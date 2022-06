Ötletek és stúdió tehát már volt kéznél, a forgalmazás viszont teljesen más terep, itt nem volt a Marvelnek semmiféle tapasztalta. A Universal Picturesszel kezdtek el tárgyalásokat folytatni arról, hogy legyenek a forgalmazói a Marvel moziknak. Ez már csak azért is kapóra jött, mert ekkor még a Universalnál voltak Namor és Hulk megfilmesítési jogai. A Marvel több vasat is tartott a tűzben, párhuzamosan a Paramount Picturesszel is tárgyalni kezdtek. A Merrill Lynch közben kezdte érezni, hogy nem igazán haladnak a dolgok, így már nem voltak hajlandóak teljesen előfinanszírozni a Marvel filmeket, a költségek egyharmadát magának a Marvelnek kellett állnia. 2005-ben aztán megszületett a megállapodás, a Marvel végül a Paramounttal kéz a kézben kezdett bele a gyártásba, az anyacég nevét pedig Marvel Enterprisesról Marvel Entertainmentre változtatták, ezzel is jelezve azt, hogy immár a gyártásból is tevékenyen kiveszik a részüket. Sikerült visszaszerezni a New Line Cinemától a Vasember filmes jogai, a Universaltól pedig Hulkét azzal a kikötéssel, hogy a készülő A hihetetlen Hulk mozi terjesztési jogai maradnak még a Universalnál, sőt az esetleges későbbi Hulk filmeknél is igényt tarthatnak erre. Közben bejelentették, hogy készül egy Thor film a Marvel égisze alatt, és sikerült visszaszerezni a Fekete Özvegy jogokat is. Szépen lassan minden adott volt ahhoz, hogy elindulhasson az a grandiózus projekt, amit ma Marvel filmes univerzumként ismerünk.