A karácsonyi időszakban nemcsak a bejgli, a halászlé és a töltött káposzta számít visszatérő vendégnek, hanem az ünnepek unalomig ismert filmjei is. Igazi bravúrnak számít ilyenkor nem látni reszketni a betörőket, kihagyni Ben Hur fogatversenyét vagy elkerülni az Igazából szerelem betétdalait. Hogy egy kicsit mi is megkavarjuk az ünnepi filmes menüt, összeállítottunk egy kvízt, amely segíthet abban, hogy a szokásosnál jóval izgalmasabb sorozatokat válasszunk az ünnepre!

Akárhogy is nézzük, az ünnepi hangulathoz a tipikusnak számító filmek, tv-sorozatok és zenék is hozzájárulnak. Nem tisztünk eldönteni, hogy mennyire jó nekünk, hogy ilyenkor újra és újra meghallgathatjuk Mariah Carey All I Want For Christmas Is You című (szinte szó szerint) örökzöld számát vagy a Wham!-től a keserédes Last Christmast, azt viszont tudjuk, hogy a hosszú évek alatt joggal érezzük unalmasnak ezeket a dalokat.

Nincs ez másképp a filmekkel és sorozatokkal sem. A Reszkessetek, betörők! Kevin McCallisterje szinte olyan, mint egy felnőni nem képes távoli rokon, aki minden évben, szinte óramű pontossággal érkezik az ünnepekre, ajtónyitáskor elcuppant egy puszit az arcunk mellé és karácsonyi vacsora közben újra és újra elmeséli, hogyan kínzott meg két szerencsétlen betörőt. Figyelmességből persze mind végighallgatjuk és a nevetünk a mókás történeten, legbelül azonban azt várjuk, hogy végre távozzon a kedves kis rokon, hogy felszabadultan ünnepelhessünk tovább.

Joggal merül fel azonban a kérdés: ha nem fogadjuk a klasszikusokat, mi legyen karácsonyi sorozat- vagy filmes menü? Hogy egy kicsit segítsük a választást, összeállítottunk egy kvízt, amely kitöltése után olvasóink személyre szabott javaslatot kaphatnak arra vonatkozóan, hogy milyen izgalmas – és nem tipikusan karácsonyi – sorozatokban érdemes elmerülni az ünnepi időszakban. Viszlát, Kevin!

De vajon a megannyi sorozat közül melyiket válasszuk? Melyik illik legjobban hozzánk és melyik fog tudni leginkább kikapcsolni, elrepíteni egy olyan világba, ami csak a miénk? Kattintson a kvízre és találja meg, melyik Direct One sorozat képes most leginkább kikapcsolni Önt!

Direct One decemberben érkező Canal+ sorozatai

