Hamarosan nálunk is bemutatkozik az eredeti westernhős, Django, aki ismét felveszi a revolvert. A félreértések elkerülése végett, nem Tarantino rabszolgaeposzáról van szó; egy stílusteremtő spagettiwestern inspirálta azt a 10 részes Canal+ gyártású sorozatot, ami szövevényes fordulatokkal, határozott karakterekkel április 24-én debütál a Direct One TV-csatornán.

A Django-filmek eredettörténete Sergio Corbucci 1966-os mozijában jelenik meg. Az olasz rendező-forgatókönyvíró elképzelése az volt, hogy a spagettiwesternek túlromantizált története helyett a vadnyugat sokkal realisztikusabb, erőszakosabb oldalát mutassa be. Bár Európa számos országában – így nálunk is – töretlen sikereket ért el a zsáner, az amerikaiak valótlannak, sziruposnak találták a csillogó revolverekkel zsonglőrködő cowboyokat. A Django kétségtelenül új alapokra helyezte a műfajt. A rendező jegyez néhány Bud Spencer-Terence Hill filmet is (Kincs, ami nincs, ...és megint dühbe jövünk), tehát a műfaj adta keretet mind a két irányban sikerült átlépnie.

Django, a megtört, avagy a vadnyugat brutális oldala

Az eredeti filmben Corbucci az Észak és Dél közt dúló polgárháborúban harcoló egykori katona képét festi meg, egy magányosan tévelygő, céltalan emberét, aki egy koporsót maga után húzva járja a kopár, sáros vidéket. Fontos kiemelni, hogy Django délről származik, de az Unió oldalán küzdött. Django figuráját Franco Nero alakította, aki ezzel a szereppel vált igazán ismertté.

A lepusztult, rongyos exkatonát véres, igazságtalan, sokszor kegyetlen szituációkba hajszolja bele a rendező. A film hangulatát inkább a nyers irónia jellemzi, kitér a mexikóiak és feketék helyzetére is, majd végső leszámolásba torkollik a történet. Nem csoda, hogy Django karaktere tucatnyi filmet ihletett meg az évtizedek során.

A 2022-2023-as francia-olasz koprodukcióban készült Django sorozat egyik különlegessége, hogy az eredeti alkotás előtti főhajtás vezette, és az örök érvényű morális kérdéseken túl nagyon mai mondanivalót is hordoz magában.

A Sky Italy és a Canal+ Django westernsorozata Leonardo Fasoli (ZéróZéróZéró, Gomorra) és Francesca Comencini (Szűkebb pátriárkánk) szárnyai alatt jött létre, Comencini maga is három részt rendezett, a forgatókönyvet Leonardo Fasoli és Maddalena Ravagli írta a szériához. A kreatív alkotásban megjelenő olasz hangsúly ellenére a koprodukció angol nyelven készült el.

A szereplőgárda impozánsnak mondható. A címszerepet Matthias Schoenaerts (Bikanyak, A dán lány) játssza, akinek tökéletesen áll a családját elvesztett, bosszúálló fegyverhős szerepe. Nicholas Pinnock alakítja a karizmatikus, látnoki John Ellist, a város alapítóját, akit korábban az Életfogytig ügyvéd címszerepében, vagy az Amerika kapitány első részében is láthattunk. Sarah X-et Lisa Vicari kelti életre, aki az ikonikus Sötétség (Dark) sorozatból lehet ismerős a szélesebb közönség számára. Noomi Rapace több filmes főszerepet is kapott már (Tetovált lány, Alien: Covenant), ezúttal Ellis ellenfelét formálja meg, Elizabeth Thurmannt, aki mindent elkövet, hogy Új-Babilont eltüntesse a föld színéről. Franco Nero ebben a feldolgozásban is feltűnik; két részben alakít egy tiszteletest, aki megnyugvást és reményt ad Djangónak.

Emlékek és a bonyolult családi kapcsolatok drámája

Tíz epizódból álló évadban bontakozik ki az új Django története, melynek középpontjában Julien Bright, alias Django áll, aki családja gyilkosait keresi, és bár nem vonszol maga után koporsót ténylegesen, lelkileg ennél többet is cipel magával. Texason keresztül vezető útja során jut el egy fekete rabszolga, John Ellis és egy árva lány, Sarah által alapított szabad városba, Új-Babilonba, mely afféle allegóriája egy más világrendnek: az együttműködő emberek szövetségét testesíti meg a káosz közepén.

Az első rész máris a cselekmény közepébe rántja be a nézőt. Új-Babilonban járunk, ahol Sarah és John az esküvőjük előestéjén összetalálkozik Djangóval. Kirajzolódik a város dinamikája, megismerjük Ellis gyerekeit, a város pénzügyi gondjait és a korra jellemző sarkos problémakezelést. A politikai környezet kiélezett, a polgárháború utáni években járunk, időközben északon a rabszolgaság intézményét eltörölték.

