen kell egyből sürgősségi ügyeletre szaladni, általában akkor van probléma, hogyha valamilyen komolyabb légzési vagy keringési elégtelenséggel járó reakció alakul ki, illetve olyan fokú ödéma jelentkezik a fejen, légutakon, ami miatt nehezen kap levegőt és elkezd fulladni a kutyánk. Ilyenkor nincs sok idő, még ha egy extrém bedagadt fejű kutya esetében sem biztos, hogy szükséges a gyógyszeres beavatkozás, mert sokszor magától is csillapodik duzzanat. Viszont ezt lehetőség szerint ne a gazdik döntsék el, egyeztessenek az orvosukkal.

Fotó: Koppány Zsófia/POP - Pet On Pictures

Ha valamilyen típusú mérgezést szenved a kedvencünk növénytől, bármilyen kiszórt vegyianyagtól, műtrágyától, vagy akár egy békától, az információ az egyik legnagyobb kincs. Próbáljuk meg kiszűrni azt, hogy vélhetően mi okozta a mérgezést és pontosan mondjuk el, milyen tünetekről van szó, ezek nagyon hasznos információk lehetnek a megfelelő kezelést illetően.

Ahogy melegszik az idő egyre többször fordulhat elő az állatok esetében is, hogy hőgutát kapnak.

Igen, továbbra is rengetegszer hagyják az autóban a kutyát az emberek, ami rövid idő alatt is nagyon felmelegedhet. A gazdi beszalad 2 percre a boltba, ami a gyakorlatban sokszor negyedóra. Ennyi idő bőven elég ahhoz, hogy komoly hőstressz érje az állatokat, amit nem szabad kockáztatni. Rövid orrú fajtáknál pedig fokozottan érvényesek ezek a dolgok. 40 fokban nem labdázunk vele, nem engedjük össze nyár közepén délben egy kutyafuttatón másik 5 kutyával, mert egyszer csak felborul az egyik és a legrosszabb esetben el is pusztul. Ha úgy látjuk, hogy mégis baj történt, akkor az első, amit tehetünk az állat hűtése. Hosszabb szőrű kutyáknál a vizes törölköző nem sokat ér, nekik keresni kell egy kádat, lavórt, bármit, amibe bele lehet őket tenni és átnedvesíteni a szőrüket. De ne rögtön 8-10 fokos vízzel kezdjük el locsolni, fokozatosságot kell tartani.

Ha pedig a hőségben úszni visszük kedvencünket, akkor még előzőleg, minél biztonságosabb körülmények között győződjünk meg róla, hogy valóban tud-e úszni, ez ugyanis egyáltalán nem biztos. Jobb nem a Duna vagy Tisza sodrásában, örvényei közt szembesülni ezzel! Ma már a kedvenceink számára is kapható mellény, ami biztosítja, hogy a felszínen maradjanak, hasznos lehet egy ilyen segédeszköz beszerzése.

Ha baj esetén túljutottunk az első sokkon és sikerült a lehetőségeinkhez mérten ellátni kedvencünket, hogyan szállítsuk az orvoshoz?

Természetesen ez függ attól is, hogy milyen típusú a sérülés vagy a vészhelyzet, de az egyik legfontosabb, hogy ha tehetjük, ne egyedül vigyük az orvoshoz. Egyrészt nem szerencsés stresszes lelkiállapotban vezetni, másrészt nagy szükség lehet arra, hogy valaki az út közben is figyelni tudjon az állatra. Próbáljuk meg nem fokozni a bajt! Tudat vesztett, fekvő állapotban lévő állatnál fontos, hogyha behelyezzük az autóba, akkor figyeljünk rá, hogy a nyelvét kivegyük a szájüregből, és a nyaka ne legyen betörve, hogy biztosítsuk a szabad légzést. Sokan szeretik a biztonsági övhöz csatlakoztatható pórázokat, de ilyen esetben ez kevésbé szerencsés, inkább a szállítóboxokat érdemes használni.

