Az igazi Balaton-rajongók szerint a május és a kora ősz a legjobb időszak, ha meg akarjuk ismerni a tó igazi arcát. Ilyenkor lehet tömegek nélkül, nyugodtan felfedezni a hely varázsát. Ez alól Balatonfüred sem kivétel, az a város, ahol egyszerre van jelen a reformkor és a 21. század, ahol évszázadokat utazhatunk az időben a belváros utcáin sétálva. Míg a reformkori városrészben úgy érezzük, megállt az idő, a fokozatosan megújuló városrészekben minimalista épületek, letisztult, tágas terek várnak, és egy modern, élhető város díszletei fogadnak. A településhez csatolt Balatonarács falu kanyargós utcái pedig ismét egy teljesen más világba visznek, és szinte észrevétlenül vezetnek át a Koloska-völgy túraútvonalaira.

A legjobb, ha a várost egy nagy sétával fedezzük fel. Kezdhetjük a reformkori városrészben, ahol szinte minden épületnek saját története van, szépen felújított villák és patinás lakóházak hozzák vissza a 19. század hangulatát. Itt található a különleges Kerektemplom, ami a római Pantheon mintájára épült, és Blaha Lujza egykori nyaralója is. A színésznő rajongott Balatonfüredért, és a korabeli éjszakai élet egyik meghatározó alakja volt. Itt érdemes egy kis szünetet tartani, és betérni egy pohár borra, egy könnyű vacsorára vagy egy vékony tésztás olasz pizzára a Kredencbe, vagy egy szelet süteményre a Kedves cukrászdába.

A közeli, eklektikus stílusban épült Vaszary Villa Vaszary Kolos hercegprímás nyaralója volt. A több mint egy évtizede felújított épület ma nívós kiállításoknak, irodalmi, zenés programoknak ad otthont, kertje és a kávézó terasza pedig az egyik legnyugodtabb hely, ahová egy nyári délután elmenekülhetünk a sétányok nyüzsgése elől. Szinte nincs olyan balatonfüredi turista, akinek fotóin ne szerepelnének a Vitorlás tér híres szobrai. A Halász és Révész mellett a Bujtor Istvánt ábrázoló mű (Farkas Ádám Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása) is a város egyik jelképévé vált. A szobor a színészlegenda vitorlázás iránti szenvedélyének állít emléket, és a Bujtor-filmek gyakori helyszíne, Tihany is jól látható innen.

Balatonfüredet nem a tó közelsége, hanem a gyógyhatású, szénsavas savanyúvíz-források és a kitűnő klíma tették felkapott üdülővárossá. Az orvosok által különféle szervi problémákra elrendelt ivó- és fürdőkúrák miatt már kétszáz évvel ezelőtt is számos művész, híresség és tehetős ember tette át a székhelyét nyárra a balatoni városba. Az Állami Szívkórház egykor fürdőházként működött, ma kardiológiai szakkórház és rehabilitációs központ. Innen csak pár lépés a Kiserdő nevű, ősfás park, ahol a legnagyobb kánikula idején is kellemes a klíma. A hely a reformkorban is fontos találkozóhely volt, a nyarakat itt töltő művészek, írók és politikusok itt értekeztek és szőttek nagy terveket. Itt állt a Dunántúl első kőszínháza is, az 1831-ben megnyílt Magyar Játékszín, amelynek hat megmaradt oszlopa ma is látható.

Nem maradhat ki a Balaton leghíresebb vízparti alléja, a Tagore sétány, ami a Vitorlás térről indul, és egészen az Esterházy Strandig vezet. Itt szobrok és emléktáblák között, árnyas fák alatt csodálhatjuk a Balatont és a Tihanyi-félsziget látványát. A sétány Rabindranáth Tagore Nobel-díjas indiai költőről és festőről kapta a nevét, aki 1926-ban Magyarországon járt és egy ideig a Szívkórház páciense volt. Hálából, hogy felépült, egy hársfát ültetett el, példáját pedig számos híresség, költő, tudós és politikus követte.

Pihentető kikapcsolódás

Az utóbbi években teljesen megváltoztak az utazási szokások és az igények, ma már egészen más szempontok váltak fontossá, mint akár öt, vagy tíz évvel ezelőtt. Sokan keresnek olyan kikapcsolódási lehetőségeket és helyszíneket, ahol jól megfér egymás mellett a jó értelemben vett hedonizmus és a környezettudatosság. Ma már az is teljesen természetes, hogy gyerekek nélkül, kettesben, vagy barátokkal, felnőtt társaságban szeretnénk kikapcsolódni, hiszen a minőségi idő, a minőségi pihenés mindenkinek jár.

