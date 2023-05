2022-ben negyedszerre indította el a SPAR és a K&H Csoport közösen a Hungaricool termékversenyt. Míg az élelmiszerlánc a győztes produktumok országos értékesítését végzi, addig a bank a vállalkozók pénzügyi sikerét támogatja. Cikkünkben az idei legjobbak közül első körben egy pálinkás bonbont, egy gyógynövényes likőrt és egy vegán ropogtatni valókat készítő kistermelőt mutatunk be.

Korábbi írásunkban kitértünk arra, hogy olvasóink jelentős többsége szívesen vásárol hazai terméket, különösen ár-érték arányban kiváló élelmiszereket, sőt a különlegességeket sem vetik meg. Az ez évi Hungaricool verseny ismét számos ilyen kosárba valót válogatott ki az indulók közül. Többségükben egy-egy olyan víziót vagy szívügyet valósít meg, mely nem csak sikeres terméket jelent, de annál jóval tovább is mutat.

A Chocorich az igazán magyarosnak számító pálinkákat minőségi csokoládéba rejtette, a Wolf&Lamb likőrök átlagon felüli fenntarthatóságra törekednek, a Naturi finomságok pedig a mindenmentes és egészséges táplálkozásra helyezik a hangsúlyt.

Pálinka a csokiban, avagy a Chocorich

„Szerettem volna egy olyan csokoládéval betörni a piacra, ami a magyar emberek nagy százalékának tetszeni fog” – kezdi a Chocorich történetét Tamási Richárd, aki hozományként kezeli az édességet és első saját termékét hozta létre a pálinkás csokoládé képében. Egy olyan bonbonról van szó, amit kívül minőségi étcsokoládé borít, belül viszont egy roppanós cukorbölcsőben a magyarok kedvenc gyümölcspárlatait ízlelhetjük meg.

Fotó: Hungaricool

„A pálinkát természetesen Magyarországon vesszük, de még nem szeretnék konkrét márkát megosztani. Annyi biztos, hogy a minőség nagyon fontos számomra, több termelővel is tárgyalunk párhuzamosan, így a vásárlók biztosak lehetnek benne, hogy mindig kiváló minőségű pálinkát kapnak a csokoládéban.”

„Mivel tudjuk, hogy a magyarok szeretik az alkoholt és ezen belül a pálinkát, így azt gondoltam, hogy a csokoládé és a pálinka egy nagyon jó kombináció lesz. Nagyobb fejfájást okozott, hogy milyen gyümölcsöket válasszak ki. Sokat teszteltem, kóstoltam és ezek mellett döntöttem:

szilva, barack, körte és szamóca. A másik kérdés az volt, hogy tej- vagy étcsokoládéval kombináljam.

Én személy szerint csak étcsokoládét eszem, és számomra nem is volt kérdés, hogy ez a termék sokkal finomabb étcsokival. Szerencsére ezt az elképzelésemet azok az emberek is ezt megerősítették, akik hétköznap inkább tejcsokit fogyasztanak, hiszen egyáltalán nem keserű. Ezért bátran ajánlom, hogy kóstolja meg az is, aki inkább a tejcsokit szereti”.

Nem mehetünk el szó nélkül a zseniális csomagolás mellett sem, hiszen a Chocorich termékeken visszaköszönnek Magyarország emblematikus helyszínei és a szemfüles vásárlók még Richárdot és családját is felfedezhetik a grafikákon.

“Óriási sikernek tartom, hogy elsőre sikerült bejutnom a Hungaricool győztes csapatába. Ha most nem jött volna össze, több másik versenyzőhöz hasonlóan a következő években is mindenképpen újra próbálkoztam volna. Nagyon fontos nekünk, induló vállalkozásoknak a Hungaricool, hiszen az intenzív felkészítéssel és az áruházi jelenléttel óriási lendületet ad”

- mondja Richárd.

“Hosszabb távon egy önálló csokimárkát szeretnék felépíteni. Ehhez nagyon fontos állomás a Hungaricool termékverseny. A bekerüléssel a zsűritől, majd a felkészülés során a mentoroktól is sok visszajelzést kaptam. Nagyon várom a vásárlói véleményeket is. Bízom benne, hogy ezek alapján, még jobban megerősödve a Chocorich hosszabb távon is megmarad az INTERSPAR áruházak kínálatában.

