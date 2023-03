A lakástüzek továbbra is komoly veszélyt jelentenek, amelyet a tavalyi év statisztikái is alátámasztanak. A számokból az is kiderül, hogy a dohányzás és az elektromos eszközeinkben keletkező hiba még mindig dobogós helyen áll a lakástüzek kiváltó okai között. Pedig néhány egyszerű megoldással és kis odafigyeléssel mindez elkerülhető lenne. Töltse ki kvízünket és mérje fel tudását ebben az “égető” témában!