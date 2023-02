A „maximális filmélmény” elérésében segít a néhány napja már Magyarországon is elérhető streaming szolgáltató, a SkyShowtime, ami a best of kategóriából hoz filmeket és sorozatokat a nézőinek, legyen szó színészi alakításról, sztoriról, vagy a készítőkről.

Ez utóbbi fontos szempont a választásnál, hiszen a filmstúdiók a világ leghíresebb alkotóműhelyei, ahol a történetmesélés, a rendezés, a színészi, az operatőri és a mérnöki teljesítmény együtt hoz létre olyan felejthetetlen alkotásokat, amelyeket újra és újra szívesen nézünk meg, és amelyek a popkultúra szerves részeivé válnak. Bizonyos filmstúdiók neve garancia a minőségre és arra, hogy a film idejére majd megszűnik körülöttünk a világ. A SkyShowtime így ezen stúdiók legizgalmasabb és legigényesebb alkotásaiból válogatott, amikor „megalkotta” saját repertoárját.

Zemplénből Amerikába – a világ egyik leghíresebb filmstúdióját egy magyar üzletember alapította

Fotó: Paramount Zukor Adolf

Ha a film elején meglátjuk az ikonikus hegycsúcsokat és a csillagokat – a Paramount filmstúdió logóját –,tudjuk, hogy egész biztosan tartalmas szórakozásban lesz részünk. Azzal azonban már kevesen vannak tisztában, hogy a stúdiót Zukor Adolf alapította, aki Zemplén megyéből, néhány dollárral a zsebében, 15 évesen, árván vándorolt ki az Egyesült Államokba 1888-ban. Szőrmekereskedéssel alapozta meg a megélhetését, aztán magával ragadta a filmek világa, és Marcus Loew-vel együtt saját „filléres”, néhány perces filmeket vetítő mozi, vagyis nickelodeon-hálózatot épített ki.

1912-ben megvásárolta a Sarah Bernhardt főszereplésével készült Erzsébet királynő című francia film forgalmazási jogát, és megalapította a Paramount Pictures elődjét, a Famous Players filmgyárat. A filmgyártás egy évvel később Los Angeles külvárosi részében, Hollywoodban, egy bérelt raktárépületben kezdődött el, a többi pedig már történelem. A filmstúdió 1935-ben a vette fel a Paramount Pictures nevet.

A filmstúdióban több ezer film és tévésorozat – és számos olyan „kötelező” alkotás – készült mint a Keresztapa, a Római vakáció, a Volt egyszer egy vadnyugat, a Love Story, vagy a Pomádé, de innen került ki a Star Trek, az Elveszett frigyláda fosztogatói, a Ghost, a Titanic, a Forrest Gump és a Mission Impossible is.

A kultfilmek és folytatások, amelyek jobbak, mint az eredeti

A több mint egy évszázados stúdió továbbra is a legmagasabbra teszi a lécet, és folyamatosan kihagyhatatlan alkotásokkal varázsolja el a nézőket, amik közül nem egy a most indult streaming repertoárjában is megtalálható. A Paramount akkor is a maximumot nyújtja, ha egy-egy kultfilm folytatásáról van szó, ami különösen nagy kihívás. A Top Gun 1986 óta tartja lázban a vadászgépek, a hajmeresztő manőverek és a pilótaszemüvegek rajongóit, a legendás történet pedig közel négy évtized után tért vissza a Top Gun: Maverick címmel.

Természetesen nem sablonos remake-ről van szó, az új karakterek és Tom Cruise egy új lebilincselő történetbe vonnak be minket a legacy sequel iskolapéldájaként. A Top Gun: Maverick egyébként minden idők ötödik legjövedelmezőbb filmje, amelyben Joseph Kosinski rendező a digitális trükkök minimalizálásával dolgozott, és ahol Tom Cruise, közel a hatodik ikszhez is saját maga vezeti a vadászrepülőt.

És ha már a folytatásoknál tartunk, a sci-fi rajongók ismét az Enterprise fedélzetén érezhetik magukat a Star Trek: Különös új világoknak köszönhetően, amely már a 11. sorozat az Űrszekerek univerzumában. A sorozat a Star Trek: Discovery spin-offja, az első évadban Pike kapitány és a csillaghajó legénysége új világokat fedeznek fel a galaxisban (a második évad már készül). Jó hír a Montana mesés tájain játszódó Kevin Costner nevével fémjelzett Yellowstone-sorozat kedvelőinek, hogy új előzménysorozat érkezett 1923 címmel, amelynek előzetesében Helen Mirren és Harrison Ford is feltűnt, és az első három epizód immár megtekinthető a SkyShowtime-on.

Túlmutat a remake-n a 2022-ben bemutatott Amerikai dzsigoló is, amely az eredeti, 1980-as film befejezése után 15 évvel veszi fel a történet fonalát, és megrázó részleteket mutat meg a főszereplő múltjából.

Fotó: SkyShowtime Amerikai dzsigoló

A Paramount műremeke a The Offer életrajzi minisorozat is, amely a filmstúdió 1972-es, A Keresztapa című klasszikusának gyártását követi nyomon. Feltárulnak Francis Ford Coppola gengszterfilmjének kulisszatitkai és a hetvenes évek filmgyártásának világa, ezért a sorozat minden filmrajongónak kötelező. A gengszterfilm egy másik megközelítése a humort és öniróniát sem nélkülöző Tulsa King sorozat, amiben Sylvester Stallone börtönből kiszabadult, idősödő, a világ változásaira rácsodálkozó maffiózót alakít.