Hamarosan érkezem egy új termékkel. Annyit elárulok, hogy egy napjainkban nagyon trendi alkohol lesz benne, ami piacvezető itthon ebben a kategóriában. Ez egy kooperáció lesz és nagyon hiszek benne”

- osztotta meg velünk terveit a Chocorich márka megálmodója.

A longdrinkek új hazai királya lehet a Wolf&Lamb

Gyógynövények, fűszerek egyedi kombinációjából készít likőrt Gyurján Attila, aki csapatával a Wolf&Lamb márka mögött áll. A lehető legtöbb munkafolyamatot kézzel végzik, ez is része a termékfilozófiának.

Fotó: Hungaricool

„Speciális kérdés, hogy mi is kerül a likőrbe, hiszen ez egy titkos receptúra, melynek egy olyan fűszeres esszencia az alapja, ami lehetővé teszi, hogy longdrinkként, citrommal és tonikkal jóleső legyen fogyasztani, de röviditalként is megállja a helyét. Többek között narancsot, narancshéjat, enciángyökeret, kubebaborsot adunk hozzá, ezek segítségével alakul ki az ital jellegzetes aromája. Bár jellegében nem gin, de ahhoz hasonló módon használható ital – a fogyasztók jobban szeretik napjainkban a longdrink műfajt, így szeretnénk népszerűvé tenni ezt az egyedi likőrkategóriát” – meséli Gyurján Attila.

A termék kialakításánál külön gondot fordítottak a csomagolásra nem csak dizájnjában, de a fenntarthatóságot és újrahasználhatóságot is szem előtt tartva. Attiláék egy merész, trendi és fiatalos italt szerettek volna létrehozni, mely illeszkedik a fiatalabb generációk fogyasztási szokásaihoz ízvilágban és szellemiségében egyaránt.

„Célkitűzésünk, hogy harmonizáljon a termék jellegzetessége a csomagolással, ezért kívül megjelenik az állatvilág, a természet, melyet az üvegstruktúra egyedisége is erősít. Azt gondolom, hogy ha létrehozunk egy új terméket, küldetésünk, hogy ne termeljen szemetet, újrahasznosítható legyen az üveg, a gyűjtőkarton, esetünkben maga a parafa dugó is. A szállítást is elektromos járművekkel tervezzük, mondhatni azért hoztuk létre, hogy a jövőnek adjuk ezt a terméket.”

“A Hungaricool nagy élmény volt számomra. Izgalmas volt a kiválasztás, a profi átvilágítás, a felkészítés az áruházi megjelenésre. Fantasztikus dolognak tartom, hogy egy ilyen nagy „multi” ennyi időt és energiát áldoz a kisvállalkozók támogatására.”

Attila arról is beszámolt, hogy a K&H segítségével képesek a likviditási nehézségeken átlendülni, hiszen az INTERSPAR üzletekbe a korábbi termelési volumenükhöz képest óriási mennyiséget rendeltek, melyre jelenleg nem lenne önállóan kapacitásuk.

A Wolf&Lamb likőr több nemzetközi és hazai elismerést is jegyez a Hungaricool győzelmen kívül. Bronzérmet nyert a világ méretűnek számító London Spirits Competition versenyen, ahol 80 ország 2000 italmintáját értékelték vezető bártenderek és sommelier-k. Berlinben a International Spirits Competitionon, a gyógynövény likőrök őshazájában pedig 100/95 ponttal aranyérmes lett.

Itthoni elismerésben is részesült a párlat,

"Magyarország legjobb likőrüzeme 2023" címet vitte el.

Vegán finomságok az egészséges életért, avagy a NaTuri sztorija

„Egy kis apróságot még hadd osszak meg veletek” – írta nekünk a NaTuri márka tulajdonosa lelkesen az interjú után. „A dolgozók minden nap vegán ételt kapnak tőlünk ebédre - munkabéren felüli juttatásként -, mert az üzembe gyümölcsön, zöldségen kívül nem hozhatnak be semmit. Így én nem csak mondom, hogy finomakat, táplálókat lehet enni, hanem minden nap meg is csinálom a kollégáknak, és közösen el is fogyasztjuk.”

