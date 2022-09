Nóra pontosan ebben a cipőben járt, amikor nagyobbik fia tavaly az első osztályt kezdte, de megfogadta, hogy a második gyermekénél már zökkenőmentessé teszi a dolgokat. Ebben pedig az OTP Bank mobilalkalmazása van a segítségére.

A nyári kalamajka

Nóra férje 3 hónapos külföldi munkát kapott, így Nóra egyedül maradt nyárra és a tanévkezdésre két kisfiával, a 8 éves Márkkal és a 7 éves Bencével. Két kisgyerekkel az élete leginkább egy sakkmeccshez hasonlít, amelyben minden egyes lépést előre meg kell terveznie ahhoz, hogy a dolgok gördülékenyen menjenek. A reggelek igénylik a legnagyobb energiabefektetést, amikor a fiúknak nehezükre esik sietni, Nórának viszont időben be kell érnie a munkahelyére. A hűtőn egy nagyméretű naptárra van vezetve a menetrend, hogy ki, mikor, hova megy, a szervezettség a nő jelmondatává vált azóta, amióta gyerekei vannak. A legtöbb szervezést igénylő időszak mindig az óvodai nyári szünet ideje, amikor Nórának gondoskodnia kell arról, hogy a fiúk egy napot se maradjanak egyedül. A nyár a szokásosnál több kihívást tartogatott, mivel Nóra a férjével, akivel két hetet nyaraltak volna együtt, pont ebben az időszakban kapta a hírt, hogy el kell utaznia, ezért borult az egész nyárra tervezett programcsomag.

Végül a nagyszülők és Nóra húga, Eszter segítségével sikerült széppé és tartalmassá tenni ezt az időszakot, de Nórának az utolsó pillanatban kellett átszerveznie a szállásfoglalásukat a Balatonra, így a főszezonban jóval borsosabb áron tudtak pihenni, mint amire számított. Ennek ellenére a nyár meglehetősen jól sikerült, a fiúk egy-egy hetet töltöttek a vidéki nagyszülőknél, Miskolcon és Győrben, egy hetet pedig Eszterrel Bécsben, aki még vidámparkba is elvitte Márkot és Bencét. Nóra pedig elnyúlhatott a balatonfüredi szálloda strandján, hogy töltekezzen a szeptemberi tanévkezdésre, amikor is Márk iskolába megy.

Nem gondolkozott előre

A barátnői már hónapok óta figyelmeztették a tanévkezdéssel járó feladatokkal teli időszakra, nem beszélve annak anyagi vonzatáról. Nóra azóta sokszor gondol vissza augusztusra, hogy vajon mit tehetett volna azért, hogy akkor szervezettebben menjenek a dolgok.

„Egyértelműen a pénzügyi tudatosságban kellene fejlődnöm. Bár az életünket meglehetős szervezettség jellemzi, a nyári kalamajka miatt a pénzügyi tervezés elmaradt” – osztja meg gondolatait.

„Márk idén már másodikba megy, míg Bence most kezdi az elsőt.

Az utolsó pár hónapban a barátnőm tanácsára elkezdtem használni az OTP MobilBankot, amelynek segítségével pontosan tudom, hogy mikor, mire és mennyit költöttem. Na és persze azt, hogy a hónap végén mennyi marad a kasszában. Ez mentette meg végül a tanévkezdés viszontagságait.”

Ebben Nórát a Kiadásfigyelő funkció segítette, amelynek révén a bankszámláján történő összes pénzmozgás visszakövethetővé válik. Pontosabban a költések automatikusan kategóriákba sorolódnak, így áttekinthetővé válnak a havi költések. Emellett Nórának az alkalmazáson belül lehetősége van egyéni kategóriák létrehozására is, így azt is figyelemmel tudja kísérni, hogy mennyi pénzt szánt szórakozásra, a kedvenc hobbijára, vagy – mint jelen esetben – a sulikezdésre. Végül az is világossá válik a számára, hogy ezek a költségek az egyes hónapokban növekedtek vagy csökkentek.

Az OTP MobilBank Kiadásfigyelője segítségével tudatosabban kezelheti a pénzügyeit. Az automata költéskategorizáló funkció segít áttekinthetőbbé tenni, tervezni és rendszerezni a havi költéseket, összességében és tételesen is listázva a kiadásokat. A rendszer automatikusan felismeri és a megfelelő költési kategóriába sorolja a kiadási tételeket, de saját, személyre szabott kategóriák is hozzáadhatóak a már meglévőkhöz. A Kiadásfigyelő mellett számos új pénzügyi funkcióval és kiemelkedő technológiai megoldással teszi egyszerűbbé, kényelmesebbé a napi pénzügyek intézését. Ilyen például a fizetési kérelem funkció, amely elegáns, visszafogott, mégis hatékony módja a tartozások visszaigénylésének.

Egy „aprócska” gond

Idén augusztusban azért mégis akadt egy olyan probléma, amire Nóra nem számított. Az egyik főiskolás barátnője, Mariann férjhez ment, és a barátnők közösen úgy döntöttek, hogy lánybúcsút szerveznek neki. Mivel a többi barátnő gyerekei még egészen kicsik voltak, mire Nóra kettőt pislogott, a közös chatcsoportban már ki is nevezték az esemény főszervezőjévé. Végül megannyi telefonálgatás és járkálás után sikerült leszerveznie a lánybúcsút, ami meglehetősen jól sikerült, azonban az általa a költségekre megelőlegezett összeg nem érkezett be hiánytalanul. Mariann két kolléganője, Janka és Kitti ugyanis megannyi telefonhívás és sms ellenére sem utalta el a szükséges pénzt Nórának, akinek bizony az a 24 ezer forint nagyon is hiányzott a kasszából az iskolakezdés előtt.

Végül az egyik barátnője ajánlotta a figyelmébe az OTP MobilBank fizetési kérelem funkcióját, amelynek segítségével könnyedén és hatékonyan tudja felhívni a figyelmet a tartozásra. Ehhez Nórának nem kellett mást tennie, mint elkérni Janka és Kitti számlaszámát, ami szintén OTP Bankos volt, majd fizetési kérelmet indítani feléjük. Az összeg már másnap Nóra számláján landolt, ő pedig két fogadalmat is tett:

soha többet nem szervez senkinek lánybúcsút, és mostantól rendszeresen használni fogja az OTP MobilBank szolgáltatásait.

További információk itt érhetőek el. A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta. A tájékoztatás nem teljes körű, ezért további részletekről kérjük, tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban és honlapján (www.otpbank.hu) közzétett üzletszabályzatokból és hirdetményekből.

Az OTP Bank 2021-ben elnyerte a Digitális Jólét Program kiemelkedő digitális hitelintézet védjegyét. A bank fejlesztéseivel, a Digitális Jólét Programban foglalt elvekkel összhangban, elősegíti a digitális átalakulást, mint átfogó, esélyteremtő társadalmi változást, amelynek középpontjában ügyfelei állnak.

BRAND & CONTENT