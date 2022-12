Az idei nyár minden bizonnyal a kétkedőket is meggyőzte arról, hogy a globális felmelegedés nemcsak a környezetvédők problémája, hanem igen is a létező valóság. A szokatlan meleg mellett jelentős szárazság is tombolt, amely nehéz helyzetbe hozta az élelmiszeripart. De vajon megállíthatjuk a vészjósló folyamatokat?