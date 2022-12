Grecsó Zoltán táncművész a tánccal foglalkozó kedd esték házigazdájaként volt jelen az A38 Hajón. A legérdekesebb élményeként az egyik szakmai beszélgetést emelte ki. „Az volt az est témája, hogy milyen lehet egy táncelőadás, vagy milyen nem. Mik azok a szabályszerűségek, rendszerek, hiedelmek, amelyek mentén el tudunk képzelni egy táncelőadást. Hogyan tudnánk ezekből a kategóriákból kilépni és játszani picit annak határaival. Ez most a valóság, vagy ez egy előadás? Amit válaszolnak az az autentikus igényüknek a felfedése, vagy sokkal inkább már egy kialakult performatív helyzet reflexiója. Ezek keveredtek és annyira izgalmasan történt ez az egész, hogy teljesen elvesztettük a fonalat, de az improvizációs performanszokban van egy kedves és érdekes mondás, úgy hangzik: „confusion is welcome”, „Üdvözölöm a káoszt”, így fordítanám. A káosz meg is jelent és az mindig érdekes.” A művészetek együttes reprezentációja is kiemelten fontos a New Yorkban is rendszeresen fellépő művész számára. „A zene és a tánc kapcsolata nagyon egyértelmű mindenki számára, nagyon adekvát, hogy ez a történelem kezdetére nyúlik vissza. De hogy ez hogyan és miként kapcsolódik? Szeretném, ha az alapműveltség része lenne, hiszen az egyik legfontosabb dolog: szól a zene és táncolunk. Tehát ez egy teljesen hétköznapi jelenség. Fontosnak tartom, hogy erről sokkal többet tudhasson mindenki, és elérhetőek legyenek ezek a források.” (Fotó: Gündüz Attila / A38)