A digitalizáció, a digitális korunk egyik meghatározó szava és folyamata, a cégeknek - beleértve ebbe a kisvállalkozásokat is, nem kérdés, hogy lépést kell tartania vele. Az online átállás sokkal inkább lehetőség és előny, a vállalkozások a segítségével egyszerre tudják növelni a saját hatékonyságukat és az ügyfélélményt.

A Royal Családi Szépségszalon az elmúlt időszakban átalakuláson ment keresztül az Alakíts nagyot! egyik főszereplőjeként. Erről mesél a vállalkozás tulajdonosa, Stein Alexandra és az átalakításban szakértőként aktívan résztvevő Kollár Péter, a Telekom kisvállalkozások szegmens vezetője.

A Royal Családi Szépségszalon 2010-ben nyitotta meg kapuit a szépülni és felüdülni vágyók előtt. A tulajdonos, Stein Alexandra tizennégy fővel viszi a vállalkozást, tevékenységük számos területet lefed, a szalonban dolgozik több fodrász, kozmetikus, kineziológus-természetgyógyász, gyógytornász, masszőrök és személyi edző is.

De mitől családi a szépségszalon? A csendes, zöldövezeti vállalkozás két értelemben is „családias”.

„A fiammal együtt indítottuk a céget, a nővérem a természetgyógyász, az unokaöcsém pedig most kezdett személyi edzőként.”

De a másik aspektus talán még fontosabb, még inkább bizalmat ébreszt a vevők között.

Népszerűségüket Alexandra szerint több dolognak köszönhetik, egyrészt a környéken 2010 óta sorra épültek a lakóparkok, másrészt pedig az egyre bővülő szolgáltatások köre is vonzza az ügyfeleket.

A legfontosabb azonban, hogy mindig precíz és minőségi szolgáltatást kapnak, családias légkörben.

Egy vállalkozás nem csupán új termékekkel, új szolgáltatásokkal érhet el növekedést. Unalomig ismételt és szinte közhelyként hat az a mondás, hogy a 21. század kihívásaira a 21. század eszközeivel kell válaszolni, egy rohamléptékkel digitalizálódó világban a kisvállalkozások sem kerülhetik el a digitális átalakulást, hiszen a folyamat a versenyképesség egyik legfontosabb feltételévé vált.

Az érintett cégek azonban nem minden esetben tudják tartani a lépést.

– osztja meg Kollár Péter, a Telekom szakértője a tapasztalatait.

„ Klasszikus, hogy az időpontokat kockás füzetben vezetik például a kozmetikákban. A kockás füzettel nem az a baj, hogy kockás, hanem hogy egyszerre csak egy helyen látható, nem tudod otthonról ellenőrizni vagy módosítani. Óriási előnye tud lenni a digitális foglalási rendszernek az is, hogy ez esetben rögtön meg is születik egy adatbázis, amiből ki lehet forgatni kik a legértékesebb vevőink, észlelni, ha valaki kezd elmaradozni, és erre keresztértékesítési, vagy ügyfélmegtartási tevékenységeket építhetünk.”

Talán meglepően hangozhat, de a digitális megoldások pont ezeken a rendszereken keresztül erősítik azt, hogy az ügyfél érezze, egyénre szabott törődést kap. „Ekkora ügyfélkör esetén sokat segít, ha nem mindenkire fejben kell emlékezni, és nekik is jobb lesz az élményük, ha személyesebben vannak megszólítva egy akcióval vagy ajánlattal” - mutat rá a szakember. Ezzel együtt úgy látja, Alexandra cége sok esetben élt a digitális világ adata lehetőségekkel.

„Voltak jó kezdeményezéseik, például csináltak Facebook-oldalt, és már a show előtt is jó értékeléseik voltak a Google Mapsen. Ugyanakkor rendszerbe nem álltak ezek össze, így nem született a digitalizációból olyan előny, ami igazán megtolta volna a szekeret.”

Maga Alexandra régóta érezte, hogy fejleszteni kellene, de „tologatta” a tennivalókat, amik aztán a Telekommal összefogva rohamléptékkel valósultak meg, miután a Royal Családi Szépségszalon csatlakozott az Alakíts nagyot! online átalakító show-hoz.

2022. július 4-én indult az Alakíts nagyot! online átalakító sorozat a Telekom Hello Biznisz platformján, amelyben a Telekom szakértői Wolf Gábor marketing tanácsadóval együttműködve elsőként a Royal Családi Szépségszalon szolgáltatásait emelték egy magasabb szintre okos eszközök és digitális megoldások használatával. Az átalakító sorozattal a Telekom célja, hogy különböző iparágban tevékenykedő vállalkozók példáin keresztül megmutassa azt, hogyan tud fejlődni, előrelépni és hatékonyabban működni egy kisvállalkozás a digitális eszközök és megoldások segítségével; példáikon keresztül inspirálja, segítse a vállalkozások digitalizációját.

