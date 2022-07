Az időjárás változása miatt szembe kell nézni azzal, hogy akár Magyarországon is előfordulhatnak kiterjedt tűzesetek a közeljövőben. „A kertek meg tele vannak ültetve olyan könnyen égő fafajtákkal mint a cédrusok vagy a fenyőfélék. Elég lesz egy kerti sütögetésből kipattant parázs, a száraz növényzet és a tetők vinni fogják a tüzet, ha szél is van, akkor különösen. Remélem, hogy soha nem válik valósággá, amit mondok, de előfordulhat, hogy a Pasaréti úttól a Pálvölgyi városrész tetejéig minden égni fog.” Az égéssel keletkezett füst rettenetesen veszélyes, tele van mérgező anyaggal, például szén-monoxiddal, ami pár perc alatt végez az emberrel. „Minden emlősnek, köztük az embernek is olyan szervezete, hogy a szén-monoxidot sokkal inkább megköti, mint az oxigént, tehát ha valaki belélegzi, akkor nagyon hosszú ideig bent is marad.” A tűzeseteknek rengeteg kiindulópontja lehet, okozhatja egy zárlatos vezeték vagy akár szándékos gyújtogatás, de gyakran előfordul, hogy egy parázsló cigaretta csikk eldobása okozza a gondot. A dohányzás nem csupán tűzveszélyes, hanem az egészségre is rendkívül ártalmas, ezért az a legjobb, ha el sem kezdünk dohányozni, ha pedig már dohányzunk, minél előbb szokjunk le róla, hiszen hosszú távon csak így csökkenthetőek száz százalékban a dohányzás ártalmai.