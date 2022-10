Nagymarostól a Duna-part mentén sík terepen juthatunk el észak felé Zebegénybe, dél felé pedig Vácra. Mind a két vonal kerékpárúton halad. Ha a túlpartot választaná – ahogy mi is tettük –, akkor kompra kell szállni. Aki könnyedebb (sík) túrát keres, innen egészen Szentendréig pedálozhat, ahonnan HÉV-vel visszatérhet a fővárosba. Útközben érdemes betérni a Szentendrei-szigetre és leheveredni a szigetcsúcson. Mi nem ezt választottuk, hanem egy sokkalta látványosabb, de még bőven teljesíthető szakaszt Visegrád irányába: kompozás után az Apát-kúti-patak mentén felkaptattunk a Pilistetőre. Fontos, hogy a környezetre is ügyeljünk, ezért ne autóval induljunk útnak: közösségi közlekedéssel is könnyen eljuthatunk a kiindulópontig. Magyarország, így Budapest és a környező vidék levegője is folyamatosan romlik, amelynek egyik fő oka a járművek által kibocsátott káros anyagok. Ma már sokat tehetünk azért, hogy a közvetlen környezetünkben, a városi terekben is csökkentsük az ártalmakat. Elsőre kis lépésekben is gondolkodhatunk: anélkül, hogy drasztikus változtatásokra szánnánk el magunkat, igyekezzünk fokozatosan elhagyni a káros szokásokat. Így nagyobb az esélye, hogy ezek az új szokások hosszútávon velünk maradnak és füstmenteseb városban élhetünk. Ha tudjuk, a hétköznapokban is válasszuk a tömegközlekedést, biciklit vagy rollert, ám ha mindenképpen autóval kell mennünk, lehetőleg ne egyedül üljünk benne és ügyeljünk rá, hogy várakozás közben ne járassuk a motort. Már így is sokat tehetünk a környezetünkért. (Fotó: Ancsin Gábor / Képszerk.hu)