Dr. Turi Glória – aki jogász-közgazdászként dolgozott korábban -, ma a NaTuri márka révén a növényi étrend nagykövetének számít. Egy súlyos betegség következtében rákényszerült, hogy életmódot és étrendet váltson. „Nagyon meg akartam gyógyulni, ezért sokfelé kutattam. Szerencsére hamar rátaláltam az amerikai “raw and living food” irányzatra, ami nevének megfelelően a nyers, illetve az “élő” (enzimekben, vitaminokban, rostokban gazdag) ételeken alapul és nagyon egyszerű konyhatechnikai eljárásokat használ” – meséli. „Minden állati eredetű alapanyagot elhagytam és nagyon szigorú étrendet követtem (búzafűlé, zöldturmix, sok növényi hajtás, zöld levek). Amikor lehetett már ezen lazítani, akkor külföldi recepteket néztem, de ezeket magyarosítani kellett, hiszen nem minden alapanyagot lehet beszerezni itthon és bevallom, az ízlésem is más. Elkezdtem kísérletezni, finom és tápláló dolgokat készíteni.”

Fontos volt számára, hogy minden elkészített termék egész évben elérhető alapanyagokból álljon, eltartható és jóízű legyen, emellett enzimekben, vitaminokban és növényi rostokban gazdag.

Mivel a magyar embernek a kenyér fontos, először kenyérféleségeket készített - melyből az INTERSPAR kínálatába is bekerült - az olaszos fűszerezésű, de van zöldséges és natúr ízvilágú is. Következő kategória a Pálcika nevezetű termékük, ami egyfajta sóspálcika és ezt is a kenyerek ízesítésével készítette el Glória.

Fotó: Hungaricool

A kínálatban megtalálhatók a kekszek/falatok is, hogy „legyen egy kis nasi, amit a táskádban mindig magaddal vihetsz” – teszi hozzá. „Kísérleteztem zöldségekkel és gyümölcsökkel, a csokis kekszünk sárgarépa, dió és kókusz felhasználásával készül. Ezekből a Spar üzletekbe az almás és banán-vaníliás falat került be”.

A chipsek kategóriájának külön története van. „Egyszer ettem Budapesten káposztachipset, ami borzasztó fűrészporízű volt. 2008-ban itt, Pécsett fodros kelt nem nagyon lehetett kapni, így készítettem egy marináló szószt és kelkáposztából, aszalással állítottam elő a saját verziómat.” Később sárgarépás, céklás változat is került a termékpalettába, melyeket akár levesbetétként is lehet fogyasztani vagy vendégváró falatok alapjául.

Hogy mitől olyan egészségesek a NaTuri termékek?

„A növényi alapanyagokat könnyebben dolgozza fel a szervezetünk. Hamar megtapasztalhatjuk, ha akár csak étrendünk felében fogyasztunk nem feldolgozott, tisztán növényi alapanyagokból készült ételeket, mert megnő az energiaszintünk, a különféle betegségek száma lecsökkenhet, szebb, tisztább lesz a bőrünk, beállhat az ideális súlyunk is. A hétköznapi stresszt jobban viseljük, tisztább bélflóra, tisztább fejet, szívet is fog eredményezni - válaszolta Glória.

A Hungaricool-győzelem nagy ugrás lehet a NaTuri számára. A megjelenés az INTERSPAR áruházakban, a reklámok, a szakmai támogatás egyértelműen a nagyobb piacok felé vezetik a vállalkozást. “Mi hosszú távban gondolkodunk. A 6 versenygyőztes termékünk mellett további 17 termék - köztük “élő” édességek és fermentált zöldségek várják, hogy a szélesebb vásárlóközönség elé kerüljenek.”

Mindhárom győztes márka terméke a Wolf&Lamb likőr, Chocorich pálinkás bonbon és a NaTuri mindenmentes finomságok hamarosan megvásárolható lesz országosan az INTERSPAR áruházakban.

