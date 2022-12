Ugyanez a helyzet a csillagszóróval, petárdával, tűzijátékkal. A csillagszóró tűzveszélyes és károsítja a környezetet, a petárda hangos és balesetveszélyes, a tűzijáték szennyezi a levegőt és megrémíti a háziállatokat. Az állatmenhelyek nem győzik minden évben felhívni a figyelmet a pirotechnikai eszközök használatának mellőzésére, mivel ilyenkor rengeteg kutya rémül meg és szökik el otthonról. Legyünk az ünnepek alatt is tudatosak, ilyenkor se csak magunkra gondoljunk, hanem a környezetünkre is. Álljunk meg és gondoljuk át: tényleg szükségünk van ezekre a dolgokra? Enélkül már nem is lenne igazi az ünnepünk? Ha nem változatunk káros szokásainkon, sok helyen már valóban nem lesz fehér karácsony az éghajlatváltozás és a környezetszennyezés miatt. Talán ez utóbbi kapcsán nem feltétlenül a dohányzás jut először az eszünkbe, de ha figyelembe vesszük, hogy Magyarországon 2 millióan cigarettáznak és elképzeljük, hogy ez mennyi füstöt, valamint eldobott cigarettacsikket jelent, akkor beláthatjuk, hogy ez igenis egy globális, mindenkit érintő probléma. A cigaretta égése során keletkező dohányfüst ugyanis közel 7 ezer vegyi anyagot tartalmaz, amelyek közül 93-ról állapította meg az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatala (FDA), hogy káros vagy potenciálisan káros az egészségre. Egyetlen eldobott csikk pedig képes akár ezer liter vizet is beszennyezni. Fontos tudni, hogy a fent említett égés és füst nélkül működő alternatívák - mint a dohányt nem tartalmazó nikotinpárna, az e-cigaretta vagy a dohányhevítéses technológia - célja nem a leszoktatás, hanem az ártalomcsökkentés azon felnőttek számára, akik az ismert kockázatok ellenére is tovább folytatják a dohányzást. Ugyanakkor ezek sem veszélytelenek, hiszen tartalmaznak például nikotint, ami amellett, hogy erősen addiktív hatású anyag, egyéb negatív hatásai mellett megemeli a szívfrekvenciát és a vérnyomást. Épp ezért a legjobb, ha egyáltalán nem fogyasztunk semmilyen dohány- és nikotintartalmú terméket. Amennyiben dohányzunk, szokjunk le, vagy ha nem tesszük le a cigarettát, tájékozódjunk az az ártalomcsökkentésről. Tegyünk róla, hogy az ünnepi időszak a szeretteinkkel töltött időről, a feltöltődésről és a pihenésről szóljon. Egyúttal figyeljünk oda ezen apróságokra, hiszen már egy kis lépés elegendő ahhoz, hogy odafigyeljünk a környezetünkre és megmentsük a jövőnek a fehér karácsonyt. A fenti, mindenkit érintő változások érdekében indult a Füstmentes városért kampány. Ha Ön is szívesen csatlakozna a kampányhoz, és megtudná, mennyi a személyes károsanyag-kibocsátása, megteheti a fustmenteskalkulator.hu oldalára kattintva a füstmentes kalkulátor kitöltésével; ha pedig további tanácsokat olvasna, vagy bővítené ismereteit a témát illetően, akkor látogasson el a dobjle100at.hu weboldalra!

(Fotó: Jessica-Giguere / Unslplash)