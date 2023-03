Egyedülálló lehetőséget kínál a hazai kisvállalkozásoknak a SPAR és K&H közös, Hungaricool nevű termékversenye, amelynek győztesei felkerülnek az ország összes INTERSPAR áruházának polcaira, és finanszírozási támogatást is kapnak a termékfejlesztéshez. Hosszú az út azonban a zsűrizéstől a győztesek kihirdetéséig: az alapvető élelmiszerbiztonság feltételeken túl a SPAR saját márkás feltételeinek is meg kell felelni, pénzügyileg is rendben kell legyen a versenyző, és természetesen az összes, gyártáshoz szükséges engedéllyel rendelkezni kell, amely csupán a startmezőt jelentik a versenyben. A győztesek kiválasztásában részt vevő szakemberekkel beszélgettünk az átvilágítás és a minőség-ellenőrzés folyamatáról.