A változásokra való igény több területen fogalmazódott meg. Például a hajfestésre vagy pedikűrre vágyó anyukákat rendszerint elkísérik a gyerekeik, akiket nehéz lekötni az esetenként másfél-két órát is igénybe vevő kezelések alatt, a stabil wifi hálózatra is több ízben igény mutatkozott.

Az Átalaktó-show részeként Wolf Gábor marketingtanácsadó is ellátogatott a szépségszalonba, ahol rengeteg praktikus tanáccsal szolgált.

Alexandra vállalkozásának digitális átalakításáról egy „ előtte” és egy „ utána” videó készült. A forgatásnem volt könnyű, hiszen a szalon végig nyitva volt ezeken a napokon, úgy, hogy tizenöt idegen folyamatosan ott volt a kamerákkal és a lámpákkal együtt. Wolf Gábor is okozott meglepő pillanatokat, például amikor minden előzmény nélkül letépte az árjegyzéket vagy a kukába söpört kozmetikumokat.

„Végig azzal biztattam magam, hogy a végeredmény jó lesz. Félre kellett tenni az érzelmeket és racionálisan kellett gondolkozni. Azért az üvegtörés pillanatában nagyon kellett uralkodnom magamon...” – emlékszik vissza Alexandra.

Az Alakíts nagyot! átalakító show eredményeképpen viszont megújult a szalon, rengeteg pozitív változás következett be. „A stabil wifi már alap, e nélkül két-három órára el sem jönnek a vendégek” – meséli Alexandra.

A betonbiztos internetkapcsolat a kollégák szakmai fejlődését is támogatja, hiszen a Covid óta megnőtt azon tanfolyamok száma, aminek keretein belül cégek egy-egy új fodrászati vagy kozmetikai termékükről online tartanak ismertetőt.

A digitális átalakulás részeként „felavatott” gyerek-tablet nagyon hamar a kicsik nagy kedvence lett, a pedikűrös részlegben lévő televízió pedig a felnőtteket szórakoztatja a kezelések alatt, illetve a készülék okos ártáblaként is működik, hiszen képes a különböző szolgáltatások díjait megjeleníteni.

A praktikus okoseszközök használata rengeteg időt és energiát segít megspórolni, például sokan nem gondolnák, hogy egy okos konnektor mekkora segítség egy kozmetika számára.

„Távolról is be lehet kapcsolni a gyantagépeket, így megfelelő hőmérsékleten tartja a gyantát.”

Egy sikeres vállalkozásnak nem elég jónak lenni, fontos, hogy minél többekhez eljusson a magas minőségű szolgáltatás híre, és erre a feladatra az internet rengeteg lehetőséget biztosít. A digitális megújulás jegyében a szalon kapott egy szép dizájnnal rendelkező honlapot is.

„Az összes szolgáltatás és az árai is elérhetőek rajta, illetve a kollégákat is bemutatjuk.”

A vállalkozás tuningjának része az egységes megjelenés, amelynek keretében egyrészt a helyiségek azonos dizájnt, a munkatársak céges egyenruhát kaptak, így a szalonba betérők számára önkéntelenül is világossá válik: itt egy igazi csapat dolgozik együtt.

A közösségi média világában a minőségi szolgáltatást nyújtó és ezeket megfelelő, modern módon biztosító vállalatok híre futótűzként tud terjedni. Ennek a gondolatnak a jegyében állították fel a szalon előterében a „szelfifalat”, ahol bárki szelfizhet, aztán pedig az Instagramon vagy a Facebookon mutathatja meg, hogy mennyire ragyogó formában van a Royal Családi Szépségszalonban kapott kezelések után.

A Telekom szakértője szintén elégedett az eredménnyel.

„Egységesebb lett az arculat, könnyebben megtalálható az üzlet az érdeklődők számára, és az ügyfelek által generált tartalommal, a szelfifallal online is terjed a jóhírük. Az ügyfelek által is tapasztalható dolgok mellett egyszerűsödött az együttműködésük a mindennapok megszervezésében, és megnyílt a lehetőség arra, hogy eredménynövelő tevékenységeket építhessenek a digitális foglalás segítségével. A belső működés egyszerűsége az ügyfél számára is előny, mert kisebb az esély a hibákra, nő a megbízhatóság.”