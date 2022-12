Az ünnepi időszakra jellemző óriási hajtás miatt néha még azokra a dolgokra is nehéz ráhangolódni, amelyeket egyébként kedvelünk. A filmrajongóknak sincs könnyű dolguk ilyenkor, hiszen a hatalmas filmes és sorozatos választék tovább mélyíti az analízisparalízist. Ünnepi időszakra időzített filmajánlónk segíthet a választásban!

A karácsony és a téli szünet közeledtével egyre gyakrabban gondolunk arra, hogy a munkát vagy a tanulást félretéve kényelmesen elhelyezkedünk kedvenc fotelünkben, kortyolunk egyet a forró italunkból, majd óvatos mozdulatokkal a távirányítóért nyúlva kiválasztunk egy jó filmet, esetleg folytatunk egy kedvenc sorozatot vagy éppen belekezdünk egy újba, hogy a fantasztikus, megdöbbentő történetekben elmerülve megkezdjük a jól megérdemelt kikapcsolódást.

Manapság azonban nincs könnyű dolguk a film- és sorozatrajongóknak. Az óriási választékban könnyű elveszni, év közben pedig rohamosan megnőhet a pótolandó tételek listája, így az év utolsó heteiben nem csoda, ha elveszve érezzük magunkat: mégis mit nézzek? Hogy egy kicsit megkönnyítsük a válogatást, összeállítottunk egy mindenre kiterjedő film- és sorozatlistát az idéntől már Magyarországon is elérhető Disney+ kínálatából!

Az Erő van ezekkel a filmekkel és sorozatokkal

A Star Wars univerzum immár 1977 óta tartja lázban a rajongók fantáziáját, a történetek azonban korántsem értek még véget. A klasszikus trilógia darabjai igazi filmes örökzöldek, amelyeket bármikor jó érzéssel nézünk újra, de az évek alatt az előzménytrilógia darabjai is igazi közönségkedvenc filmekké váltak. A kép azonban a Skywalker-saga záró filmhármasával lesz teljes, amely úgy tudott visszatérni a klasszikus gyökerekhez, hogy közben új izgalmas elemekkel is fűszerezte a messzi-messzi galaxis történetét.

A kilenc számozott mozifilm azonban tényleg csak a jéghegy csúcsa, hiszen a Skywalker-saga mellett további mozifilmeket és vadonatúj sorozatokat élvezhetünk kedvenc galaxisunkban. Utóbbiakra kiváló példa a nemrégiben debütált Andor című széria, amelyben a Zsivány Egyesből megismert Cassian Andor útját követhetjük, ahogy hétköznapi emberből az Lázadás egyik kulcsfigurájává válik.

Fotó: Disney+ Baby Yoda a Mandalóriból

És ha már sorozatok: a messzi-messzi galaxisban is érdemes ismételni. Mi az egyik legsikeresebb Star Wars-sorozattal, az A mandalórival kezdenénk, hiszen Dim Djarin és Grogu története 2023 elején folytatódik a harmadik évadban.

Ajánlatunk a Star Wars univerzumból Padawanoknak: A klasszikus trilógia Az előzményfilmek (I. rész, II.rész, III. rész) Jedi lovagoknak: A klasszikus trilógia (IV. rész,V. rész, VI. rész) Az előzményfilmek (I. rész, II.rész, III. rész) A folytatások (VII. rész, VIII. rész, IX. rész) Zsivány Egyes és Han Solo Star Wars: A klónok háborúja Jedi mestereknek: A klasszikus trilógia (IV. rész,V. rész, VI. rész) Az előzményfilmek (I. rész, II.rész, III. rész) A folytatások (VII. rész, VIII. rész, IX. rész) Zsivány Egyes és Han Solo A mandalóri Obi-Wan Andor Star Wars: A Klónok háborúja Star Wars: A Rossz Osztag

Ezekre a filmekre és sorozatokra Thanos is elégedetten csettintene

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a képregényfilmek és a szuperhősök alapjaiban határozzák meg napjaink popkultúráját. Ebben egyértelműen a Marvel hősei viszik a prímet, akik lassan másfél évtizede foglalták el a mozivásznat és a rajongók szívét. Vasember, Hulk, Thor, Fekete özvegy és a többiek több mint 30 mozifilmben szerepeltek eddig, de a Marvel filmes univerzum továbbra is csak bővül és bővül.

