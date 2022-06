Az embereknél, főként sportolóknál az egyik leggyakoribb sérülési pont a térd, és az egyik leggyakoribb sérülés a térdszalagszakadás. Ez a kisállatok körében is gyakran előfordul?

Igen, sajnos a kutyák esetében is viszonylag gyakori. A macskáknál ez némileg más, hisz eltérő az anatómiájuk, így főleg a kutyákra jellemző a kereszteződő-szalag szakadása. Ha a jobban ismert sportsérülésekhez viszonyítjuk, ott inkább az a jellemző, hogy egy hirtelen erőbehatás, trauma éri ezt a területet, míg a kutyáknál ez jellemzően egy hosszabb folyamat eredménye. Bár az „utolsó csepp a pohárban” náluk is lehet egy rossz mozdulat, vagy egy gödör, amibe belelép.

Fotó: Koppány Zsófia/POP - Pet On Pictures

Fontos különbség a mi hasonló sérülésünkhöz képest a folyamat hossza. Kutyák esetében ezt egy kenderkötél szakadásához lehet hasonlítani. Először egy-egy rost pattan-, kopik el, majd egyre több, míg végül az egyébként rendkívül erős kötél elszakad. Ilyen folyamatos gyengülés következménye, hogy végül elszakad a kereszteződő-szalag. Sokkal kisebb az a hányad az esetükben, amikor hirtelen akkora erőbehatás, trauma éri, aminek következtében egyből elszakad a szalag. Ezt a folyamatot sokszor a tulajdonos nem is veszi észre, csak annyit lát esetleg, hogy kedvence néha felkapja a lábát, esetleg kicsit máshogy ül le, végül már csak azt látja, amikor kutyája már háromlábon szökdécsel.

Az egyes kutyák anatómiája mennyiben játszhat ebben szerepet? Hajlamosíthat szalagszakadásra, hogy hogyan fejlődik a kutya térdízületi része?

Vannak fajták, melyeknél gyakrabban előfordulhat. Ilyen például az Újfundlandi, saját betegeink között pedig volt Bullterrier, Staffordshire terrier is, de a retrievereknél, masztiffoknál, vagy a Rottweilereknél is előfordul. Kialakulhat kistestű kutyáknál is, de jellemzően nagytestű, fiatal vagy középkorú csoportba tartozó állatoknál találkozunk vele.

Fotó: Koppány Zsófia/POP - Pet On Pictures

Egy röntgenfelvétel már sokat elárulhat az esetleges veszélyről. Ilyenkor mérni szoktuk a sípcsonti ízfelszín (a sípcsont felső része) dőlésszögét, mert ez kritikus tényező ennél a sérüléstípusnál, tehát ez már önmagában hajlamosíthat arra, hogy elszakadjon a térdszalag.

Melyek azok a tünetek pontosan, amikre érdemes odafigyelni, illetve hogyan különböztessük meg egy másik típusú térdproblémától, a Patellaficamtól?

A tünetek hasonlóak lehetnek. Mivel mindkét probléma a térdízületet érinti, így megkülönböztetése, vagy a két probléma együttes fennállásának diagnosztizálása, egy alapos ortopédiai vizsgálat során tehető meg, amelynek része a végtagok fizikális és röntgen vizsgálata. A klasszikus, medialis patellaficamra a kisterstű, úgynevezett toy fajták hajlamosak leginkább. Egy fiatalkori vizsgálat keretében a probléma diagnosztizálása segítség lehet a gazdik számára a továbbiakra vonatkozóan, illetve már a szülőket is érdemes szűrni az erre hajlamos fajtáknál.

Térdkalács ficamnál (Patella, azaz térdkalács) szinte minden esetben születéstől fennálló probléma, hogy úgymond ki-be ugrál a térdkalács, és általában később okoz igazán problémát. Sajnos, amikor ezt észreveszi a tulajdonos, sokszor már teljesen szétkoptatta a kutya a porcfelszínt és egy idült arthrotikus gyulladás van a térdízületben.

