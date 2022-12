A karácsony meghatározó ünnepünk, de a december végi ajándékozás már a kereszténységet megelőzően is felbukkant. Sőt, az sem egyértelmű, hogy eredetileg a Jézuska vagy a Mikulás hozta a fa alá valót, de minden változatban állandó, hogy az ünnep nem a drága és pazarló csomagokról szól. De akkor miről? Cikkünkben ön is szavazhat a felmerülő kérdésekre.

Hogy megértsük a szerény ajándékokkal operáló karácsony esszenciáját, az ókorig kell visszalapoznunk a történelemkönyvekben, pontosabban a római kor mondhatni legjelentősebb ünnepéig, a Szaturnáliáig.

Bár a rómaiak egy halom ünnepet ültek meg - és még csak nem is egységesen a birodalmon belül -, a december végén zajló Szaturnália, ami a téli napforduló ünnepének tekinthető (december 17-én, majd egy hétre kibővítve 25-ig) a lakosság abszolút kedvence lehetett. Olyannyira, hogy egyes elméletek szerint, amikor Róma a kereszténység elterjesztése mellett határozta el magát, a Szaturnália átmentése nem is volt kétséges.

Az egyenlőség, a jókedv és az apró ajándékok ünnepe

A Római birodalomban a téli napfordulót tánccal, lakodalommal, zenével ünnepelték, szünetelt a munka és a társadalom hierarchikus felépítése is fellazult erre az egy hétre; ilyenkor a rabszolgák is egyenrangúvá váltak uraikkal, egy asztalnál ettek és szabad volt a véleménynyilvánítás is. A munkatársak, barátok, szomszédok is megajándékozták egymást apróságokkal, például gyertyával, figurákkal, tréfás ajándékokkal. A tehetősebbek sokszor pénzt adtak a szolgáknak vagy a mesterek a tanulóknak, hogy azok is részt tudjanak venni az ajándékozásban. Az ünnep szellemének ellentmondott a pazarlás és a drága ajándékok, hiszen Szaturnusz, a vetés és aratás istenének bőséges ajándékaiért mondtak hálát ezekben a napokban.

Fotó: Antoine Callet Saturnalia

A kereszténység széleskörű elterjedésével (kr.u. 325-től) a december végi ajándékozást a birodalom régióiban egyes kutatások szerint a karácsony megalkotásával váltották ki. Az elmélet értelmében Jézus születése lett az ünnep központi eseménye, a három napkeleti bölcs érkezése és ajándékai (arany, tömjén és mirha) pedig apropót kínáltak arra, hogy ezt a szokást is tovább éltessük. Az új ünnep üzenete a szeretet, az összetartozás és a család fontossága lett a bőséges aratás helyett, de azért valljuk be, nem állnak olyan messze egymástól.

Fotó: Chris Sowder/Unsplash

Egy másik szemlélet szerint csak Szent Miklós és Luther Márton után értelmezhetjük szokásként Európában a személyes ajándékozást, és ennek nyomán eredetileg valóban a Mikulás hozta az ajándékokat december 6-án. Feltételezhető, hogy a két szokás egymás mellett alakulhatott ki az évszázadok során; nálunk mind a két formája uralkodik: míg a karácsony a szeretteink megajándékozásáról, addig a mikulás a gyerekeknek adott apróságokról szól.

Ennek dacára az Angolszász országokban a karácsonyi ajándékokat Szent Miklóshoz kötik, aki (nagyjából) egy nap alatt bejárja rénszarvasaival december 24-e hajnalán a Földet. Érdekes módon a szintén téli napfordulót ünneplő kelták örökzöld-tisztelete is helyet kapott a karácsonyi ünnepekben, és feltételezhetően emiatt díszítünk fenyőfát.

Felesleges tárgyak helyett adjunk több szeretetet

A karácsony mai formája a fogyasztói társadalom értékeit tartja inkább szem előtt, minél drágább ajándékok, minél több, minél nagyobb, minél színesebb. A téli napforduló és Jézus születésének ünnepe sem erről szól, sokkal inkább az összetartozásról, a háláról és a szeretetről, melynek kifejeződése – avagy szeretetnyelve – az apró ajándék, az odafigyelés és a kedves gesztusok.

A Vodafone karácsonyi kampánya, az #egyajándék során azt is az üzenetet szeretnék átadni, hogy nem kell a trendek után futkosni és rengeteg ajándékot vásárolni, elég, ha minden törődésünket beletesszük egyetlen személyes figyelmességbe. Valahogy így:

Természetesen nem elvárás senki felé, hogy mostantól ne adjon nagyobb ajándékot a szeretteinek, de az a gyakorlat, hogy sokan akár hiteleket vesznek fel egy-egy újabb nagyszabású karácsonyi ajándékért és túlköltekeznek az ünnepre hivatkozva, sem nem fenntartható, sem nem a szeretetről és odafigyelésről szól, sokkal inkább a nagyzolásról. Ehelyett mind a gyerekek, mind a családunk tagjai, mind a barátaink többre fogják értékelni a személyes, csak nekik szóló apróságokat, ezekkel biztosan nem fogunk mellé lőni.

Ahogy a rómaiak tették, a szerény ajándék, a több lazaság és sok-sok közös perc mellett teljen el inkább az ünnep. Béküljünk ki a szomszéddal, látogassuk meg a család fekete bárányát vagy adjunk tréfás apróságot a kollégáknak.

Drága ajándékok helyett adományozzunk

Bár sajnos sok a rászoruló, akinek adakozhatunk az ünnepek alatt, most kiemeltünk egy kampányt, ami az adakozás mellett a karácsony klasszikus értelemben vett és fentebb is részletezett értékeit helyezi fókuszba.

Fotó: Nathan Lemon/Unsplash

A Vodafone és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közös karácsonyi akciója során arra hívják fel az emberek figyelmét, hogy az ünnepek alkalmával, amennyiben megtehetjük, adományozzunk olyanoknak, akik egyébként nem kapnának ajándékot, és könnyebbé, szebbé tegyük egy kicsit a karácsonyukat. Az #egyajándék kampány részeként hátrányos helyzetű gyerekeknek is gyűjtenek ajándékokat. Nem csak az adományozás része érdekes, ez egy személyes küldetés is, hiszen mi magunk állíthatunk össze ajándékcsomagokat, melyeket a Máltai Szeretetszolgálat juttat el a kicsiknek. Az adományozásba bevonhatjuk a gyerekeket, és ezt a közös programot idővel akár karácsonyi szokássá is lehet emelni, ami nagyon kellemes élménnyé válik és őket arra tanítja, hogy adni is van olyan jó, ha nem jobb, mint kapni.

Egy ajándékkal is rengeteg örömet és szeretetet küldhetünk egy gyereknek, akinek ez egyébként nem jutna idén karácsonykor. December 20-ig ezeken a gyűjtőpontokon lehet leadni a szépen becsomagolt meglepetéseket.

A jó karácsonyi adomány-ajándékba tehetünk játékokat, rajzkészletet, társast, mesekönyvet, plédet, tartós édességet és bébiételt is. Végül jó, ha ráírjuk, hogy milyen korú, nemű gyereknek szántuk az ajándékot, így biztosan a megfelelő helyre jut és örülni fognak neki.

