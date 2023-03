A konjunktúra időszaka sajnos egy időre véget ért, kezdetét vette egy pénzügyi szempontból sokkal több tudatosságot és megfontoltságot kívánó időszak. Ennek során nem mindegy, hogy pénzügyi szempontból mennyire cselekszünk racionálisan, illetve mennyire vagyunk előrelátók e területen. De vajon mik a pontos kilátások a 2023-as évet tekintve, a mostani körülmények között melyek a legkedvezőbb pénzügyi termékek és befektetési lehetőségek, melyeket kihasználva nagy valószínűséggel jól jövünk majd ki az előttünk álló nehéz gazdasági helyzetből?

Megtorpanó gazdaság, növekvő infláció és megtakarítás

A válasz előtt érdemes a három, gazdasági szempontból talán a legfontosabb tényezőt szemügyre vennünk, figyelmesen végig gondolnunk, még akkor is, ha alapvetően nem gazdasági területen mozgunk.

A gazdasági növekedés elmaradt az előző évekhez képest, tavaly összesen 4,6 százalékos volt, ami nagyjából a 2021-es adat fele. A második szempont a magas infláció, idén februárban a fogyasztói árak átlagosan 25,4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit, leginkább a háztartási energia és az élelmiszerek ára emelkedett, ezt mindenki érzékeli a hétköznapokban is.

A magyarok eközben hatalmas összegeket tartanak a bankokban lekötés és kamatozás nélkül – az MNB legutóbbi inflációs jelentése szerint ez 8200 milliárd forint volt. Ezek a megtakarítások pedig a jelenlegi helyzetben fokozatosan vesztik el értéküket.

A háztartások jelen helyzetben egyre inkább meggondolják, hogy mire költsenek. Akiknek pedig rendelkezésére áll némi megtakarítás, azok is igyekeznek magukat bebiztosítani a nehezebb időkre. Vagy éppen azon gondolkodnak, hogy vagyonukat a jelenlegi piaci környezetben milyen pénzügyi és egyéb termékekbe fektessék be ahhoz, hogy az összeg egyrészt kamatozzon, de mégis bármikor hozzáférhető legyen.

Nem könnyű megtalálni az igazit

A jelenlegi piaci környezetben ugyanis a banki ügyfeleknek kihívást jelent olyan pénzügyi terméket találni, melybe befektetve úgy tud kamatozni a pénzük, hogy közben ahhoz bármikor hozzáférhetnek. Viszonylag jó kamatot többnyire csupán betét lekötéssel vagy állampapír vásárlással lehet elérni. Ám az ilyen jellegű befektetések kizárják annak lehetőségét, hogy az ügyfelek a tőkéjükhöz bármikor hozzáférjenek, s bármikor felhasználhassák az egyenlegüket.

Sokan a különböző befektetési eszközök közül az elsőre vonzó hozamot kínáló aranyban, esetleg a különböző devizákban találják meg a számításukat. Ezek azonban könnyedén jelenthetnek csapdát, hiszen amíg az arany egy meglehetősen alacsony kockázatú befektetési eszköz, addig osztalékot és kamatot sem érhetünk el vele. A deviza árfolyamváltozásai pedig könnyedén felemészthetik akár az egész befektetett tőkét is.

Népszerű befektetési formát jelent manapság az ingatlan is, melyekről sokan azt tartják, hogy minimális kockázatú eszközt jelentenek, hiszen az értékük egy mostanihoz hasonló gazdasági válság esetén is csak minimálisan csökken, ám a nehezebb gazdasági helyzetből való kilábaláskor folyamatosan képes növekedni. Ám arra már kevesen gondolnak, hogy az ingatlanokra szinte minden esetben költeni kell, sokszor komoly összegeket felölelő állagmegóvási és egyéb munkálatokat kell végezni rajtuk. Azaz egy esetleges konjunktúra idején egy ingatlannal hiába érhetünk el jelentős értéknövekedést, a befektetett összeg korántsem lesz szabadon likvidálható, mint ahogyan a befektetett összeg egészét is rákölthetjük.

Kedvező kamat kedvező feltételekkel

Márpedig ebben az időszakban nagyon fontos, hogy a pénzügyi tartalékokat rugalmasan lehessen kezelni, értékük pedig minél inkább megőrizhető, sőt növelhető is legyen.