Fotó: Disney+ A Galaxis őrzői - amikor Mordály lesz a főnök

A mára klasszikusnak számító filmek mellett mi ebben a kategóriában is a sorozatok felé irányítanánk a figyelmünket: idén vált elérhetővé a részben Magyarországon forgatott Holdlovag Oscar Isaac főszereplésével, az ifjúsági vonalat erősítő, de komoly témákat is feszegető Ms. Marvel, de nem szabad megfeledkeznünk az Amazon: Ügyvédről sem, amely még a legfelkészültebb Marvel-rajongók számára is nyújt meglepetéseket.

Ajánlatunk a Marvel filmes univerzumból Bosszúállóknak: Bosszúállók Bosszúállók: Ultron kora Bosszúállók: Végtelen háború Bosszúállók: Végjáték Űrlordoknak és a kazettás zeneválogatások kedvelőinek: A galaxis őrzői A galaxis őrzői 2. A galaxis őrzői – Ünnepi különkiadás Egyiptológusoknak, ügyvédjelölteknek és önmagukat kereső tiniknek: Holdlovag Amazon: Ügyvéd Ms. Marvel

A meséknek nincs vége

A Disney-rajzfilmek több évtizedes múltra tekintenek vissza, az animációs filmek aranykora pedig a 80-as évek végére és a 90-es évekre tehető. Nem is véletlen, hogy nosztalgikus érzésekkel gondolunk ilyenkor ezekre a filmekre, hiszen évekkel ezelőtt épp ebben az időszakban láthattuk ezeket az alkotásokat moziban, vagy éppen Szenteste a fa alatt vártak minket VHS vagy DVD formátumban.

Fotó: Disney+ Chip és Dale – A Csipet Csapat a vasárnapi Kacsamesékből

A Disney-filmek gyakorlatilag végigkísérték a gyerekkorunkat, mi ezért első körben az olyan klasszikusokat említenénk, mint a Hófehérke, a Kis hableány vagy éppen az Oroszlánkirály – amelyeknek éppen mostanában készítik a mai, aktuális igényekre igazított, friss változatát. De kár lenne elfeledkezni az olyan modernebb alkotásokról, mint a Jégvarázs, a Rontó Ralph vagy a Zootopia.

Ajánlatunk a Disney mesék világából Örök klasszikusok: Hófehérke és a hét törpe Csipkerózsika Pinokkió Ó, azok a 90-es évek: Oroszlánkirály Aladdin A Szépség és a Szörnyeteg Legyen hó, Legyen hó, még sosem volt hasonló: Jégvarázs Rontó Ralph Zootopia

Komolyabb témák, sötétebb tónusok

Az ünnepi időszakban a nosztalgia és a kellemes, már-már a hygge hangulatot meghaladó érzések mellett jól esik néha azon történetek átélése is, amelyek néha nyersen, néha félelmetesen, de mindvégig izgalmasan képesek mesélni nekünk. Talán csalókának tűnhet, hogy ebbe a kategóriába soroljuk George Lucas Willow című dark fantasy filmjét, ám ha jobban odafigyelünk, láthatjuk, hogy a mára klasszikusnak számító film sötétebb hangnemben íródott, mint más fantasy filmek. Ezt a hagyományt viszi tovább a folytatás, amely sorozat formájában érkezett néhány hete a Disney+-ra.

Fotó: Disney+ Willow

Nem mehetünk el a Préda mellett sem, amely a Predator-filmek hagyományaira épít, ha már megnéztük az új filmet, érdemes újra megnézni azt is, Arnold Schwarzenegger és Danny Glover hogyan járt túl az idegen vadászok eszén! Kár lenne azonban leragadni a fantasztikus filmeknél; a komolyabb témák kedvelői számára mindenképpen ajánljuk a Pam & Tommyt, amelyben Pamela Anderson és Tommy Lee kiszivárgott szexvideójának történetét kísérhetjük végig, de a valóság által ihletett történetek kedvelői számára a Kibukott is sok izgalmas pillanatot tartogat, amely a nemrégiben elítélt Elisabeth Holmes és cégének, a Theranosnak a történetét mutatja be.

Ajánlatunk a komolyabb témák kedvelőinek: Akkor jó a fantasy, ha dark:



Willow (mozifilm) Willow (sorozat) Óz, a hatalmas Visszatérés Óz földjére Ha vérzik, meg tudjuk ölni: A Ragadozó A Ragadozó 2. Ragadozók Predator – A ragadozó Préda Igaz történetek alapján: Pam & Tommy A kibukott

(Borítókép: Tim Roth Förtelem szerepében az Amazon ügyvéd sorozatban. Fotó: Disney+)

