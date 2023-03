Kutyás és macskás közösségi média csoportokban szinte hetente érkezik a kérdés:

Ti mivel etetitek a kutyátokat/macskátokat?

Ilyenkor általában ömlenek a sokszor egymásnak teljesen ellentmondó válaszok. Amellett, hogy a gazdi végül nem kerül közelebb a megoldáshoz, olykor egészen hajmeresztő válaszok is érkeznek. De nemcsak a kérdéshez használt felülettel van probléma, hanem már magával a kérdéssel is.

Mit egyen a kutyám?

A helyes kérdés inkább az lehetne, „Mivel etessem a kutyám vagy macskám?” Még pontosabb lenne, ha úgy kérdezné például, hogy „Mivel etessem a 2 hónapos rövidszőrű magyar vizslámat?” Ugyanis kutatások igazolják, hogy nincs olyan táplálék, ami mindenre és minden – jelen esetben kutyának – jó. A felelős döntéshez pedig a kérdés helyszíne legyen inkább az állatorvosunk rendelője, ahol minden bizonnyal megfelelő válaszokat kaphatunk erre is.

A közmondás szerint „Ahány ház, annyi szokás”, és lényegében szinte ez tapasztalható házikedvenceink etetésével kapcsolatban is. Mindenki a saját megoldására esküszik, mindenki jót akar, de általában figyelmen kívül hagyják a kérdező állatának egyedi jellemzőit, hiszen a legtöbben a saját macskájuk vagy kutyájuk révén tapasztaltakból indulnak ki. Viszont, ha az érdeklődőnek más fajtájú kedvence van, akkor már alapjaiban irreleváns lehet a válaszoló tanácsa.

A nagyszüleim kutyája csak maradékot kapott...

A kutyák és macskák már régóta velünk élnek, az évezredek során számtalan dologgal etették őket. Azt felesleges most feszegetni, hogy ezek mennyire voltak megfelelőek a számukra, hiszen egészen mások voltak az akkori lehetőségei a gazdáiknak. A fejlődés azonban ezen a téren sem állt le, és ma már számtalan olyan kutatási eredmény a rendelkezésünkre áll, ami alapján minden kedvencünk a saját egyedi igényeinek legmegfelelőbb táplálékot kaphatja, akkor is, ha épp elutazunk velük több napra nyaralni.

Az egyenletes minőségű és összetételű táplálékok egyik legjobb forrása a táp és a konzerv eledel lehet. Egyes gyártók összetevő-alapú megközelítést alkalmaznak, míg a Royal Canin elkötelezett a részletes, tápanyag-alapú filozófia mellett. Ennek pedig az alapja az, hogy felismerték, az egyedi igények függnek az állatok fajától, fajtájától, életmódjától, életkorától és egészségi állapotától, illetve érzékenységeitől is. Ezeket a szempontokat nem szabad pusztán fehérje, zsír, szénhidrát arányra egyszerűsíteni – még ha ezek jelentősége megkérdőjelezhetetlen is. Könnyen belátható, hogy ennyiféle szempont kombinációja meglehetősen komplex problémakört generálhat egy kezdő gazdi számára, de bizony még a tapasztaltaknak is fejtörést okozhat egy tápváltás. Elég az hozzá, ha egy hosszú évek óta bevált táp összetételében annyi változik, hogy a fehérjeforrások kiegészülnek a szójával, amire viszont allergiás tüneteket mutat kedvencük, és máris kezdődhet a megfelelő helyettesítő eleség „vadászata”.

Nekem erre nincs időm

Már a fentiekből is látszik, hogy az indulás is sok utánajárást, időt igényelhet, a napi rutinba való beépítése pedig még inkább. Nagyon népszerű a BARF etetés is, azonban a megfelelő tápanyagigény és az állandó minőség biztosítása már komolyabb tudást igényel, nem beszélve az etetésre – beszerzés, porciózás, fagyasztás, kiolvasztás – fordított időről. Szerencsére vannak olyan megoldások, amelyek lényegesen megkönnyítik a döntésünket, ahogy az alábbi videóval is szeretnénk megkönnyíteni a választást. Az infovideóban a Royal Canin segítségével összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat, melyek alapján már sokkal könnyebben megtalálhatja a fenti kérdésre a választ – azaz „Mit egyen a kutyám/macskám?”

Hogyan etessem a kutyámat?

Amennyiben további hasznos információkra is kíváncsi, látogassa meg a Royal Canin weboldalát, ahol például a kezdő gazdik is számtalan praktikus tanácsot, érdekességet olvashatnak, akár konkrét fajtákkal kapcsolatban is.

BRAND & CONTENT