„A jelenlegi piaci környezetben nem mindennap lehet olyan megtakarítási formát találni, amely úgy fizet kiemelkedő kamatot, hogy közben a pénzhez bármikor hozzá lehet férni, kamatveszteség nélkül. A Gránit Bank új számlacsomagja, a lekötés nélkül is versenyképes, 8 százalékos kamatot kínáló Kamat Plusz erre kínál megoldást” –

mondta Vincze Judit, a Gránit Bank Lakossági Divíziójának főosztályvezetője.

Hozzátette, hogy a vállalatok eddig is kaptak magas kamatot rövid lejáratra is, az új ajánlattal most a jövedelmét a Gránit Bankba utaló lakossági ügyfelek is vonzó kamatot érhetnek el anélkül, hogy lekötnék a pénzüket. Ráadásul a számlanyitás is egyszerű a Banknál, VideóBankon vagy szelfivel – pár perc alatt megvan, s lehet olyan bankkártyát igényelni a számlacsomaghoz, amely havonta négy ingyenes ATM-készpénzfelvételt biztosít belföldön és további két díjmentes ATM-felvételt külföldön, limit nélkül.

„Az új Kamat Plusz számlacsomagban a kiemelkedő látra szóló kamat feltétele, havonta legalább 200 ezer forint összegű jövedelem beérkezése. A kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamathoz igazodik, annál 5 százalékkal kisebb, azaz a 13%-os alapkamatot alapul véve jelenleg 8%. (EBKM 8,00%)”

– ismertette a számlacsomag részleteit Vincze Judit.

S hogy a Kamat Plusz számlacsomag nyújtotta előnyök mit is jelentenek a gyakorlatban? Ha csak az előbb említett minimum befizetést vesszük alapul, vagyis a számlára minden hónapban érkezik 200 ezer forint, amely napi kamatozással hízik az év végéig, akkor a kamatadó levonása után közel 90 ezer forintot kaphatnak a Gránit Bank ügyfelei azért, hogy a pénzintézetben tartják a pénzüket.

A konstrukció emellett további kedvezményeket is tartogat: a számlavezetés ingyenes, a belföldi utalás 20 ezer forintig díjtalan, valamint a tranzakciókról szóló iSMS szolgáltatásért sem kell fizetni.

Ezen felül pedig amennyiben az ügyfél szelfivel nyit bankszámlát a banknál, illetve igénybe veszi és aktiválja az eBankját, úgy a pénzintézet 20 ezer forintot is jóváír a számára. Hisz a pénzintézet fontosnak tartja, hogy a betétek fair kamataival segítse ügyfelei megtakarítási céljait, illetve hogy megtakarításaik kezelésénél vonzó alternatíva maradjon a legegyszerűbb, ugyanakkor biztonságos megtakarítási formát jelentő banki betét. Ráadásul a piacon szinte egyedülálló, magas látra szóló kamat arra is lehetőséget ad, hogy az ügyfelek rugalmasan dönthessenek a pénzügyeikben, biztonságban érezhessék a megtakarításaikat, miközben kivárhatják a számukra legmegfelelőbb alkalmat arra, hogy vagyonukat felhasználják.

A fentiekből összességében jól látszik, hogy legyen bármilyen mély is az előttünk álló gazdasági válság, mindig érdemes a lehető legnagyobb tudatossággal állnunk a pénzügyeinkhez. Hisz egy jó befektetéssel könnyedén nyertesekké válhatunk a krízis alatt is.

A cikkben leírt kijelentések, megállapítások tájékoztató jellegűek, és a cikkben közreműködő szakértők véleményét tükrözik. A cikkben leírtak nem minősülnek sem számviteli, sem adóügyi, sem jogi, sem befektetési vagy egyéb tanácsadásnak, azok üzleti döntések alapját nem képezhetik, és azokat üzleti kérdésekben hivatkozásul felhasználni nem lehet. A cikkben leírtak továbbá nem tekinthetőek az Index.hu Zrt. vagy az Indamedia csoport vagy a cégcsoport bármely tagja állásfoglalásának. A cikkben szereplő információkért, azok valós vagy helytálló voltáért sem az Index.hu Zrt., sem az Indamedia csoport vagy a cégcsoport bármely tagja, sem a cikket készítő munkatársak nem vállalnak felelősséget, és azok bármilyen felhasználása csak a felhasználó saját felelősségére történhet. Sem az Index.hu Zrt., sem az Indamedia csoport vagy a cégcsoport bármely tagja, sem pedig a cikket készítő munkatársak nem vonhatóak felelősségre a cikkben foglalt bármely állítás vagy tartalom felhasználásával kapcsolatosan felmerülő esetleges kárért vagy veszteségért.

BRAND & CONTENT