Faluvégi finomságok: Böllér-napok - A hagyomány szerint disznóvágást nem lehetett bármelyik nap elvégezni, a hiedelem szerint nem kerülhetett rá sor újholdkor, kedden, pénteken és vasárnap. Igazi közösségi program volt, a családok felváltva mentek egymás házához, és segítettek a munkában. A tematikus Böllér-napokon minden malacból készült finomság megtalálható a svédasztalon. A sült kolbász, a májas hurka és a hagymás vér mellett a hagyományos békéscsabai étel, a cigánka (főtt sertésbelsőségekből készített, hashártyába töltött húsétel) is szerepel majd a kínálatban. A fogást kovászos és csemege uborkával is lehet fogyasztani, paprikás zsírban sült burgonyával, reszelt tormával és többféle mustárral is érdemes kipróbálni. (Fotó: Heim Alexandra / HEIMA)