A társadalmi kérdéseket feszegető drámák nem mindig ígérnek könnyed kikapcsolódást, de azok, akik szeretik, ha egy film történései körül még napokig pörögnek a gondolataik, ne hagyják ki a Kingstown polgármesterét, amely a börtönök, a korrupció, az egyenlőtlenség és a rasszizmus témáit dolgozza fel, vagy az Esküdt ellenségek legújabb részeit.

A stúdió, ami Drakulával és szörnyekkel tarolt

A „kis” hollywoodi filmstúdióként induló Universalt egy német emigráns, Carl Laemmle alapította 1912-ben. Eleinte nem tudott versenybe szállni a szuperprodukciókkal, presztízsfilmjei – a Notre Dame-i toronyőr, vagy a Nyugaton a helyzet változatlan – elkészítése pedig veszteséges volt, a filmstúdió egy váratlan ötlettel maradt talpon vetélytársai között. Ez pedig a horror műfaja volt.

A Lugosi Béla főszereplésével készült Drakula, majd a Boris Karloff által megjelenített Frankenstein és a Múmia hatalmas bevételeket hozott. A filmstúdió több folytatásban is megjelenített szörnyetegei a tömegkultúra fontos ikonjaivá váltak, filmre vitték a Texasi láncfűrészes mészárlást és az Ördögűzőt, itt készült el A dolog és a Poltergeist is. Persze nem csak a félelem és rettegés jött be a stúdiónak, a nevéhez fűződik a Szelíd motorosok, a Cápa, az E. T., Conan, a barbár, a Vissza a jövőbe és a Schindler listája is.

A vállalat egyetlen igazán rossz döntése az volt, hogy annak idején nemet mondott a Csillagok háborújára.

Adrenalinból ma sincs hiány

Éppen három évtizede, hogy Spielberg vérszomjas dinói az Universal jóvoltából elszabadultak a képzeletbeli Nublar szigetén, most pedig a Skyshowtime-nak köszönhetően újra izgulhatunk a franchise hőseiért. Az első trilógia után sok évvel, csak 2015-ben érkezett a Jurassic Park folytatása, a franchise pedig már a hatodik résznél tart. A T-rexek és velociraptorok okozta adrenalinlöketet azonban nem lehet megunni, és a Jurassic World: Világuralom azoknak is kihagyhatatlan szórakozás, akik még nem is éltek, vagy még túl kicsik voltak a filmhez, amikor az első részt bemutatták. A Jurassic World trilógia befejező részében az első, 1993-as film szereplőivel is találkozhatunk – aki nincs képben, annak érdemes felzárkóznia, és tartani egy Jurassic-maratont. A franchise készítői nem zárják ki, hogy a történet valamikor folytatódik.

Fotó: SkyShowtime Jurassic World: Világuralom

A stúdió egy másik, a Skyshowtime-on is elérhető nagy dobása a közelmúltból a Halo, ami egy videojáték világát ülteti a filmvászonra. Az emberi faj és az elnyomó Covenant Birodalom háborújáról szóló sorozat a kevésbé kocka nézőket is garantáltan kanapéra szegezi.

A misztikus hangulatú, viking korban játszódó történelmi filmek híveinek az Északi című akciófilmet ajánljuk, ami a Hamlethez is ihletként szolgáló középkori legendát veszi alapul. A szuperprodukcióban olyan színészeket láthatunk, mint Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, és Björk is feltűnik.

Viszlát, szende királylányok!

A streaming szolgáltató a gyerekek és az örökifjú felnőtteknek is kínál prémium tartalmat. Ilyenek például a DreamWorks Animation (DWA) filmjei és sorozatai. A filmstúdiót Steven Spielberg, David Geffen producer és Jeffrey Katzenberg, a Disney stúdió elnöke alapították 2000-ben a már létező, a többek között a Gladiátort és Amerikai szépséget is készítő DreamWorks SKG üzletágaként, és ezzel új fejezetet nyitottak az animációs filmek történetében. A 2001-ben megjelent Shrek például több szempontból is mérföldkőnek számított: egyszerre figurázta ki és rúgta fel a Disney-tündérmesék kliséit, és megnyerte az első Oscar-díjat a Legjobb egész estés animációs film kategóriájában.

A stúdióban eddig 36 animációs játékfilm készült, a mennyiség ugyanakkor nem ment a minőség rovására: a gyerekek és a felnőttek egyaránt rajonganak a Madagaszkár, a Kung Fu Panda, az Így neveld a sárkányodat, vagy a Trollok egyáltalán nem szokványos történeteiért és szereplőiért.

Ezentúl néhány kattintással izgulhatjuk végig Gru és a minyonok különböző kalandjait, dúdolhatunk együtt az Énekelj! 2. szereplőivel, és az is kiderül, sikerült-e végül jó útra térniük a Rosszfiúk vicces gengsztereinek.

Fotó: SkyShowtime Minyonok: Gru színre lép

A SkyShowtime a fentieken kívül a Nickelodeon, a SHOWTIME*, a Sky Studios és a Peacock brandek legjobb alkotásait hozza el a nézőknek. Felesleges, időrabló kapcsolgatás helyett így a filmekre, vagyis a közösen töltött időre koncentrálhatunk.

(Borítókép: Sylvester Stallone a Tulsa King sorozatban, Fotó: SkyShowtime)

BRAND & CONTENT