Sarah X és John Ellis a Django c. sorozatban

A három főszereplő első találkozása nem mondható ideálisnak, hiszen Djangót kis híján fellógatják. Sarah menti meg az életét, és eközben emlékfoszlányonként láthatunk jeleneteket a gyermekkorából, ami világossá teszi, hogy Django valójában a lány apja. A két karakter mégsem talál egymásra, aminek az az oka, hogy Sarah apját hibáztatja családjuk haláláért. Django barátságokat is köt a városban, megismerkedik Jess-szel, a transznemű nővel, aki elkötelezetten törődik vele, illetve összebarátkozik Johnnal is.

Django a Canal+ új sorozatában

A sorozat további részeiben a flashbackek egyre erőteljesebbé válnak, így láthatunk rá a karakterek cselekedetei mögötti motivációra és azokra az eseményekre, melyek az ellentéteket okozzák. Felvillannak jelenetek a telepesek viszontagságos, betegségekkel, szegénységgel teli életéből, indiántámadásokról, vagy arról, hogy Django miért állt be a konföderációs seregbe. Ezért valójában két külön cselekményszálat kell követni ahhoz, hogy a teljes történetet átlássuk.

Új-Babilon határain kívül Elmdale áll, melyet a végletesen katolikus Elizabeth Thurmann, John ellenfele kormányoz. Ahogy Ellis és Elizabeth ellentétes értékeket képviselnek, úgy a két város is egymás ellentétének érződik: Elmdale gazdag város, de áthatja az előítéletesség és a bigottság, míg Új-Babilon lakosainak minden napja küzdelmes, de inkább jellemzi őket az új lehetőségekre való nyitottság. Mégis több hasonlósággal bírnak, mint elsőre hinnénk.

Mint kiderül, Új-Babilon területe is a kormányzónő örökségének részét képezné, ha apja nem íratja azt Ellisre a halála előtt. Azonban Elizabeth és John között nem a földvita az egyetlen konfliktus, annál sokkal régebbre és mélyebbre fog vinni a kettőjük kapcsolata, melyet csak részletekből tudunk összerakni.

Elizabeth Thurmann szerepében Noomi Rapace

Ezzel párhuzamosan olajra bukkannak, aminek bár kitermeléséből anyagi előnyt remélnek, de ez nehézségekbe ütközik, részben a két városvezető közt feszülő ellentét miatt. Ugyanakkor a városon belüli konfliktusok is előtérbe kerülnek, például Ellis és fia között vagy Sarah és Django között. Az új-babiloni városlakók abban sem értenek egyet, hogy valóban jó ötlet lenne-e az olaj kitermelése és értékesítése.

Rengeteg kérdésre kell választ találnunk. Vajon Django be tud illeszkedni a városba és kibékül a lányával, hogy újra egyesüljön a családjuk? Meddig megy el Elizabeth, hogy elüldözze John Ellist? Sikeres lesz a város olajüzlete? Vajon mi történt John első feleségével és ki ölte meg Django családját? Hogyan tud túlélni egy rabszolgákból és törvényen kívüliekből álló város a vadnyugati Texasban?

Ebben a westernbe öltöztetett diszfunkcionális családi drámában még megjelenik bank- és lányrablás, családok szétszakadása, cselszövések és árulás, hatalmi játszma, rasszizmus, elmérgesedett szerelmek, tehát meglehetősen gazdag a cselekmény. A karakterek dinamikája többdimenziós és pszichológiai, morális és társadalmi jelenségekre is rámutat.

Magyar szinkronnal és heti két résszel

A Django sorozatot olyan népszerű mai westernsorozatokkal említhetjük egy lapon, mint a Deadwood, a Yellowstone, a Klondike vagy a Westworld vadnyugati világa. A sorozatot a Direct One előfizetők láthatják a szolgáltató dedikált csatornáján, a Direct One TV-csatornán, ahol Canal+ Original produkciókat, több európai top sorozatot, filmet és premiert is nyomon követhetünk. A sorozat premierje dupla részekkel indul április 24-én, majd minden héten hétfőn és csütörtökön láthatunk egy-egy újabb részt, melyeket már másnap vissza lehet nézni a Direct Now alkalmazásban. A debütáláshoz egy nyereményjáték is kapcsolódik, amelyhez a www.nyerj.directone.hu oldalon lehet csatlakozni a sorozattal kapcsolatos kérdések megválaszolásával.

A hivatalos bemutató előtt néhány szerencsés néző már megtekinthette az első két részt, a különleges vetítésről videót is készítettünk.

Ilyen az új Django sorozat - tesztvetítés

BRAND & CONTENT