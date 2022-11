Míg felmenőink, illetve az X és az Y generáció tagjai malacperselyben gyűjtötték a szülőktől kapott, vagy újságkihordással megkeresett zsebpénzüket, a mai tinédzserek jóval kevesebbet találkoznak készpénzzel, és mint minden mást, a pénzügyeiket is a telefonjukkal intézik. Néhány évtized alatt eljutottunk a bankfiókokban való sorban állástól a mobilfizetésig, a pár másodperces tranzakciókig és a személyes jelenlétet sem kívánó számlanyitásig. A pénzintézeteknek folyamatosan alkalmazkodniuk kell legfiatalabb ügyfeleik igényeihez, miközben biztosítaniuk kell azt is, hogy a pénzügyi műveletek ne csak gyorsak és könnyen elérhetők, hanem biztonságosak is legyenek.

A 80-as, 90-es évek szülöttei még emlékeznek arra, hogy milyen érzés volt kiborítani a klasszikus pléh kutyaházperselyt, vagy beváltani a takarékbélyeg-füzetet a vakáció, vagy a régóta vágyott bicikli megvásárlása előtt. A pénzügyi tudatosságra való nevelés a takarékossággal kezdődött, amely a pénz gyűjtését és tárolását jelentette – akkor is, ha ez nem volt teljesen biztonságos.

Aztán jöttek az első diákmunkák, az ösztöndíjak, majd az első fizetés, és ehhez bankszámlát kellett nyitni egy közeli pénzintézetben.

Míg ma már több banknál elég ehhez egy szelfi, annak idején ez hosszú procedúra volt, sok adminisztrációval, ugyanakkor legalább olyan fontos mérföldkő volt a felnőtté válás útján, mint a személyi igazolvány.

A bankkártyák megjelenése sokkal egyszerűbbé tette az életet: nyugodtabban indultunk el az éjszakába, vagy egy fesztiválra, hiszen nem kellett nagyobb összegű készpénzt magunknál tartani, vagy azt számolgatni, ki tudjuk-e fizetni a taxit.

A netbanktól a mobiltárcáig

A 2000-es években mindennapi életünk egyre nagyobb része költözött a digitális térbe, és ebből a pénzügyeink intézése sem maradhatott ki. Az internet és az okoseszközök elterjedése életre hívta a netbankolást: ahogy vásárolni sem tértünk már be mindig az üzletekbe, hanem a webshopokban, a fotelból végeztük az ajándékvadászatot, úgy a bankokba sem azért jártunk már, hogy személyesen intézzük a tranzakciókat. A fiatalabb ügyfelek már elvárták, hogy a bankjuk mobilon is elérhető felülettel rendelkezzen.

Míg digitálisan intézni a pénzügyeket sokáig egy opció volt, idővel azoknak is meg kellett barátkozniuk a netes utalásokkal, akik addig idegenkedtek ettől – ha csak nem voltak időmilliomosok, hogy sok időt töltsenek a bankfiókokban. A digitális bankolásra az idősebbek is nyitottá váltak, és egyre gyakrabban választották az online megoldásokat a bankba járás helyett.

Fontos mérföldkő volt az érintésmentes technológia térhódítása is.

A kis összegű vásárlások esetében többé nem kell a PIN-kódot bepötyögni, így sokkal gyorsabban lehet fizetni az élelmiszerboltokban, patikában, szórakozóhelyeken, vagy bárhol. A bankkártyát nem kell kiadni a kezünkből, így csökken az elvesztés vagy a hamisítás kockázata. Az érintésmentes technológiánál minden egyes tranzakciót egyedi titkosítás véd, és attól sem kell tartani, hogy kétszer vonják le a pénzt, ha véletlenül kétszer értünk hozzá a terminálhoz.

Fotó: Napio.de/Unsplash

Innen már csak egy lépés volt a mobilfizetés, amellyel még egyszerűbb az élet. A bankkártyánk és a pénztárcánk akár otthon is maradhat, mert az úgynevezett tokenizáció során a fizikai bankkártya adatait tokenekre, vagyis virtuális bankkártyákra cserélik, és ezek vesznek részt a tranzakciós folyamatokban. A „fizikai” kártya adatai nem tárolódnak fizetés közben, ezért biztonságos a rendszer. Egy virtuális kártya jön létre a mobilunkban, és ha megvannak a feltételek – egy NFC képes mobilkészülék, egy mobiltárca-alkalmazás, és az applikációba regisztrálható Mastercard bankkártya – a mobilunkat a terminálhoz érintve is tudunk fizetni, könnyen és gyorsan. A banki mobiltárca-alkalmazások mellett az Apple Pay és a Google Pay is elérhető már Magyarországon.