Az utóbbi években teljesen megváltoztak az utazási szokások és az igények, ma már egészen más szempontok váltak fontossá, mint akár öt, vagy tíz évvel ezelőtt. Sokan keresnek olyan kikapcsolódási lehetőségeket és helyszíneket, ahol jól megfér egymás mellett a jó értelemben vett hedonizmus és a környezettudatosság. Ma már az is teljesen természetes, hogy gyerekek nélkül, kettesben, vagy barátokkal, felnőtt társaságban szeretnénk kikapcsolódni, hiszen a minőségi idő, a minőségi pihenés mindenkinek jár.

A trendeket Balatonfüred diktálja a szálláshelyek terén is. A letisztultság, a fenntarthatóság, a prémium minőség és a kényelem követelményeinek tökéletesen megfelel a május közepén nyílt LUA Resort, ami a Balaton első ötcsillagos, „adults only" szolgáltatásokat kínáló luxusszállodája. Az adults only itt azt jelenti, hogy csak 14 éven felüli vendégeket fogadnak, mivel hisznek abban, hogy mindenkinek jár olyan pihenés, ahol csak magára és a társára fókuszálhat. Az öbölben épült, 78 szobás szálloda a város új kikötője mellett található, közvetlenül a vízparton, és egy egyedi, minőségi, 21. századi helyszín a felejthetetlen nyári élményekhez. A letisztult dizájn, a környezettudatosság és a luxus találkozása, a természetközeli, de mégis minden igényt kielégítő szálloda a feltöltődés új, a Balatonnál korábban nem létező szintjét kínálja a vendégeinek. A kikapcsolódást olyan helyszínek biztosítják, mint a Balaton vizére épített Sun Lounge & Champagne Terász – a tó egyik legnagyobb lebegőstégje, ahol kényelmes napozóágyakon élvezhetjük a csodálatos panorámát –, vagy az 1000 négyzetméteres spa, ahol a legmagasabb színvonalú szolgáltatások segítségével pihenhetjük ki magunkat.

Ma már az Instagramon örökítjük meg a számunkra legkedvesebb helyszíneket, és pillanatok alatt megoszthatjuk az élményt szeretteinkkel. Néha mégis érdemes eljátszani a gondolattal, hogy milyen nevezetességeket választanánk ki, és mit írnánk, ha képeslapokat küldenénk haza a nyaralásról. Kiválasztottunk néhányat a város nevezetességei és képeslapra illő helyszínei közül.

Kedves Tanárnő! Üdvözletem küldöm Balatonfüredről. Ez a csodás épület a képen a 19. század végén épült Vaszary Villa, a kertje valóságos oázis, a kávézó terasza pedig az egyik legcsendesebb hely a városban. Egy izgalmas, elgondolkodtató kiállítást is megnéztem a villában található Vaszary Galériában. A címe Rippl-Rónai Józseftől Maurer Dóráig, és a magyar modernizmus történetét öleli fel, a kiállított művek a Fővárosi Képtár gyűjteményéből érkeztek. Üdvözlettel, tanítványa, Éva (Fotó: Heim Alexandra / HEIMA)

Drága Nagyi! Balatonfüred egyik legszebb terén ülök egy padon, itt írom neked ezt a képeslapot. Képzeld, a képen látható patinás épület korábban fürdőház volt, és kazánnal melegítették a gyógyhatású savanyúvizet a vendégeknek. Amikor már szanatóriumként működött, olyan pácienseket kezeltek itt, mint Ady Endre, vagy Rabindranáth Tagore. Nagyon jól érzem magam itt, gyönyörű ez a város. Sok szeretettel gondolok rád: Hannus (Fotó: Heim Alexandra / HEIMA)

Szia Nóri, Ezer éve nem írtam kézzel, főleg nem képeslapot. Megérkeztem a LUA Resortba, végre van időm kikapcsolni, magamra figyelni, pihenni és írni Neked néhány sort. Tudod, hogy mennyire szeretem a kortárs épületeket. Ez a szálloda egy kis ékszerdoboz, egészen belopta magát a szívembe. A környezet elegáns, de nem hivalkodó, egyszerre természetes és modern. Délutánonként, amikor már annyira nem süt a nap, kifekszem a lebegő stégre, kezemben egy koktél és olvasok, vagy a Tihanyi-félsziget panorámájában gyönyörködöm. A konyha fantasztikus, gondoltak rám, a vegán vendégre is! Most rohanok, várnak a spa-ban egy kezelésre! Ölelés, Panni (Fotó: Heim Alexandra / HEIMA)