A hátulsó végtag hirtelen kialakuló, vagy időről-időre visszatérő sántasága minden esetben okot ad kedvenceink vizsgálatára. Sokszor az állatorvos már ilyenkor javasolja egy bódításban történt röntgen vizsgálat elvégzését, mert értékelhető röntgent erről a területről csak így tudunk készíteni, természetesen az állat egészségét szem előtt tartva. Jelentősebb fokú sántaság esetén, ami nem javul, már fizikai vizsgálattal is kiválthatóak azok a tünetek, amik egyértelművé teszik, hogy mi a probléma.

Ha beigazolódott a gyanú, hogyan zajlik a kezelés?

Kezelés itt elsősorban műtéti beavatkozást jelent. Többféle műtéti technika van, de a korábban elterjedt különböző szalagpótlások ma már háttérbe szorultak. Az még egy mesterséges szalagpótló anyag behelyezésével történt a térdízületek stabilizálása érdekében. Mi, ma már úgynevezett biomechanikai módszerekkel gyakorlatilag kiváltjuk az elülső kereszteződő-szalagnak a funkcióját, tehát nem történik konkrét szalag pótlás.

A nálunk is leggyakrabban alkalmazott TPLO (Tibial Plateau Leveling Osteotomy) műtétnél a sípcsont felső részét, az ízületi felszínét úgy forgatjuk el, hogy a sípcsontnak a tengelye és az ízületi felszín (a tibia plató) egymásra merőleges legyen, így az erőhatások által kiváltjuk a kereszteződő-szalagnak a funkcióját. Tehát elforgatjuk a sípcsont tetejét, azt rögzítjük egy speciális implantátummal, majd a gyógyulást követően akár ki is kerülhet az implantátum.

Az implantátum maga orvosi fémből készül, ami irritációt elvileg nem okoz, tehát ettől az állatnak nem lesz problémája. Ezek a mai lemezek akár bent is maradhatnak, de ha mégis bármiféle probléma felmerülne, miután gyógyult a csont az elfűrészelt területen – ugyanúgy, mint egy csonttörésnek is meg kell gyógyulnia - utána eltávolítható.

Fotó: Koppány Zsófia/POP - Pet On Pictures

Ez az eljárás pontos műtéti tervezést igényel. A röntgen alapján meghatározzuk, hogy milyen eszközzel érdemes vagy lehet ezt a műtétet elvégezni, mennyit kell forgatni az érintett felületen, mekkora implantátumra lesz szükség és azt hogyan, hová rögzítjük fel az érintett felületen.

Az minek köszönhető, hogy ma már felváltotta ez az eljárás a korábbi, szalagpótlásos műtéteket?

Régebben inkább nagyobb testű kutyákra volt elérhető implantátum, míg most már egészen a mini fajtákra is van nagyon kisméretű TPLO lemez, ami az ő anatómiájukhoz is jobban alkalmazkodik. A műtéti megoldás terjedésével fejlődtek ezek is, és egy pótolt szalaghoz képest precízebb műtéti tervezés érhető el, jól megválasztott implantátumok és megfelelően kivitelezett beavatkozás esetén kisebb az implantátumok elvesztésével (törésével, meghajlásával) járó szövődmény. Nekünk egyértelműen jobban működnek, mint a szalagpótlások.

Bármennyire is „egyszerűnek” tűnik így elmesélve, gondolom ebben az esetben is megfelelő gyakorlat kell hozzá és érdemes specialistához fordulni.

Igen, ezt érdemes olyan helyen elvégeztetni, ahol kifejezetten ortopédia műtéteket végeznek. Sajnos ennek is lehetnek komplikációi, szövődményei, az állat anatómiája befolyásolhatja azt, hogy mennyire könnyű vagy éppen mennyire nehéz egy implantátumot felhelyezni. A forgatás mértéke sem mindegy, ennek is vannak limitáló tényezői. Összességében valóban nem annyira egyszerű, mint ahogy az imént összefoglaltam, de a szakma szabályait betartva, kellő tapasztalattal hatékony megoldás.