Biztonságos-e mindez? A tokeneknek hála, igen

Nemcsak a fiatal felnőttekre igaz, hogy mobilról bárhol, bármikor képesek vásárolni: a metrón ülve, várakozás közben, de még séta vagy más tevékenységek végzése közben is (ez utóbbit nem ajánljuk, mert eltereli a figyelmet a környezetről). A fiatalabb generáció tagjai nagyon nem szeretnek várni, ezért számukra fontos, hogy a virtuális kosarukba került terméket minél gyorsabban ki tudják fizetni és meg tudják rendelni. A kártyaadatok mentése is a gyorsaságot szolgálja: ha gyakran visszatérünk egy webshopba, elmenthetjük a bankkártyánk adatait, így nem kell újra és újra beírni azt a vásárláskor.

A biztonságot fokozza az ún. erős ügyfélhitelesítés is: a vásárlás során az elektronikus fizetési tranzakciót vagy egy egyszer használatos kóddal, vagy ujjlenyomattal és a mobilbanki alkalmazás segítségével kell jóváhagyni. Nincs két egyforma mobilkészülék és ujjlenyomat, az így létrehozott egyedi kódot csak az ügyfél képes használni.

Számlanyitás szelfivel és bankfiók nélküli bankok

Időközben fiatal felnőtté vált és bankszámlát nyitott az a generáció, amelynek tagjai már tipegőként is okoseszközöket nyomkodtak, és akik a gyors, egyszerű digitális megoldásokhoz szoktak hozzá. Rájuk jellemző az is, hogy nem ragaszkodnak egy adott brandhez, bankhoz, és gondolkodás nélkül váltanak szolgáltatót, ha nem elégedettek.

Nem csoda, hogy a pénzintézetek folyamatosan bővítik az online is elintézhető szolgáltatások körét, amelyek korábban személyes jelenlétet igényeltek. Ehhez természetesen a járványhelyzet is hozzájárult, a kijárási korlátozások idején kiderült, hogy rengeteg dolgot el lehet intézni és be lehet szerezni otthonról is. Leegyszerűsödött a számlanyitás folyamata – van, ahol elég egy szelfi és a dokumentumok online kitöltése ehhez, és már a szerződéskötés miatt sem kell elmenni a bankfiókba. Már online is lehet igényelni jelzáloghitelt, betéteket lekötni, módosítani, feltörni, értékpapír-műveleteket végezni, stb. Ezzel együtt a bankfiókok funkciója is módosul,

a pénzintézetek egyre inkább a digitális csatornák felé terelik ügyfeleiket.

Megjelentek az ún. „neobankok” is, amelyeknek nincs fizikai bankfiókjuk, viszont könnyen elérhetők a mobilalkalmazásukon keresztül. Könnyebbé teszik a pénzváltást és a kifizetéseket a gyakran utazó, vagy digitális nomádként több országban dolgozó fiatalok számára, és felgyorsítják a pénzküldés folyamatát is. Ma már sokaknak ezek a bankok az alapvető e-kereskedelmi, nemzetközi utalási vagy éppen devizaátváltási szolgáltatói. A fejlődés folyamatos, napról napra új fogalmakkal, trendekkel találkozunk, és a fintech megoldások és a blokklánc technológiai alapjaiban írják át azt, amit a bankolásról gondolunk. Lehet, hogy az unokáinknak már el kell majd magyarázni, mire használtuk a malacperselyt annak idején.

Ahhoz, hogy a fiatalabb generációk sikeresen kezeljék pénzügyeiket, a számos gyorsan és könnyen használható technológiai megoldás nem elég, az is alapvetően fontos, hogy tudatosan álljanak a pénzügyeikhez. A Mastercardnál már régóta nagy hangsúlyt fektetnek a fiatalabb korosztály megszólítására és edukációjára. A minden évben meghirdetett Év Bankja versenyen belül idén külön kategóriát alkottak: Az év fiataloknak szóló programja 2022 célja az, hogy felhívják a figyelmet a fiatalokat foglalkoztató pénzügyi kérdések és problémák fontosságára. A pályázatokat olyan tevékenységek kapcsán várják, „amelyek képesek egy adott vagy akár több korosztály (14-25 év közötti) speciális és valós igényeire edukatív és kreatív formában reagálni, lehetővé teszik a digitális önkifejezést, adott esetben közösségépítő szerepük is van, de mindenképp egyszerűek és könnyen érthetőek.” A jelentkezés feltételeiről és a Mastercard – Év bankja versenyről az evbankja.hu oldalon található bővebb információ.