Szia Édesem, Kézzel írt lapot akartam küldeni, mert egy messenger üzenet nem tudja kifejezni azt az életérzést, amibe itt belecsöppentem. Ez a nyugalom szigete, szuper ötlet volt a lányoktól, hogy vonuljunk el ide egy kicsit a gyerekek nélkül. A szobám a Balatonra néz, imádom, hogy érzem a víz illatát. Minden reggel meditálok egy kicsit a vízen lebegő stégen, mielőtt jógázni és wellnessezni indulok. Tudod, hogy imádom a koktélokat, és hogy elég kritikus vagyok, de itt elképesztően profik a bartenderek és óriási a választék. Részt vettünk egy gintonik- és egy rumkóstolón is, nagyon élveztük! Most megyek is átöltözni, mert indulunk vitorlázni. Alig várom, hogy ősszel együtt is visszatérjük ide! Csók, Rita (Fotó: HEIMA)

Kedves András! Azt hiszem, most már értem, hogy miért séta közben születtek meg a filozófusok és írók fejében a legjobb gondolatok. Ez az egyik kedvenc helyem Balatonfüreden, imádok sétálni az árnyas fák alatt. Már megtaláltam Gandhi, Farkas Bertalan, Salvatore Quasimodo fáit, de itt minden nap felfedezek egy érdekes szobrot, vagy emléktáblát. Egyszer Önnek is végig kell járnia ezt az allét, hátha az eszébe jut egy újabb regény, vagy novella ötlete. Üdvözlettel: Gábor (Fotó: Heim Alexandra / HEIMA)

Kedves Anna, Balatonfüred az egyik legszebb város, ahol valaha jártam, ez pedig a Kerektemplom, az egyik legszebb épület a reformkori városrészben. Nagyon érdekes története van, klasszicista stílusban, a római Pantheon mintájára épült meg 1841-ben, a nevét pedig a kupolájáról és az alakjáról kapta. Nagyon örülnék, ha legközelebb velem tartana, és megmutathatnám Önnek a várost. Sok jó étterem van a környéken, és egy kellemes parkot is találtam a közelben. Üdvözlettel, János (Fotó: Heim Alexandra / HEIMA)

Drága Zsuzsa néni, Ezt a füredi képeslapot muszáj volt megvennem neked, nagy színházrajongónak. Ezek a képen a Dunántúl első kőszínházának megmaradt oszlopai, és egy kedves kis parkban, a Kiserdőben láthatók. Képzeld, itt már a reformkorban is pezsgő kulturális élet folyt, ha visszautaznánk az időben, írókkal, művészekkel, politikusokkal találkoznánk. Ezt a helyet mindenképp meg szeretném mutatni neked. Főleg, hogy innen nagyon közel van az egyik Bergmann-cukrászda, ahol állítólag isteniek a sütik. Sok puszi, Luca (Fotó: Heim Alexandra / HEIMA)

Szia Hugi, Egyszerűen imádom ezt a várost! Most, hogy vége a nyárnak, és eltűnt a tömeg, még szebb! Tudtad, hogy Balatonfüredet régen úgy hívták, hogy Savanyúvíz? És hogy annak idején nem is Balaton, hanem az ivó- és a fürdőkúrák miatt lett híres üdülőhely a város? A Gyógy téren eredő Kossuth-forrás igazi hűs oázis, és a kissé szénsavas vize is nagyon finom. Sok puszit küldök, Tesód (Fotó: Heim Alexandra / HEIMA)

Drága Annám!

Innen, a nyugalom szigetéről írok neked. Örülök, hogy megengedtem magamnak ezt a kis kikapcsolódást, igazad volt, rám fért, hogy kiszakadjak a mókuskerékből. A szálloda igazán elegáns és letisztult, a környezet pedig csodás. Az egyik kedvenc helyem a lebegő stég, koktélokkal és a Tihanyi-félsziget panorámájával. A másik pedig a float spa, ahol olyan, mintha egyszerre meditálnék és lebegnék. A jövő heti kerti partin majd kitaláljuk, mikor jöjjünk le együtt, mert ezt neked is ki kell próbálnod!

Pusszantás: Zita (Fotó: Heim Alexandra / HEIMA)

Szia Drágám! Emlékszel azokra a téli estékre, amikor sokadszorra is megnéztük a Pogány Madonnát és a Hamis a babát? Ha Bujtor István füredi szobra előtt sétálok, mindig eszembe jut az az időszak. Elképesztő innen a kilátás a Tihanyi-félszigetre, főleg akkor szeretek itt sétálni, amikor a már lágyabbak a fények, és a Balaton különleges árnyalatokat kap. Hiányzol, Juli (Fotó: Heim Alexandra / HEIMA)