Önöknél mennyire gyakran van ilyen műtét?

Heti szinten előfordul nálunk TPLO műtét. Az ügyelet miatt is sok olyan beteg érkezik, aki törés gyanús, de kiderül, hogy nem csontsérüléssel, hanem szalagsérüléssel kerül be. Mivel ez hirtelen olyan sántaságot jelent, ami a tulajdonos számára felérhet egy lábtöréssel, nem tudja, hogy esetleg nem arról van szó.

Egy ilyen műtétet követően mennyi időt vesz igénybe a felépülés?

Ez nagyon változó. Van, hogy a kontrollra, akár a 10 napos varratszedésre már teljes végtag használattal érkezik meg a páciensünk, ez elég látványos eredmény a gazdik számára is. A műtét után 4-6 héttel egy kontroll röntgen segítségével bíráljuk el a gyógyulást. De a felépülés és a lábhasználat attól is függ, hogy milyen korú, fajtájú kutyáról van szó, hogy van-e egyéb sérülés, illetve arthrózis az ízületen belül. Egy régóta fennálló ízületi probléma esetén lassabb gyógyulás várható, rossz esetben valamilyen fokú sántaság visszamaradhat, de még így is sokkal jobban szoktak működni a kutyák lábai a műtét elvégzését követően.

A teljes felépülést olyan 6-10 hétre szoktuk mondani, amiben sokat segíthet például a fizioterápia, ez már nálunk is elérhető, többek között azért, hogy a műtétek utáni regenerálódást ezzel is segíthessük. A fizioterápia elkezdésére azt lehet mondani, hogy minél előbb, annál jobb. Általában teljes sebgyógyulás után az izomzat megtartására, növelésére kiválóan alkalmazható. Az átmozgatást szakember végzi, ellenőrzött körülmények között és ezzel fokozatosan készítjük fel a kutya lábát arra, hogy jobban terhelje, amit egyébként esetleg inkább kímélne.

A gazdi mire figyeljen az otthoni környezetben? Hogyan oldja meg például a sétáltatást?

Az első 4-6 hétben nagyon fontos, hogy a sétáltatás kontrolláltan történjen. Tehát ne engedjük ki szabadon rohangálni a kertbe, ne engedjük össze más kutyákkal játszani, ne labdázzunk vele, ne ugorjon le sehonnan. Tudjuk, hogy ez sokszor nehéz feladat, és a gazdik hajlamosak ilyenkor nagyon szomorúnak látni a kedvencüket, olykor a kutyás társak is nehezen értik meg, miért nem játszhatnak a kutyák együtt, amikor úgy szeretik egymást. Ez az időszak a tulajdonos számára is nehéz, de igenis korlátozni kell a kutya mozgását, csak pórázon sétáltatni, és fokozatosan visszaszoktatni a terhelésbe, ehhez mi a napi 3-4 alkalommal történő 15-20 perces lassú sétákat szoktuk javasolni.

Mit tegyen az a gazdi, aki mondjuk a kutyájával lakásban él a 3-4. emeleten és nincs lift az épületben? Ő kénytelen a sétához lépcsőn közlekedni a kutyával.

Az első időszakban, hogyha kistestű kutyáról van szó, akkor mindenképp érdemes kímélni és kézben le- majd felvinni a sétáltatáskor, kerüljük el a lépcsőzést. Ha nagyobb testű az állat és nem tudjuk biztonságosan ölben levinni, akkor a legegyszerűbb megoldás, ha egy törölközőt vagy egy lepedőt a hasa alatt átfűzve és ezzel kicsit megemelve a hátulsó részt segítjük a le- és feljutásban, így kímélve a lábait. Ha túljutunk ezen a nehéz, kezdeti időszakon, akkor viszont öröm lesz újra játszani, szaladni látni a kedvencünket.

