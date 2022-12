Az ünnepi halászlé, a kötelező bejgli és a Mennyből az angyal mellé jó néhány évtizede társult a karácsonyi televíziózás élménye. Vajon mennyire borítja fel ezt a streaming szolgáltatók széleskörű és bármikor elérhető kínálata, és ezzel a formátummal továbbra is élvezhetjük-e a szívünkhöz nőtt kedvenceket – többek között ezekre keressük a választ.

Hivatalosan - mint egyfajta népszokás - a nyolcvanas és kilencvenes évek derekán már javában hódított a lakosság körében a karácsonyi tévézés, amely körültekintő csatorna-választással kezdődött. A család döntéshozói megállapodnak abban, hogy melyik nagyfilmet fogják nézni, milyen idősávban hova fognak átkapcsolni és a többi. Útmutatást a TV újság biztosított. Karácsonykor nem illett külön utakon járni, mobiltelefon még nem igazán volt, vagy ha igen, akkor is féltégla méretű, így maximum egy óvatosan becsempészett Pókember képregénnyel lehetett lázadni a döntés ellen. De karácsonykor felesleges is lázadni, hiszen minden karácsonyi filmet imádunk, a süti-kómában pont ezekre van szükségünk.

A hagyományos tévékészülékes karácsonyi filmezés most se zajlik másképp, csak a csatornák száma és a filmet megszakító reklámblokkok sűrűsége változott, a kedvenc filmek többsége pedig máig letaszíthatatlanok a trónról.

Azonban be kell látni, hogy az eddig megszokott ebben az esetben meglehetősen idejét múlt, és a karácsonyi családi tévézés is szorulhat némi ráncfelvarrásra. Annál is inkább, mert a hazai televiziók kissé lemaradtak az ünnepi műsorok terén; nem hiába, a streaming csatornákkal nehéz felvenni a versenyt. Egy kiadós karácsonyi filmözönhöz manapság csak egyetlen előfizetés kell a rengeteg csatorna helyett.

A Bunyó karácsonyig kifogyott

Bár a magyarok kedvenc családi karácsonyi filmjéből több is megtalálható a Disney+-on, Bud Spencer úgy tűnik, idén nem fog szétcsapni a bűnözők között. Viszont minden idők legkarácsonyibb filmjeiből mazsolázgathatunk, mint a Reszkessetek, betörők!, a Karácsonyi ének, a Hull a pelyhes, a Die Hard (Drágán add az életed!) vagy a Télapu, esetleg a kissé kakukktojásnak számító Karácsonyi Lidércnyomás.

(Videó: a Reszkessetek betörők vadonatúj verziója is már elérhető lesz idén karácsonykor. Íme a trailer.)

A legcélravezetőbb, ha ebből a bőséges válogatásból kiválasztunk néhány filmet karácsonyestére, a többit pedig akár két ünnep között is le lehet darálni, vagy beosztani testvériesen egész decemberre, így a végső “legjobb falatot” fent hagyva a rostán, hogy beteljesítse az ominózus közös karácsonyi film szerepét.

Az idősebb korosztály biztos szívesen nézi vissza a klasszikusokat újra és újra, azért minden unokát egyszer érdemes leültetni ezek elé. De itt még korántsem ér véget a karácsony témájú mozik listája, hiszen számos filmnek és sorozatnak is van kapcsolódása az ünnepekkel, esetleg ünnepi kiadás, vagy egy-egy karácsonyi rész révén.

A galaxis őrzői - Ünnepi különkiadás és a Jégvarázsból ismert Olaf karácsonya, a LEGO Star Wars vagy a The Simpsons speciális kiadása is elérhető a streaming csatornán az utóbbi évek terméséből, de ha kellően beletúrunk az archívumba, akkor olyan ínyencségeket is megtalálhatunk, mint Mickey egér karácsonyi különkiadásai, vagy a karácsonyi Muppeték karácsonyi éneke.

Miért örök Kevin, és vajon tényleg karácsonyi a Die Hard?

A karácsonyi filmek témaválasztása mondhatjuk, hogy tág. Bár tény, hogy vannak alapvetően gyerekeknek szánt, vagy romantikus karácsonyi filmek is, de valamiért az akciódús, az együtt végigizgulható darabok jönnek be inkább a nézőközönségnek. Az amerikai kultúra télapójának meglepő kalandjai éppúgy beleférnek ebbe a keretbe, mint egy találékony tini ámokfutása - akár New Yorkban, vagy a mindenkit megmentő John McClane a karácsonyi partin.

A jó karácsonyi film ugyanis az, amiben az ünnep egy olyan kellék szerepét tudja betölteni, amitől a legtávolabb eső téma is közös nevezőre talál. Például a Vasember 3. része technikailag nem karácsonyi, de azért mégis idesorolható, hiszen Tony karaktere az ünnepek során teljesedik ki igazán.

Ötletek az idei karácsonyi tévézéshez

Mivel minden őszi sorozat lezáró része általában karácsonyi témájú, így azt is meg lehet tenni, hogy ezeket egy csokorba gyűjthetjük, és úgy nézzük végig.

A hagyományos TV-zés oltárára szánt meglepetéssel is készülhetünk, mint például egy, a családtagokra szabott TV újsággal, amiből válogathatnak kedvükre akár a Disney+ kínálatából, ahol minden fontosabb karácsonyi filmet megtalálhatunk: legyen szó akár Kevin kalandjairól, akár John McClane bármelyik mentőakciójáról.

