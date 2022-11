Az autóipar és a mobilhálózatok olyannyira kéz a kézben járnak, hogy az egyik lényegében segített a másiknak megszületni: miután Amerikában fellendült a lakossági autózás, igény volt a mobiltelefonra is, az első hordozható telefon pedig gyakorlatilag egy autó volt: 1946 júniusában már megvolt az elvi lehetősége annak, hogy az autópályán telefonáljunk egy beépített mobillal, persze csak nagyon korlátozottan és kezdetlegesen.

Az azóta eltelt közel 80 év még szorosabbra fűzte az autók és a mobiladat viszonyát, és nem az a lényeg, hogy van-e mindent tudó, internettel kommunikáló kijelző az autóban, hogy akadásmentesen futnak-e az online zenei szolgáltatások, vagy épp le tudunk-e tölteni valami kényelmi funkciót egy frissítéssel, hanem itt távoli vezérlésről, okos ökoszisztémáról és egymással kommunikáló autókról kell beszélnünk: ha egy balesetmentes, önvezető jövőt képzelünk el magunknak, abból nem maradhat el a mobiladat sem, az 5G pedig ezen belül is kiemelten fontos szereppel bír. Nem zárójelesen érdemes megemlíteni, hogy önvezetés terén van egy nemzetközileg is sikeres magyar cég (AImotive), míg elsőként a Vodafone-nak köszönhetően már nálunk is adott az ilyen típusú fejlődéshez és fejlesztésekhez az 5G technológia.

Ahhoz, hogy az 5G fontosságát megértsük, tudnunk kell, hogy egy internethálózat nagyon sokféleképpen lehet gyors. Hagyományos értelemben a gyors internet alatt a sávszélességre szoktunk gondolni, amit lényegében úgy kell elképzelni, mintha egy sima országutat hasonlítanánk össze az autópályával: semmit nem érzünk az előnyeiből, amíg adatpöttyként csak egyedül haladunk az úton, de nagyon áldásos, ha sokan vannak körülöttünk. Ha nagy a sávszélesség, akadálymentesen tud jönni a sok adat, lehet nézni 8K felbontásban a filmet, gyorsan mennek a feltöltések, és a nagy, bonyolult weboldalak betöltése is lerövidül – az 5G ebben az értelemben is fejlődött a 4G-hez képest, de nem ez az első számú előnye.

Az 5G tervezési előnyei közül a nagyon sok kapcsolható eszköz, illetve a válaszidő, másnéven ping lerövidítése a két legfontosabb. 2009-ben, amikor a 4G szabványt megalkották, még nem volt képben, hogy a mobiltelefonokon kívül az okosórák, az autók, de még a hűtőgépek és a közlekedési lámpák is kapcsolódni akarnak majd a hálózathoz, a hasonló frekvencián működő 5G-nél viszont ez az első pillanattól fogva megvolt tervezési szempontból, és egyszerűen kötelező ahhoz, hogy az út rengeteg pontjáról, illetve a környező autóktól is valós idejű információkat kapjunk közlekedés közben. Egy önvezető rendszer csak akkor fog jól működni, ha minden mindennel kommunikál, ebből a szempontból az 5G az első olyan mobilhálózat, ami erre tényleg alkalmas is.

A válaszidő legalább ennyire fontos, hiszen a kis méretű adatcsomagok esetén ez adja meg ténylegesen az internet gyorsaságát. A 4G-hálózatok esetén az 50 ms (milliszekundum: a másodperc ezredrésze) már jónak számít, ideális körülmények között 30 ms körül tud, az 5G viszont nagyon stabilan van 20 ms alatt, és akár 5 ms-nál is kisebb tud lenni, ebből adódóan aztán annyira gyorsan szaladnak ide-oda az adatok, hogy akár az is megvalósítható, hogy egy valódi autót a kilométerek százaira levő szimulátorból vagy távirányítóval is lehet vezetni, 4G-vel ez csak jelentős késés árán lenne megvalósítható, az pedig elég szerencsétlen dolog egy autó irányításánál.

Az 5G előnyeit a Formula Student East versenysorozatban is tudják már használni a Vodafone támogatásával. A Formula Student a lelkes mérnökhallgatók által épített pályaautók versenysorozata, amely a modern hálózatot többszörösen is kihasználja: nekik már nem csak egy elmélet, hanem valós tapasztalat a távolról irányítható versenyautó, a BME csapata a megfelelő hardverek és szoftverek elhelyezésével külső szimulátoros irányítással tudja vezetni autóját.

Ezen kívül a versenyautókból valós idejű információkat nyernek ki futam közben, meg lehet tudni, hogy minden versenyző betartja-e a szabályzatot – korábban ezeket a méréseket csak adattárolóra rögzítették, az azonnali kontroll viszont hitelesebb és biztosabb egy ilyen megmérettetés esetén, de nemcsak a verseny tisztaságát, hanem a személyes fejlődést is elő lehet segíteni azzal, ha a csapattagok a saját eredményeiket azonnal látják, és tudják, mit kell változtatni a vezetési stíluson vagy a technikán.

Az 5G viszont nemcsak azoknak nyújt jó alternatívát a modern internetezésre, akik most ismerkednek a technológiával: a régebbi mobilhálózatokon üzemeltetett flottakövető rendszerek is új szintre emelkedhetnek az 5G-vel, gondolhatunk itt a hagyományos követésre, ami kevesebb energia felhasználásával sokkal pontosabb, több adatból álló statisztikát ad az üzemeltetőknek az autó mindenkori sebességéről, a speciális, például hűtést igénylő áruk szállítási biztonságáról, de lényegében bármiről tud valós idejű adatokat villámgyorsan a kezelőhöz juttatni, sokkal magasabb szinten, mint a 2G, a 3G és a 4G valaha.

Az 5G kapcsán fontos, hogy a lakossági felhasználók gyorsabb, kevesebb energiát használó szolgáltatást kapnak, de a mobiltelefonos használaton túl megannyi egyéb területen nagyon hasznos szerepet kap, a következő évek pedig egyre inkább arról fognak szólni, hogy mindenféle felhasználási módja elterjed. Ma még lehet belőle a piacon versenyelőnyt csinálni, holnap viszont már csak kapkodni lehet, hogy le ne maradjunk róla.

